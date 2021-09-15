طريقة تحضير كيكة شوكولاتة 3 طبقات بطعم رائع وحجم عائلي بدون زبدة، نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة للمبتدئات والمحترفات أيضاً في وصفات الحلوى المنزلية، وهي عبارة عن كيكة شوكولاتة ذات مكونات اقتصادية وحجم عائلي تكفي جميع أفراد الأسرة، ولكنها سهلة جداً وسريعة التحضير؛ حيث يمكنك تجهيزها باستخدام الخلاط وبدون مجهود يذكر، ومع ذلك فإنها تتكون من ثلاثة طبقات طبقة كيك طبقة كريمة وطبقة صوص شوكولاتة لتمنحك طعم لذيذ للغاية.

تحضير كيكة شوكولاتة 3 طبقات

لتحضير كيكة الـ3 طبقات نبدأ أولا بتجهيز مقادير الكيك وهي حبات بيض، كوب سكر، كوب إلا ربع حليب، نصف كوب زيت، فانيليا، كوب ونصف دقيق، 3 ملاعق كبيرة كاكاو، ملعقة كبيرة بيكنج بودر. يحضر الخلاط الكهربائي ويضاف إليه السكر، البيض، الفانيليا، الحليب و الزيت ثم يتم الخلط لمدة 4 دقائق، وفي وعاء عميق يضاف الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر ويتم خلهم مع بعض جيداً، ثم يُضاف الخليط السائل إلى المكونات الجافة ويتم الخلط بالمضرب اليدوي إلى أن يختفي الدقيق ونحصل على خليط متجانس.

يتم التقليب بملعقة للتأكد من عدم التصاق دقيق في القاع، ثم يتم تحضير صينية مقاس 25*40 وتدهن زيت ورشة كاكاو وتوزع جيداً، ثم يُضاف خليط الكيك ويوزع ثم توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 170 مئوية مدة 25 دقيقة، بعد ذلك تترك لتبرد تماماً ويتم عمل ثقوب بعود خشبي ويتم تشريبها بكوب حليب.

كيك شوكولاتة بدون زبدة

تتكون طبقة الكريمة من 2 ونصف ملعقة كبيرة كاكاو، ربع كوب ماء، كوب بودرة كريم شانتيه، كوب ماء بارد. في وعاء يُضاف الكاكاو والماء ويتم الخلط، وفي وعاء آخر يضاف الماء البارد وبودرة الكريم شانتيه ثم يتم الخفق بالمضرب الكهربائي إلى أن يتماسك القوام، ثم يُضاف إليه خليط الكاكاو بالماء ويتم الخفق مرة أخرى إلى أن نحصل على قوام متماسك، ثم يتم وضع طبقة الكريمة على الكيك البارد وتوزع جيداً، ثم نضع الكيك في الثلاجة لمدة ساعة أو في الفريزر لمدة 20 دقيقة.

وتتكون طبقة الصوص من نصف كوب سكر، نصف كوب كاكاو، نصف كوب حليب، نصف كوب زيت، فانيليا. يتم تحضير إناء قابل للطهي ويضاف إليه السكر، الكاكاو، الحليب، الزيت والفانيليا ثم يتم تحريك المكونات على البارد وبعد ذلك يرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر، وتترك لمدة دقيقة بعد الغليان ليصبح جاهزاً ثم نسكبه في وعاء ليصبح دافئ فقط، بعد ذلك نوزعه على الكيك ليكون طبقة متساوية ثم نبرد الكيكة ساعتين قبل التقديم، بعد ذلك تقطع بالحجم والشكل المفضل وتقدم.