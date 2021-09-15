طريقة عمل الدجاج المتبل بقدر الضغط

يعتبر الدجاج المتبل وجبة رائعة ذات مذاق مميز بسبب استخدام مجموعة مختلفة من التوابل والمكونات الأخرى لتتبيل الدجاج، ومن أشهر الوجبات التي يتم تقديمها في المطاعم ويطلبها عدد كبير من الأشخاص، ومع ذلك من السهل تحضيرها في المنزل في قدر الضغط مع استخدام مكونات رائعة من التوابل التي تمنحها مذاق مميز، خلال هذا المقال يمكنكم التعرف على المقادير المناسبة لعمل الدجاج المتبل وطريقة تحضيره في قدر الضغط. مكونات عمل الدجاج المتبل بقدر الضغط مكونات عمل الدجاج المتبل بقدر الضغط لتحضير الدجاج المتبل في المنزل أنتم بحاجة إلى تجهيز المكونات التالية وبنفس المقادير المذكورة: كيلوجرام من الدجاج الكامل المتبل.

كمية من الملح بحسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من ثوم البودرة.

ثمرتان من البصل مقطعة أرباع.

نصف كوب من الماء. خطوات عمل الدجاج المتبل بقدر الضغط خطوات عمل الدجاج المتبل بقدر الضغط أما إذا كنتم تريدون الحصول على نفس المذاق اللذيذ مثل المطاعم فعليكم اتباع نفس الطريقة التي تُجهز بواسطتها أطباق الدجاج المتبل، وذلك بالطريقة التالية: في وعاء نخلط كل من الفلفل الأسود والملح والبابريكا والكزبرة والثوم البودرة وجميع التوابل الأخرى.

نغسل الدجاجة بشكل جيد للتخلص من أي روائح موجودة بها.

بعد ذلك نوزع خليط التوابل السابقة على الدجاجة من جميع الجهات.

نضع الدجاج في وعاء الضغط ونضع عليها كل من البصل والماء أو المكونات التي تقومون بإضافتها عند سلق الدجاج.

نضغط القدر ثم نتركه على النار ذات درجة حرارة متوسطة لمدة ثلاث دقائق فقط.

بعد ذلك نضغط القدر مرة أخرى ونقلل درجة حرارة النار، ثم نضع الإناء على درجة حرارة خفيفة لمدة خمسين دقيقة على الأقل.

نترك الدجاج في وعاء الضغط لمدة كافية حتى ينضج الدجاج بالكامل.

عندما ينضج الدجاج يمكنكم تقديم الدجاج على أطباق التقديم.

إذا كان الجزء العلوي من الدجاج لم يتم تحميره يمكن تحميره في الفرن.

حيث يمكن وضع الدجاج على صينية وإدخاله الفرن أسفل الشواية وتركه لمدة زمنية كافية حتى يحمر.

بعد ذلك يتم تقديم الدجاج المتبل المشوي. الوسوم

يعتبر الدجاج المتبل وجبة رائعة ذات مذاق مميز بسبب استخدام مجموعة مختلفة من التوابل والمكونات الأخرى لتتبيل الدجاج، ومن أشهر الوجبات التي يتم تقديمها في المطاعم ويطلبها عدد كبير من الأشخاص، ومع ذلك من السهل تحضيرها في المنزل في قدر الضغط مع استخدام مكونات رائعة من التوابل التي تمنحها مذاق مميز، خلال هذا المقال يمكنكم التعرف على المقادير المناسبة لعمل الدجاج المتبل وطريقة تحضيره في قدر الضغط. مكونات عمل الدجاج المتبل بقدر الضغط مكونات عمل الدجاج المتبل بقدر الضغط لتحضير الدجاج المتبل في المنزل أنتم بحاجة إلى تجهيز المكونات التالية وبنفس المقادير المذكورة: كيلوجرام من الدجاج الكامل المتبل.

كمية من الملح بحسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من ثوم البودرة.

ثمرتان من البصل مقطعة أرباع.

نصف كوب من الماء. خطوات عمل الدجاج المتبل بقدر الضغط خطوات عمل الدجاج المتبل بقدر الضغط أما إذا كنتم تريدون الحصول على نفس المذاق اللذيذ مثل المطاعم فعليكم اتباع نفس الطريقة التي تُجهز بواسطتها أطباق الدجاج المتبل، وذلك بالطريقة التالية: في وعاء نخلط كل من الفلفل الأسود والملح والبابريكا والكزبرة والثوم البودرة وجميع التوابل الأخرى.

نغسل الدجاجة بشكل جيد للتخلص من أي روائح موجودة بها.

بعد ذلك نوزع خليط التوابل السابقة على الدجاجة من جميع الجهات.

نضع الدجاج في وعاء الضغط ونضع عليها كل من البصل والماء أو المكونات التي تقومون بإضافتها عند سلق الدجاج.

نضغط القدر ثم نتركه على النار ذات درجة حرارة متوسطة لمدة ثلاث دقائق فقط.

بعد ذلك نضغط القدر مرة أخرى ونقلل درجة حرارة النار، ثم نضع الإناء على درجة حرارة خفيفة لمدة خمسين دقيقة على الأقل.

نترك الدجاج في وعاء الضغط لمدة كافية حتى ينضج الدجاج بالكامل.

عندما ينضج الدجاج يمكنكم تقديم الدجاج على أطباق التقديم.

إذا كان الجزء العلوي من الدجاج لم يتم تحميره يمكن تحميره في الفرن.

حيث يمكن وضع الدجاج على صينية وإدخاله الفرن أسفل الشواية وتركه لمدة زمنية كافية حتى يحمر.

بعد ذلك يتم تقديم الدجاج المتبل المشوي.

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