طريقة عمل ام علي بالعيش الفينو إحدى الطرق الناجحة لإعداد هذا الصنف من أطباق الحلويات، ربما جربتها في أحد المطاعم ولكن يمكن تجهيزها بسهولة في المنزل بنفس الطريقة ومن خلال استخدام مكونات بسيطة ليكون مذاقها شبيه لما يتم تجهيزه في المطاعم، خلال هذا المقال يمكنكم التعرف على طريقة عمل ام علي بالعيش الفينو بالمكونات والخطوات.

أولاً مكونات عمل ام علي بالعيش الفينو

من خلال استخدام المكونات البسيطة التالية يمكنكم تحضير وصفة حلويات أم علي بنفس المقادير، وهي:

ثلاث شرائح من الخبز الفينو مقطع.

100 جرام من الزبدة الذائبة.

أربع أكواب من الحليب.

100 جرام من الزبيب.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

كمية من الفستق الحلبي بحسب الرغبة.

خطوات عمل ام علي بالعيش الفينو

يمكنكم اتباع الخطوات التالية على طريقة المطاعم لتقوموا بتحضير طبق ام علي بالعيش الفينو ذو مذاق رائع: