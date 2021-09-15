كيكة السينابون، هي من اشهي أنواع الكيك التي ظهرت مؤخرا والتي يحبها الجميع لطعمها الشهي اللذيذ والمختلف عن جميع أنواع الكيك وهي سهلة التحضير وهي تتكون من السينابون ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة إعداد كيكة السينابون. طريقة عمل كيكة السينابون: المكوّنات مكوّنات العجينة : أربع بيضات.

أربع ملاعق من البيكنج باودر.

ملعقتان كبيرتان من اللبن.

ملعقتان كبيرتان من الفانيلا.

٢ كوب ونصف من الطحين.

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة من الخل الأبيض. مكونات الحشوة: ملعقتان كبيرتان من القرفة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

مئة غرام من الجوز. طريقة عمل كيكة السينابون: المكوّنات مكوّنات العجينة :مكونات الحشوة: مكوّنات التغليف: باكيت من الكريمة.

ثلاثة مكعبات من الجبنة.

نصف علبة من الحليب المكثف.

كمية مناسبة من الشوكولاتة -للتزيين-. طريقة التحضير أولا نقوم بتحضير الحشوة نقوم بوضع الجوز والقرفة في وعاء عميق ونقوم بإضافة ملعقتين من السكر، ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدًا ثم نتركها جانبا.

ثم نقوم بتحضير الغلاف الخارجي نقوم بخلط الجبنة مع نصف علبة الحليب المكثف والكريمة حتى تمتزج المكونات جيدا ونتركها جيدا,

نقوم بتحضير الكيك، نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا والسكر ونقوم بضربهم جيدا لمدة عشر دقائق حتى يذوب السكر ثم نقوم بإضافة السكر والحليب والماء واللبن إلي الخليط مع الاستمرار في الخلط.

ثم نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق والبيكنج باودر ونقوم بخلطهم جيدا ثم نقوم بوضع الخليط المضروب بالخلاط على خليط الدقيق والبكينج باودر ونقوم بمزجهم في اتجاه واحد باستخدام مضرب البيض اليدوي حتى تتجانس جميع المكونات معا ويختلطوا جيدا.

ونقوم بإحضار قالب الكيك أو صينية مناسبة ونقوم بدهنها بمادة دهنية ونقوم بوضع نصف الخليط في الصينية ثم نقوم بإضافة الحشو فوق الخليط ثم نقوم بإضافة باقي خليط الكيك فوق الحشو.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة على 180 درجة مئوية ثم نقوم بإدخال قالب الكيك في الفرن ونتركه لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الكيك.

ثم نترك قالب الكيك في الفرن حتى يبرد تماما ثم نقوم بتوزيع خليط الجبنة والحليب، ثم نقوم بتزينه بالشيكولاته ونضعه في طبق التقديم. طريقة التحضير الوسوم

كيكة السينابون، هي من اشهي أنواع الكيك التي ظهرت مؤخرا والتي يحبها الجميع لطعمها الشهي اللذيذ والمختلف عن جميع أنواع الكيك وهي سهلة التحضير وهي تتكون من السينابون ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة إعداد كيكة السينابون. طريقة عمل كيكة السينابون: المكوّنات مكوّنات العجينة : أربع بيضات.

أربع ملاعق من البيكنج باودر.

ملعقتان كبيرتان من اللبن.

ملعقتان كبيرتان من الفانيلا.

٢ كوب ونصف من الطحين.

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة من الخل الأبيض. مكونات الحشوة: ملعقتان كبيرتان من القرفة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

مئة غرام من الجوز. طريقة عمل كيكة السينابون: المكوّنات مكوّنات العجينة :مكونات الحشوة: مكوّنات التغليف: باكيت من الكريمة.

ثلاثة مكعبات من الجبنة.

نصف علبة من الحليب المكثف.

كمية مناسبة من الشوكولاتة -للتزيين-. طريقة التحضير أولا نقوم بتحضير الحشوة نقوم بوضع الجوز والقرفة في وعاء عميق ونقوم بإضافة ملعقتين من السكر، ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدًا ثم نتركها جانبا.

ثم نقوم بتحضير الغلاف الخارجي نقوم بخلط الجبنة مع نصف علبة الحليب المكثف والكريمة حتى تمتزج المكونات جيدا ونتركها جيدا,

نقوم بتحضير الكيك، نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا والسكر ونقوم بضربهم جيدا لمدة عشر دقائق حتى يذوب السكر ثم نقوم بإضافة السكر والحليب والماء واللبن إلي الخليط مع الاستمرار في الخلط.

ثم نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق والبيكنج باودر ونقوم بخلطهم جيدا ثم نقوم بوضع الخليط المضروب بالخلاط على خليط الدقيق والبكينج باودر ونقوم بمزجهم في اتجاه واحد باستخدام مضرب البيض اليدوي حتى تتجانس جميع المكونات معا ويختلطوا جيدا.

ونقوم بإحضار قالب الكيك أو صينية مناسبة ونقوم بدهنها بمادة دهنية ونقوم بوضع نصف الخليط في الصينية ثم نقوم بإضافة الحشو فوق الخليط ثم نقوم بإضافة باقي خليط الكيك فوق الحشو.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة على 180 درجة مئوية ثم نقوم بإدخال قالب الكيك في الفرن ونتركه لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الكيك.

ثم نترك قالب الكيك في الفرن حتى يبرد تماما ثم نقوم بتوزيع خليط الجبنة والحليب، ثم نقوم بتزينه بالشيكولاته ونضعه في طبق التقديم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة السينابون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.