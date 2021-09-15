أسهل طريقة لعمل كباب الحلة في البيت بالخطوات وطعم مميز

أسهل طريقة لعمل كباب الحلة في البيت، تحاول كل الأمهات التغير في طرق تحضير الأطعمة في المنزل، لكي تجذب الأطفال لتناول الأطعمة الصحية، فتبحث عن طرق جديدة لتحضير اللحم والدجاج بطعم مميز مثل الجاهزة، لأن اللحوم تحتوي على عناصر غذائية عالية تفيد الجسم، ويحب الكثير من أفراد الأسرة تناول كباب الحلة، سوف نوضح لكم أسهل طريقة لعمل كباب الحلة في البيت بالخطوات. أسهل طريقة لعمل كباب الحلة في البيت بالخطوات أسهل طريقة لعمل كباب الحلة في البيت بالخطوات المكونات نصف كيلو من اللحم.

بصلة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة من الطماطم.

بهارات اللحم.

2 فص من الثوم المهروس.

2 ملعقة سمن أو زيت. طريقة التحضير قومي بتقطيع اللحم إلي قطع متوسطة الحجم، ثم قومي بتقطيع البصلة إلي شرائح. نقوم بوضع مقلاة على النار بها سمن أو زيت حسب الرغبة، نقوم بوضع البصل وتقليبة حتي يصل للون الأصفر، ثم نقوم بوضع قطع اللحمة ونقليها مع البصل حتي يغير لونها، نتركها لمدة 5 دقائق ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم، ونقوم بتقليب المكونات، ونقوم بمتابعتها وعندما تقترب اللحم من النضج نقوم بإضافة الطماطم المقطعة إلي قطع صغيرة، ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل ونقوم بتغطيتها وتركها حتي تنضج تماماً، ونقوم بوضع الماء إليها إذا احتاجت. طريقة عمل كباب الحلة في البيت بالخطوات طريقة عمل كباب الحلة في البيت بالخطوات طريقة عمل كباب الحلة باللحم الضاني المكونات كيلو من اللحم الضاني.

2 بصلة كبيرة.

2 من فصوص الثوم.

ثمرة فلفل أخضر.

2 ملعقة من السمن.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة من بهارات اللحم. طريقة التحضير قومي بتقطيع اللحم بعد غسلها إلي مكعبات صغيره الحجم، قومي بتقطيع البصل والفلفل إلي شرائح وفرم الثوم، قومي بوضع مقلاة على النار وإضافة السمن ونضع شرائح البصل ونقوم بتقليبة حتي يصل للون الذهبي، نقوم بإضافة الثوم المفروم مع التقليب، ثم نقوم بإضافة اللحم الضاني، ونقليه جيداً مع المكونات حتي يتغير لونة، نقوم بتتبيل بالبهارات والفلفل الأسود ونقوم بتهدئة النار وإضافة كمية من المياة، وعندما تنضج اللحمة نقوم بإضافة الملح، ثم نقوم بتقديمها في الأطباق. الوسوم

أسهل طريقة لعمل كباب الحلة في البيت، تحاول كل الأمهات التغير في طرق تحضير الأطعمة في المنزل، لكي تجذب الأطفال لتناول الأطعمة الصحية، فتبحث عن طرق جديدة لتحضير اللحم والدجاج بطعم مميز مثل الجاهزة، لأن اللحوم تحتوي على عناصر غذائية عالية تفيد الجسم، ويحب الكثير من أفراد الأسرة تناول كباب الحلة، سوف نوضح لكم أسهل طريقة لعمل كباب الحلة في البيت بالخطوات. أسهل طريقة لعمل كباب الحلة في البيت بالخطوات أسهل طريقة لعمل كباب الحلة في البيت بالخطوات المكونات نصف كيلو من اللحم.

بصلة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة من الطماطم.

بهارات اللحم.

2 فص من الثوم المهروس.

2 ملعقة سمن أو زيت. طريقة التحضير قومي بتقطيع اللحم إلي قطع متوسطة الحجم، ثم قومي بتقطيع البصلة إلي شرائح. نقوم بوضع مقلاة على النار بها سمن أو زيت حسب الرغبة، نقوم بوضع البصل وتقليبة حتي يصل للون الأصفر، ثم نقوم بوضع قطع اللحمة ونقليها مع البصل حتي يغير لونها، نتركها لمدة 5 دقائق ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم، ونقوم بتقليب المكونات، ونقوم بمتابعتها وعندما تقترب اللحم من النضج نقوم بإضافة الطماطم المقطعة إلي قطع صغيرة، ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل ونقوم بتغطيتها وتركها حتي تنضج تماماً، ونقوم بوضع الماء إليها إذا احتاجت. طريقة عمل كباب الحلة في البيت بالخطوات طريقة عمل كباب الحلة في البيت بالخطوات طريقة عمل كباب الحلة باللحم الضاني المكونات كيلو من اللحم الضاني.

2 بصلة كبيرة.

2 من فصوص الثوم.

ثمرة فلفل أخضر.

2 ملعقة من السمن.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة من بهارات اللحم. طريقة التحضير قومي بتقطيع اللحم بعد غسلها إلي مكعبات صغيره الحجم، قومي بتقطيع البصل والفلفل إلي شرائح وفرم الثوم، قومي بوضع مقلاة على النار وإضافة السمن ونضع شرائح البصل ونقوم بتقليبة حتي يصل للون الذهبي، نقوم بإضافة الثوم المفروم مع التقليب، ثم نقوم بإضافة اللحم الضاني، ونقليه جيداً مع المكونات حتي يتغير لونة، نقوم بتتبيل بالبهارات والفلفل الأسود ونقوم بتهدئة النار وإضافة كمية من المياة، وعندما تنضج اللحمة نقوم بإضافة الملح، ثم نقوم بتقديمها في الأطباق.

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