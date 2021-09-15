طريقة الكشك بالبرغل أكلة شعبية لذيذة بطريقة سهلة ومجربة في المنزل

يعد طبق الكشك بالبرغل من أشهر الاكلات الشعبية التي يحبها العديد من الأشخاص والذي يحضر بعدة طرق مختلفة ويقدم على الغداء كوجبة تقليدية لها تاريخها وجكهورها العريض، بدلاً من طلب هذا الطبق من مطاعم الأكلات الشعبية يمكنك تجربة تحضير هذا الطبق ق المنزل فالمقادير بسيطة والخطوات سهلة للغاية فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الوصفة الأصلية لتحضيره. الكشك بالبرغل المقادير اللازمة لعمل الطبق: كوب من الزبادي البلدي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

حبتان كبيرتان في الحجم من البصل الأحمر أو الأبيض.

كوبان من حساء أو مرقة الدجاج.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطازجة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من اللبن السائل.

نصف كوب من البرغل.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. الكشك بالبرغل المقادير اللازمة لعمل الطبق: خطوات تحضير الكشك بالبرغل: قومي بتنظيف البرغل جيداً وتنقية أي شوائب عالقة به. لابد من غسل البرغل بالماء الجاري عدة مرات قبل استخدامه للتخلص من الأتربة. أحضري وعاء كبير الحجم وعميق وضعي به البرغل المغسول. أضيفي مقدار من الماء الساخن حتى يغطي البرغل تماماً. اتركي البرغل منقوع في هذا الماء لمدة ربع ساعة حتى يكون جاهز للاستخدام. ضعي طاسة لا تلتسق على نار متوسطة وأضيفي إليها الزيت والزبدة. اتركي الزبدة تذوب على النار. قومي تقشير البصل وغسله ثم تقطيعه إلى جوانح متوسطة الحجم. أضيفي البصل إلى الزبدة والزيت وقلبي حتى يذبل. قومي بإزالة نصف كملية البصل من النار واتركيها جانباً. النصف الآخر أضيفي إليه حساء الدجاج واتركيه يغلي ويتبل بالملح والفلفل. قومي بتصفية البرغل من الماء جيداً ثم يضاف إلى الخليط وقلبي. اتركي الخليط على نار هادئة حتى ينضج البرغل. في طبق منفصل قومي بخلط كلاً من الزبادي والدقيق واللبن السائل معاً. أضيفي خليط الزبادي إلى البرغل على النار وقلبي. اتركي الخليط يتكاثف ويصبح كثيف القوام. ارفعي الخليط من على النار ثم وزعيه على أطباق التقديم. أضيفي البصل المحمر على الوجه في كل طبق واتركي الخليط يبرد. يترك الكشك حتى يتماسك ثم يقدم مع الخبز. خطوات تحضير الكشك بالبرغل: الوسوم

يعد طبق الكشك بالبرغل من أشهر الاكلات الشعبية التي يحبها العديد من الأشخاص والذي يحضر بعدة طرق مختلفة ويقدم على الغداء كوجبة تقليدية لها تاريخها وجكهورها العريض، بدلاً من طلب هذا الطبق من مطاعم الأكلات الشعبية يمكنك تجربة تحضير هذا الطبق ق المنزل فالمقادير بسيطة والخطوات سهلة للغاية فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الوصفة الأصلية لتحضيره. الكشك بالبرغل المقادير اللازمة لعمل الطبق: كوب من الزبادي البلدي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

حبتان كبيرتان في الحجم من البصل الأحمر أو الأبيض.

كوبان من حساء أو مرقة الدجاج.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطازجة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من اللبن السائل.

نصف كوب من البرغل.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. الكشك بالبرغل المقادير اللازمة لعمل الطبق: خطوات تحضير الكشك بالبرغل: قومي بتنظيف البرغل جيداً وتنقية أي شوائب عالقة به. لابد من غسل البرغل بالماء الجاري عدة مرات قبل استخدامه للتخلص من الأتربة. أحضري وعاء كبير الحجم وعميق وضعي به البرغل المغسول. أضيفي مقدار من الماء الساخن حتى يغطي البرغل تماماً. اتركي البرغل منقوع في هذا الماء لمدة ربع ساعة حتى يكون جاهز للاستخدام. ضعي طاسة لا تلتسق على نار متوسطة وأضيفي إليها الزيت والزبدة. اتركي الزبدة تذوب على النار. قومي تقشير البصل وغسله ثم تقطيعه إلى جوانح متوسطة الحجم. أضيفي البصل إلى الزبدة والزيت وقلبي حتى يذبل. قومي بإزالة نصف كملية البصل من النار واتركيها جانباً. النصف الآخر أضيفي إليه حساء الدجاج واتركيه يغلي ويتبل بالملح والفلفل. قومي بتصفية البرغل من الماء جيداً ثم يضاف إلى الخليط وقلبي. اتركي الخليط على نار هادئة حتى ينضج البرغل. في طبق منفصل قومي بخلط كلاً من الزبادي والدقيق واللبن السائل معاً. أضيفي خليط الزبادي إلى البرغل على النار وقلبي. اتركي الخليط يتكاثف ويصبح كثيف القوام. ارفعي الخليط من على النار ثم وزعيه على أطباق التقديم. أضيفي البصل المحمر على الوجه في كل طبق واتركي الخليط يبرد. يترك الكشك حتى يتماسك ثم يقدم مع الخبز. خطوات تحضير الكشك بالبرغل:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة الكشك بالبرغل أكلة شعبية لذيذة بطريقة سهلة ومجربة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.