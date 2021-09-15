طريقة عمل ام علي بالعيش الفينو إحدى الطرق الناجحة لإعداد هذا الصنف من أطباق الحلويات، ربما جربتها في أحد المطاعم ولكن يمكن تجهيزها بسهولة في المنزل بنفس الطريقة ومن خلال استخدام مكونات بسيطة ليكون مذاقها شبيه لما يتم تجهيزه في المطاعم، خلال هذا المقال يمكنكم التعرف على طريقة عمل ام علي بالعيش الفينو بالمكونات والخطوات.أولاً مكونات عمل ام علي بالعيش الفينو
من خلال استخدام المكونات البسيطة التالية يمكنكم تحضير وصفة حلويات أم علي بنفس المقادير، وهي:
- ثلاث شرائح من الخبز الفينو مقطع.
- 100 جرام من الزبدة الذائبة.
- أربع أكواب من الحليب.
- 100 جرام من الزبيب.
- ربع كوب من جوز الهند المبشور.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- كمية من الفستق الحلبي بحسب الرغبة.
يمكنكم اتباع الخطوات التالية على طريقة المطاعم لتقوموا بتحضير طبق ام علي بالعيش الفينو ذو مذاق رائع:
- نشعل الفرن ونحميه على درجة حرارة مرتفعة 200 درجة مئوية.
- نحضر صينية الفرن وندهنها بالزبدة.
- نرص الخبز على صينية الفرن وندخلها إلى الفرن المحمى.
- نترك الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتى يتحمص الخبز الفينو، مع الحرص على تقليبه على الجانبين أثناء التحميص.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانبا ًًحتى يبرد الخبز الموجود بها.
- في قدر ذو حجم متوسط نضيف الحليب ومعه السكر ونضعهم على النار.
- نستمر في تقليب الحليب مع السكر حتى الوصول إلى درجة الغليان ويبدأ الحليب بالغليان.
- نضع الخبز في صينية التقديم، وبعد ذلك نضيف عليه خليط الحليب مع السكر السابق لحين التأكد من تشرب الخبز له.
- نضيف كل من اللوز والفستق وجوز الهند والزبيب على وجه الصينية.
- نضيف مرة أخرى الكمية المتبقية من خليط الحليب مع السكر.
- نضع القشطة على وجه المكونات السابقة.
- ندخل الصينية إلى الفرن أسفل الشواية، ونتركها لفترة حتى نتأكد من احمرار وجه الصينية بالكامل.
- نخرج الصينية من الفرن، ثم نزينها بحبات الفستق الحلبي على الوجه بحسب الرغبة.
- بعد ذلك نقدم حلى ام علي بالعيش الفينو في أطباق التقديم.
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طريقة عمل ام علي بالعيش الفينو إحدى الطرق الناجحة لإعداد هذا الصنف من أطباق الحلويات، ربما جربتها في أحد المطاعم ولكن يمكن تجهيزها بسهولة في المنزل بنفس الطريقة ومن خلال استخدام مكونات بسيطة ليكون مذاقها شبيه لما يتم تجهيزه في المطاعم، خلال هذا المقال يمكنكم التعرف على طريقة عمل ام علي بالعيش الفينو بالمكونات والخطوات.أولاً مكونات عمل ام علي بالعيش الفينو
من خلال استخدام المكونات البسيطة التالية يمكنكم تحضير وصفة حلويات أم علي بنفس المقادير، وهي:
- ثلاث شرائح من الخبز الفينو مقطع.
- 100 جرام من الزبدة الذائبة.
- أربع أكواب من الحليب.
- 100 جرام من الزبيب.
- ربع كوب من جوز الهند المبشور.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- كمية من الفستق الحلبي بحسب الرغبة.
يمكنكم اتباع الخطوات التالية على طريقة المطاعم لتقوموا بتحضير طبق ام علي بالعيش الفينو ذو مذاق رائع:
- نشعل الفرن ونحميه على درجة حرارة مرتفعة 200 درجة مئوية.
- نحضر صينية الفرن وندهنها بالزبدة.
- نرص الخبز على صينية الفرن وندخلها إلى الفرن المحمى.
- نترك الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتى يتحمص الخبز الفينو، مع الحرص على تقليبه على الجانبين أثناء التحميص.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانبا ًًحتى يبرد الخبز الموجود بها.
- في قدر ذو حجم متوسط نضيف الحليب ومعه السكر ونضعهم على النار.
- نستمر في تقليب الحليب مع السكر حتى الوصول إلى درجة الغليان ويبدأ الحليب بالغليان.
- نضع الخبز في صينية التقديم، وبعد ذلك نضيف عليه خليط الحليب مع السكر السابق لحين التأكد من تشرب الخبز له.
- نضيف كل من اللوز والفستق وجوز الهند والزبيب على وجه الصينية.
- نضيف مرة أخرى الكمية المتبقية من خليط الحليب مع السكر.
- نضع القشطة على وجه المكونات السابقة.
- ندخل الصينية إلى الفرن أسفل الشواية، ونتركها لفترة حتى نتأكد من احمرار وجه الصينية بالكامل.
- نخرج الصينية من الفرن، ثم نزينها بحبات الفستق الحلبي على الوجه بحسب الرغبة.
- بعد ذلك نقدم حلى ام علي بالعيش الفينو في أطباق التقديم.
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