طريقة بطاطس ودجز الحارة حضريها في المنزل كما تقدم في المطاعم

تشتهر العديد من المطاعم ومحلات الوجبات السريعة بتقديم بطاطس ودجز الحارة كطبق جانبي والتي تتميز بطعم لذيذ ومميز وقوام مقرمش لا يقاوم، يقدم هذا الطبق بجانب المشويات وسانودتشات الشاورما والبرجر والعديد من الأكلات السريعة لذلك بدلاً من شرائها من المطاعم يمكنك عملها لأولادك في المنزل بكل سهولة فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل.

بطاطس ودجز الحارة

حضري ألذ بطاطس في المنزل كما تقدم في المطاعم ولن يحتاج أولاك إلى طلبها بأسعار باهظة من المطاعم بعد الآن.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز.

ملعقتان صغيرتان من الخل البلسمي.

ملعقة كبيرة من الجبن البارميزان المبشور ناعم.

ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من خلطة الأعشاب الإيطالية.

رشة من الشطة الحارة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

حبتان من البطاطس كبيرة الحجم.

ملعقتان صغيرتان من الزيت النباتي.

المقادير اللازمة لعمل البطاطس:

أحضري البطاطس وقشيرها ثم اغسليها جيداً للتخلص من أي أتربة عالقة. تقطع البطاطس إلى أصابع سميكة لتشبه البطاطس التي تقدم في المطاعم. قومي بنقع البطاطس في وعاء به ماء وملح حتى تكتسب نكهة. في طبق قومي بخلط كلاً من زيت الزيتون والخل البلسمي. في وعاء آخر يخلط البقسماط مع الجبن البارميزان. أضيفي الملح والفلفل والتوابل الإيطالية والشطة إلى خليط البقسماط وقلبي. أحضري صينية الخبز وغلفيها بورق الفويل ثم طبقة من ورق الزبدة. قومي بتصفية البطاطس من الماء جيداً. حوالي تجفيف البطاطس بمناديل المطبخ حتى تكون جافة قدر الإمكان. ضعي البطاطس في الصينية وافرديها جيداً. استخدمي فرشاة الطهي وادهني البطاطس جيداً بخليط الزيت والخل. أضيفي رشة من خليط البقسماط والجبنة فوق البطاطس حتى تغطيها تماماً. أشعلي نار الفرن على جردة حرارة متوسطة حتى يكون الفرن ساخن. أدخلي الصينية الفرن واتركيها حتى تنضج البطاطس وتحمر من أسفل. قومي بإشعال الشواية حتى تحمر البطاطس من أعلى وتذوب الجبنة فوقها. قدمي البطاطس ساخنة مع طبقة من الجبن الزائب والكاتشب.

خطوات تحضير بطاطس ودجز الحارة: