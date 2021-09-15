أسهل طريقة لعمل بلح الشام في البيت، من أهم وأكثر الحلويات إنتشار بلح الشام، التي يحب تناولها الكبير والصغير، ودائماً ما يسعوا لشراءها جاهزة لطعمها الذي تتميز به، فتبحث ربات المنزل عن الطرق البسيطة التي تساعدها في تحضير بلح الشام بمكونات بسيطة وبتكلفة بسيطة، فإليكم أسهل طريقة لعمل بلح الشام في البيت بالخطوات بأقل تكلفة،

أسهل طريقة لعمل بلح الشام في البيت بالخطوات زي الجاهز

المكونات

كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

ربع فنجان من الزيت.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

قطر.

رشة ملح.

رشة فانيليا.

مكونات القطر

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

عصير نصف لليمونة.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير

في قدر علي النار قومي بوضع الماء والزيت واتركيها حتي يغلو، ثم قومي بإضافة الدقيق والنشا والفانيليا، قومي بالتقليب المستمر حتي تحصلي على عجينة متماسكة، قومي برفع العجينة من النار وقومي بعجنها جيداً وتركها حتي تبرد، ثم قومي بإضافة البيض بشكل تدريجي فبعد إضافة كل بيضة قومي بخلط المزيج، قومي بإحضار كيس الحلواني ووضع العجينة فيه لتشكيل بلح الشام، ثم قومي بوضع مقلاة بها زيت غزير وضعي بلح الشام وانتظري حتي يصل للون الذهبي، ثم قومي برفعة ووضعة في القطر، ثم قومي بإخراج وتصفيتة وتقديم بالشكل الذي ترغبي فيه.

طريقة تحضير القطر

قومي بإحضار وعاء وضعي 2 كوب من الماء، و2 كوب من السكر وأضيفي عصير نصف ليمونه، ثم قومي بإضافة رشة من الفانيليا، وقومي بمزج المكونات جيداً، وقومي بتهدئة النار علي القطر حتي يغلي، ثم اتركي يبرد وقومي بوضع بلح الشام فيه.

أسهل طريقة لعمل بلح الشام في البيت

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

المكونات

2 كوب من الدقيق.

2 كوب من الماء.

ربع كوب من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة من الزبدة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

قطر.

طريقة التحضير

قومي بوضع وعاء به الزيت والزبدة والماء ورشة ملح اتركي يصل للغليان، ثم قومي بإضافة الدقيق مع التقليب لتحصلي على عجينة متماسكة، ارفعي الخليط من على النار وقومي بالخلط جيداً، قومي بوضع مقلاة وشكلي بلح الشام وضعية به مع تقليب ليصل للون الذهبي، ثم قومي بإخراج ووضعة في القطر البارد.