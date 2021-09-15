كريم طبيعي لشد الوجه: وتفتيح البشرة 10درجات فوري2021

نقدم الان كريم طبيعي لشد الوجه ، وتفتيح البشرة من اول استخدام حتي 10 درجات فوري حيث يعد كريم طبيعي 100% ولا يسبب اضرار جانبية للبشرة، ويعتبر من أقوي انواع الكريمات التي تعمل علي تفتيح وشد البشرة من اول استخدام للكريم، ويمكن عمل الكريم من مكونات موجوده في كل منزل دون تكلفة ولا تعب حيث يعطيكم افضل نتائج طبيعية في تفتيح البشرة وشدها، ويحتوي علي مواد فعالة جدا في ظهور النتائج من اول استعمال للكريم الطبيعي، ونتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم طبيعي لشد الوجه وتفتيح خرافي للبشرة يصل الي 10درجات من التفتيح الفوري2021.

مكونات طريقة أعداد كريم طبيعي لشد الوجه وتفتيح فعال للبشرة

سوغ نتعرف علي بعض المكونات التي من خلالها سوف نقوم بعمل اقوي كريم لشد البشرة وتفتيحها من مكونات طبيعية 100% وهي كما يلي:-

معلقتين من الجلسرين.

نصف ليمونة.

معلقة من النشا.

معلقة من عسل النحل.

بيضة.

معلقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستعمال

نقدم لكم اليوم أفضل طريقة لتحضير الكريم الطبيعي وطريقة استخدامه علي البشرة والحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي:-

نحضر إناء ثم نضع بداخلة النشا وبياض البيضة فقط ومعلقة العسل ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بوضع الجلسرين وعصير الليمون ونخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض. نضيف معلقة من ماء الورد ونستمر في التقليب حتي يصبح خليط كريمي متجانس. نقوم بغسل الوجه جدا ثم نضع طبقة من الخليط علي الوجه بتساوي حتي نغطي الوجه كاملا. ثم نقوم بترك الخليط علي الوجه لمدة تتراوح من بين ربع ساعة الي نصف ساعة ثم نغسل البشرة. نكرر الوصفة والعملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله. نستمر علي تكرار الوصفة السابقة وسوف تلاحظين الفرق الكبير في تفتيح البشرة طبيعي.

فوائد ونصائح تساعد علي شد الوجه وتفتيح البشرة بشكل طبيعي

نتعرف الان علي بعض النصائح والفوائد التي تساعد علي شد وتفتيح البشرة بشكل طبيعي وامن ودون اضرار جانبية وهي كالتالي:-