تحضير السويسرول بطريقة ناجحة جداً مع مكونات إقتصادية وحجم عائلي، يعد السويسرول من الحلويات الشهيرة التي تخطف الأنظار وأحد أكثر أنواع الحلوى قبولاً بل وقد يكون المفضل لدى الكبار والصغار. فقوامه الهش وحشوته اللذيذة التي تختلف حسب رغبتك تجعل مذاقه رائع ومقبول جداً خاصة بالنسبة للأطفال، لذا نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير السويسرول من منزلك بطعم الفانيلا والشوكولاتة.

طريقة تحضير سويسرول الفانيلا

لتحضير سويسرول الفانيليا في منزلك بألذ طعم احضري مقدار 6 صفار بيض بحرارة الغرفة، فانيلا نوعية جيدة، ربع كوب حليب بمقدار 60 مل، ربع كوب زيت بمقدار 60 مل، كوب إلا ثلث دقيق بمقدار 102 جرام، نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر 2 جرام، 6 بياض بيض بحرارة الغرفة، نصف كوب سكر 120 جرام. نحضر صينية فرن مقاس 28*38 ونبطنها بورق من الزبدة، حيث نقص الأطراف من أربع جهات ونثبت الورق في الصينية جيداً في الجوانب والقاعدة. ثم نحضر وعاءين عميقين ونفصل البيض ليبقى الصفار في وعاء والبياض في وعاء.

نضيف على الصفار الحليب، الزيت و2 باكيت من الفانيلا ثم نخلط جيداً، ثم نقوم بغربلة الدقيق مع البيكنج بودر ونضيفه إلى هذا الخليط، ثم يتم التقليب جيداً ويفضل إستخدام مضرب إلى أن نحصل على خليط كريمي بدون تكتلات ويوضع جانباً. نضيف 2 باكيت فانيلا إلى وعاء بياض البيض ثم يتم الخفق على سرعة متوسطة وعندما تتشكل رغوة بيضاء نضيف السكر تدريجياً مع الإستمرار في الخفق، إلى أن نحصل على قوام متماسك ثم نضيف ملعقة من خليط البياض على خليط الصفار ويتم التقليب حتى يختفي تماما، ثم نضيف ملعقة أخرى ونقلب ثم نقوم بإضافة خليط الصغار على البياض ونقلب برفق.

نسكب خليط الكيك في الصينية المجهزة ثم يوزع خليط الكيك بالتساوي، ثم نخرج فقاعات الهواء باستخدام عود خشبي، بعد ذلك نخبز الكيك على حرارة 190 مدة 15 دقيقة مع المروحة، إذا لم تتواجد مروحة نشغل الفرن من أعلى آخر دقيقتين، بعد خروج الصينية من الفرن نخرج الكيك بورق الزبدة ونتركها تبرد دقيقتين، بعد ذلك نقلب الكيك على ورق زبدة اخر مدهون زيت، ونزيل الورقة من أسفل ونتخلص من الأطراف وآخر طرف نقطعه بشكل مائل، ثم نقوم بعمل حشو بالمربى أو الشوكولاتة ويتم توزيعها جيداً، ثم نلف بإحكام ليعطينا شكل دائري مع الضغط من أسفل لتختفي الفراغات، ثم نلصق الورق ونبردها ساعتين في الثلاجة.

طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة

وبنفس طريقة الكيك السابق مع تبديل ملعقتين من الدقيق بملعقتين من الكاكاو الخام بنفس طريقة التحضير والخبز، ويتم لفها بدون حشو ونبردها في الثلاجة ربع ساعة حتى نحضر الكريمة لحشوه. لتحضير الكريمة نحضر وعاء ونضيف إليه نصف كوب حليب بارد، نصف كوب بودرة كريم شانتيه، فانيلا ونخفق إلى أن يتماسك الخليط ثم نخرج سويسرول الشوكولاتة ونفكه ثم يتم حشوه بالكريمة ويتم لفه مرة أخرى ويوضع في الثلاجة حتى يبرد تماماً. بعد ذلك يتم خروج السويسرول من الثلاجة ويقطع ثم يقدم.