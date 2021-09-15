سمبوسك بحشوة الدجاج بعجينة هشة ومقرمشة جداً

السمبوسك من المعجنات المشهورة وتعتبر من الأطباق الجانبية أو المقبلات، والتى تقدم بجانب الأطباق الرئيسية كنوع جميل ومميز ويقبل عليه الكبار والصغار، وهي من الوجبات السريعة والتى تحتوى على قيمة غذائية عالية لذلك تحرص الأمهات على عملها فى المنزل لكى تتأكد من سلامتها، ويمكن أيضا أن تعطيه للأطفال فى المدرسة كبديل للساندوتشات، ويمكنك حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة فئه صنعت أساسا بحشوة الجبنة وبعد ذلك تطورت الحشوات من اللحمة المفرومة والخضار وسوف نقدمها لكم بحشوة الفراخ المفرومة، ويتم طهيها عن طريق القلي فى الزيت أو فى الفرن وتتميز بقرمشتها التى يفضلها الكثيرين، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير سمبوسك بحشوة الدجاج بالتفصيل. مكونات سمبوسك بحشوة الدجاج مكونات سمبوسك بحشوة الدجاج يتكون السمبوسك بحشوة الدجاج من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى مكونات العجينة ومكونات للحشو وهى كالتالي: مكونات العجينة ٢ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ماء للعجن حسب الحاجة. الحشو ١/٤ كيلو من الدجاج المفروم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

حبتين من البصل الأخضر مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الأخضر المبشور.

حزمة متوسطة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

٢ فص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الصويا صوص.

صفار حبة من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من الدقيق. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل سمبوسك بحشوة الدجاج سهلة وبسيطة وتتمثل فى عمل العجينة وعمل الحشوة وهى كالتالي: نقوم أولاً بعمل العجينة ونحضر وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق والملح والبيكنج بودر ونقلبهم جيداً. ثم نضيف الزيت وتقلب حتى يتمص الدقيق الزيت تماماً. وبعد ذلك نضيف الماء تدريجياً مع العجن لمدة ٥ دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ولا تلتصق باليد. نقسم العجينة إلى كرات صغيرة أو نفرد العجينة ونقطعها بالقطاعة المدورة. وفى وعاء آخر نضع مكونات الحشوة من الدجاج المفروم والبصل والثوم والزنجبيل والصلصة والكزبرة المفرومة والبصل الأخضر وصفار البيض والدقيق وعليهم البهارات والملح ونقلبهم مع بعض كويس حتى يمتزج الخليط تماما. ثم نأخذ ملعقة من الحشوة ونضعها فى جنب العجينة أو الدائرة ونغلق عليها النصف الآخر سواء بالشوكة أو نلفها من الأطراف. وهكذا حتى تنتهى من الكمية كلها. وبعد ذلك نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها زيت غزير للقلي ونتركه حتى يسخن شوية. ثم نقوم بقلي السمبوسة ونقلبها على الوجهين حتى تأخذ اللون الذهبى و نخرجها على مناديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد. ونضعها فى طبق التقديم وبالف هنا وشفا. الوسوم

السمبوسك من المعجنات المشهورة وتعتبر من الأطباق الجانبية أو المقبلات، والتى تقدم بجانب الأطباق الرئيسية كنوع جميل ومميز ويقبل عليه الكبار والصغار، وهي من الوجبات السريعة والتى تحتوى على قيمة غذائية عالية لذلك تحرص الأمهات على عملها فى المنزل لكى تتأكد من سلامتها، ويمكن أيضا أن تعطيه للأطفال فى المدرسة كبديل للساندوتشات، ويمكنك حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة فئه صنعت أساسا بحشوة الجبنة وبعد ذلك تطورت الحشوات من اللحمة المفرومة والخضار وسوف نقدمها لكم بحشوة الفراخ المفرومة، ويتم طهيها عن طريق القلي فى الزيت أو فى الفرن وتتميز بقرمشتها التى يفضلها الكثيرين، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير سمبوسك بحشوة الدجاج بالتفصيل. مكونات سمبوسك بحشوة الدجاج مكونات سمبوسك بحشوة الدجاج يتكون السمبوسك بحشوة الدجاج من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى مكونات العجينة ومكونات للحشو وهى كالتالي: مكونات العجينة ٢ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ماء للعجن حسب الحاجة. الحشو ١/٤ كيلو من الدجاج المفروم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

حبتين من البصل الأخضر مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الأخضر المبشور.

حزمة متوسطة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

٢ فص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الصويا صوص.

صفار حبة من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من الدقيق. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل سمبوسك بحشوة الدجاج سهلة وبسيطة وتتمثل فى عمل العجينة وعمل الحشوة وهى كالتالي: نقوم أولاً بعمل العجينة ونحضر وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق والملح والبيكنج بودر ونقلبهم جيداً. ثم نضيف الزيت وتقلب حتى يتمص الدقيق الزيت تماماً. وبعد ذلك نضيف الماء تدريجياً مع العجن لمدة ٥ دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ولا تلتصق باليد. نقسم العجينة إلى كرات صغيرة أو نفرد العجينة ونقطعها بالقطاعة المدورة. وفى وعاء آخر نضع مكونات الحشوة من الدجاج المفروم والبصل والثوم والزنجبيل والصلصة والكزبرة المفرومة والبصل الأخضر وصفار البيض والدقيق وعليهم البهارات والملح ونقلبهم مع بعض كويس حتى يمتزج الخليط تماما. ثم نأخذ ملعقة من الحشوة ونضعها فى جنب العجينة أو الدائرة ونغلق عليها النصف الآخر سواء بالشوكة أو نلفها من الأطراف. وهكذا حتى تنتهى من الكمية كلها. وبعد ذلك نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها زيت غزير للقلي ونتركه حتى يسخن شوية. ثم نقوم بقلي السمبوسة ونقلبها على الوجهين حتى تأخذ اللون الذهبى و نخرجها على مناديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد. ونضعها فى طبق التقديم وبالف هنا وشفا.

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