طريقة سبانش لاتيه بارد بطريقة سهلة وسريعة حضري ألذ مشروب لأفضل يوم

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الجميع يحب تناول مشروبات القهوة المثلجة بمختلف أنواعها ونكهاتها وخاصة مشربو سبانش لاتيه بارد والذي يعد من ألذ وأفضل المشروبات ويقدم في أشهر الكافيات وأفضلها، يمكنك عمل هذا المشروب وبدأ يومك به أو تناوله في في فترة الاستراحة من العمل للانتعاش والحصول على الطاقة الكافية لإكمال اليوم فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذا المشروب بكل سهولة في المنزل.سبانش لاتيه بارد
لا تطلبي هذا المشروب من الكافيهات بعد اليوم جربي تحضيره بنفسك بكل سهولة وبساطة.طريقة عمل المشروب الأصلية:
المقادير اللازمة لعمل المشروب:
- ملعقتان من اللبن المكثف المحلى.
- نصف كوب من اللبن السائل.
- ربع كوب من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان المحضرة جاهز.
- مكعبات من الثلج المجروش.
خطوات تحضير المشروب:
- أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كلاً من اللبن المكثف والقهوة سريعة الذوبان.
- أضيفي اللبن المكثف واخلطي جيداً حتى تمتزج المكونات.
- استمري في الخفق إلى ان تتشكل رغوة.
- يمكنك إضافة السكر إذا احتجت إلى طعم حلو بشكل أكبر.
- ضعي الخليط في أكواب التقديم ثم أضيفي مكعبات الثلج وقدمي المشروب بارد.
- يمكنك إضافة صوص الشوكولاتة أو الكراميل على الوجه لطعم مميز.
طريقة عمل سبانش لاتيه بارد بالقرفة:
تحتاجين إلى:
- نصف كوب من اللبن السائل.
- ملعقتان كبيرتان من اللبن المكثف الملحى.
- ربع كوب من قوة الاسبريسو المحضرة.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ربع كوب من الماء المغلي.
- مكعبات ثلج حسب الرغبة.
خطوات تحضير المشروب:
- أحضري وعاء عميق وضعي به كلاً من اللبن المكثف واللبن السائل والماء.
- استخدمي المضرب الكهربائي لخفق المكونات معاً حتى تتجانس وتتشكل رغوة.
- أضيفي القهوة المحضرة وقلبي جيداً.
- أضيفي القرفة واخفقي.
- يمكن أضافة نكهات أخرى كالكراميل أو الكريمة.
- بعد خفق المكونات معاً جيداً اتركيها تبرد.
- أحضري كوب التقديم وزينيه من الداخل بصوص الشوكولاتة أو الكراميل.
- أضيفي مكعبات من الثلج داخل الكوب.
- أضيفي المشروب داخل الكوب بهدوء حتى تظهر الرغوة في الأعلى.
- زيني الكوب بالكريمة المخفوقة أو مبشور الشوكولاتة ثم قدميها باردة.
- يمكنك إدخال المشروب الثلاجة للتأكد من أنه بارد قبل التقديم.
الجميع يحب تناول مشروبات القهوة المثلجة بمختلف أنواعها ونكهاتها وخاصة مشربو سبانش لاتيه بارد والذي يعد من ألذ وأفضل المشروبات ويقدم في أشهر الكافيات وأفضلها، يمكنك عمل هذا المشروب وبدأ يومك به أو تناوله في في فترة الاستراحة من العمل للانتعاش والحصول على الطاقة الكافية لإكمال اليوم فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذا المشروب بكل سهولة في المنزل.سبانش لاتيه بارد
لا تطلبي هذا المشروب من الكافيهات بعد اليوم جربي تحضيره بنفسك بكل سهولة وبساطة.طريقة عمل المشروب الأصلية:
المقادير اللازمة لعمل المشروب:
- ملعقتان من اللبن المكثف المحلى.
- نصف كوب من اللبن السائل.
- ربع كوب من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان المحضرة جاهز.
- مكعبات من الثلج المجروش.
خطوات تحضير المشروب:
- أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كلاً من اللبن المكثف والقهوة سريعة الذوبان.
- أضيفي اللبن المكثف واخلطي جيداً حتى تمتزج المكونات.
- استمري في الخفق إلى ان تتشكل رغوة.
- يمكنك إضافة السكر إذا احتجت إلى طعم حلو بشكل أكبر.
- ضعي الخليط في أكواب التقديم ثم أضيفي مكعبات الثلج وقدمي المشروب بارد.
- يمكنك إضافة صوص الشوكولاتة أو الكراميل على الوجه لطعم مميز.
طريقة عمل سبانش لاتيه بارد بالقرفة:
تحتاجين إلى:
- نصف كوب من اللبن السائل.
- ملعقتان كبيرتان من اللبن المكثف الملحى.
- ربع كوب من قوة الاسبريسو المحضرة.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ربع كوب من الماء المغلي.
- مكعبات ثلج حسب الرغبة.
خطوات تحضير المشروب:
- أحضري وعاء عميق وضعي به كلاً من اللبن المكثف واللبن السائل والماء.
- استخدمي المضرب الكهربائي لخفق المكونات معاً حتى تتجانس وتتشكل رغوة.
- أضيفي القهوة المحضرة وقلبي جيداً.
- أضيفي القرفة واخفقي.
- يمكن أضافة نكهات أخرى كالكراميل أو الكريمة.
- بعد خفق المكونات معاً جيداً اتركيها تبرد.
- أحضري كوب التقديم وزينيه من الداخل بصوص الشوكولاتة أو الكراميل.
- أضيفي مكعبات من الثلج داخل الكوب.
- أضيفي المشروب داخل الكوب بهدوء حتى تظهر الرغوة في الأعلى.
- زيني الكوب بالكريمة المخفوقة أو مبشور الشوكولاتة ثم قدميها باردة.
- يمكنك إدخال المشروب الثلاجة للتأكد من أنه بارد قبل التقديم.
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