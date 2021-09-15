طريقة تحضير وصفة اللحم المجلجل شبيهة كباب الحلة بدون مجهود، نتشارك معكم اليوم طريقة رائعة لتجهيز صينية اللحم والبصل المميزة التي تسمى وصفة اللحم المجلجل. فعادة ما نلجأ لتحضير وصفات اللحم على هيئة لحم محمر أو مشوي، ولكن هناك طرق أخرى عديدة ومتنوعة لتحضير اللحم من بينها صينية اللحم المجلجل، لذا نقدم لكم اليوم ألذ وصفة لتحضير اللحم مع صوص رائع بأقل مكونات وطعم يشبه كباب الحلة.

طريقة تحضير وصفة اللحم المجلجل

تعتمد تلك الوصفة من وصفات طبخ اللحوم على مكونين وهما اللحم والبصل، يمكنك إستخدام البصل الكبير وتقطيعه قطع صغيرة أو إستخدام بصل صغير وهو المُحبذ للاستخدام. ولكن هناك الكثير من السيدات يجدن صعوبة في إزالة قشرة البصل الصغير، ولحل هذا الأمر يمكنك نزع رأس البصل ثم وضعه في وعاء به ماء ساخن لمدة دقيقتين، ثم يسهل نزع قشرة البصل على الفور.

يتم وضع القليل من السمن أو الزيت في وعاء على النار، ثم يتم وضع اللحم المقطع قطع صغيرة مع مراعاة البدء باللحم وليس البصل كما يعتقد البعض، حتى يتم تحول لون اللحم إلى الرمادي ثم يتم إضافة التوابل وهي ملح، فلفل أسود مع 2 أو 3 فص من الحبهان الذي يزيد من رائحة وطعم اللحم المميز، مع إضافة حبة واحدة من الفلفل الحار بدون تقطيع وورقة واحدة من الغار.

تحضير صينية اللحم بالبصل

يتم إضافة البصل مع مراعاة أن نسبة اللحم والبصل متساوية مع إضافة نصف ملعقة صغيرة من السكر اختياري ولكنه رائع مع البصل واللحم، ثم يتم إضافة كمية من الماء الساخن المغلي كافئ لتغطية اللحم، وعلى نار هادئة يتم تغطية الخليط ويُترك حتى تمام التسوية وفي حال عدم وصول اللحم إلى درجة التسوية يتم إضافة القليل من الماء المغلي مرة أُخرى، وذلك بعد مرور ما يتجاوز نصف ساعة وحتى الوصول إلى درجة التسوية المطلوبة، إذا كنت تريد ظهور البصل أكثر يمكنك عدم إضافة البصل من الأول بل إضافة الماء المغلي، وبعد اختفاء الماء المغلي يتم إضافة البصل، ويمكنك التسوية في وقت أقل عن طريق إستخدام حلل الضغط.