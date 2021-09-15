كيفية تحضير صوص الجبن المُميز مع ألذ ناتشوز مكسيكي وتشيلي فرايز بأسهل طريقة، نقدم لكي اليوم سيدتي طريقة تجهيز صوص الجبن اللذيذ والذي تتميز به أشهر المطاعم، بالاضافة إلى ألذ ناتشوز جبن مكسيكي بمذاق رائع مع تشيلي فرايز بطريقة سهلة. صوص الجبن الشهير في المطاعم والإعلانات التلفزيونية الأن يمكنك تحضيره بسهولة من مطبخك، ويمكنك كمبتدئة في المطبخ الحصول على نفس طعم صوص الجبن المميز دون الحاجة إلى شراؤه أو تناوله من خارج المنزل. تابعي الموضوع التالي وطبقي الطريقة للحصول على مذاق رائع لصوص الجبن.

طريقة تحضير صوص الجبن

تتكون وصفة صوص الجبن من العناصر التالية :

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

225 جرام جبن تشيدر قديمة مبشورة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة ملح.

يتم وضع الزبدة في وعاء على النار ثم يتم إضافة الدقيق والدمج بواسطة مضرب يدوي وقبل تغيير لون المزيج يتم إضافة الحليب تدريجياً حتى تمام الخلط حتى الحصول على قوام متماسك سائل قليلاً، ثم يتم إضافة البابريكا والجبن الشيدر المبشورة، وأهم خطوة هي فور وضع الجبن يتم غلق البوتاجاز حيث تكفي حرارة الصوص لتجعل الجبن تسيح، ومع التقليب المستمر يتحول إلى قوام متماسك ذو لمعة رائعة ناعم بدون تكتلات.

طريقة تحضير الناتشوز بالجبن

يتم وضع كمية من الدوريتوس أو المخبوزات في صنية مستطيلة ثم إضافة صوص الجبن عليه، مع إضافة الفلفل الحار المخلل، شرائح الزيتون الأخضر أو الأسود، شرائح بصل أخضر، طماطم مكعبات صغيرة وبصل مع فجل شرائح أو ذرة، يتم وضع هذه الإضافات المميزة على الجبن وهي ساخنة حتى تلتصق به.

تحضير تشيلي فرايز

تتكون وصفة التشيلي فرايز من العناصر التالية :

نصف كيلو من اللحم المفروم.

1 عدد حبة بصل متوسطة مفروم ناعم.

توابل عبارة عن ملح – فلفل أسود – شطة – كمون – كزبرة – زعتر.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

طماطم مكعبات صغيرة.

يتم وضع القليل من الزيت في وعاء على النار ثم إضافة البصل ومع تغيير لونه يتم إضافة اللحم المفروم، يتم الدمج حتى تمام التسوية ثم يتم إضافة التوابل مع معجون الطماطم والطماطم المكعبات، وفي وعاء يتم وضع الفرايز مع إضافة مزيج اللحم المفروم ثم إضافة الجبن المميز الذي تم تحضيره مع القليل من الزيتون والفلفل ثم التقديم وصفة رائعة.