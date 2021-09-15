كيفية صنع تحلية باردة بطبقات لذيذة وطريقة سهلة بدون فرن

كيفية صنع تحلية باردة بطبقات لذيذة بشكل مدهش وطريقة سهلة بدون فرن، على الرغم من اقتراب انتهاء فصل الصيف فلكيا الا ان درجات الحرارة مازالت مرتفعة. وهذا ما يجعل الجسم يفقد الكثير من الماء بشكل يومي، لذا يلجأ معظمنا إلى الإكثار من تناول المشروبات والمأكولات الباردة. واليوم نقدم لكم تحلية باردة سهلة وسريعة التحضير يمكنك صنعها في دقائق بدون أي مجهود وبمكونات من المنزل.

تحلية باردة بطبقات لذيذة من منزلك

لصنع حلوى الطبقات البارد نبدأ أولا بتجهيز مقادير الطبقة الأولى من التحلية وهي 300 جرام بسكويت سادة، ثلث كوب حليب، نصف كوب زبدة، 2 ملعقة كبيرة ونصف كاكاو. يتم تحضير إناء قابل للطهي ويضاف إليه الحليب، الكاكاو و الزبدة ثم يرفع الإناء على نار متوسطة حتى تذوب كل المكونات ونحصل على خليط متجانس ويترك جانباً، وفي وعاء يضاف مقدار البسكويت ويتم تكسيره إلى قطع متوسطة الحجم، ثم نسكب الخليط الذي سبق تحضيره على البسكويت ونقلب سريعاً ليتوزع جيداً إلى أن تتغلف كل قطع البسكويت بالخليط، ثم نحضر قالب قابل للفتح مقاس 26 ونضع خليط البسكويت ونوزعه ونضغط عليه جيداً، ثم نبدأ بتحضير الطبقة الثانية.

لتحضير الطبقة الثانية من التحلية نقوم بتجهيز لتر حليب، كوب إلا ربع سكر، 4 ملاعق كبيرة دقيق، 3 ملاعق كبيرة نشا، ملعقة كبيرة ونصف زبدة فانيليا. نحضر إناء ونضيف إليه السكر، الدقيق، النشا والحليب ثم نخلط جيداً على البارد، ثم نرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر وبعد أن يغلي الخليط نضيف الزبدة والفانيليا، ثم نطفئ النار ونقلب جيداً، ثم نسكب الطبقة الثانية فوق البسكويت ونوزعها بالتساوي وتترك جانباً ونبدأ في تحضير الطبقة الأخيرة.

تحلية باردة بدون فرن

أما مقادير الطبقة الثالثة من حلو الطبقات فهي 2 ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة ونصف نشا، ملعقة كبيرة كاكاو، كوب وربع حليب، 75 جرام شوكولاتة، ملعقة كبيرة ونصف زبدة، فانيليا. في إناء قابل للطهي يضاف السكر، الكاكاو، النشا والحليب ثم نخلط على البارد، بعد ذلك يرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر وعندما يثقل القوام نطفئ النار، ثم نضيف الشوكولاتة والزبدة والفانيليا ويتم التقليب حتى نحصل على قوام متجانس، ثم نضع آخر طبقة ونوزعها بالتساوي وتوضع في الثلاجة حتى تبرد تماماً. بعد ذلك يتم فتح القالب ويقطع حسب الرغبة ويمكنك التزيين ببسكويت مكسر أو فول سوداني ثم تقدم.