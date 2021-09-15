تعرف علي وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من العانة بمنتجات طبيعية 100٪ في المنزل

الفازلين من أكثر المستحضرات الأمنة التي تدخل في الكثير من المنتجات التجميلية للبشرة والسعر بشكل عام، كما أن لها العديد من الاستخدامات للبشرة، ولها نتائج جيدة، ومن ضمن هذه الاستخدامات يتم استخدامها مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى للتخلص من الشعر الزائد، التي يعد أمرا مزعجا لدي الكثير من الفتيات والسيدات بشكل عام.

الفازلين لإزالة الشعر الزائد من العانة

نجد الكثير من السيدات يبحثون عن طرق مختلفة لإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة بشكل خاص، كما أن هناك الكثير من الطرق والوسائل المرهقة والمؤلمة للبعض كثيرا، وهناك أيضا العديد من الوسائل التي تتسبب في أثار جانبية للجلد، ولذلك سنعرض لكم وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من العانة من خلال موقعنا بطريقة سهلة وبسيطة.

المكونات

عدد 3 ملاعق كبيرة من اللبن السائل.

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

نقوم أولا بإذابة الفازلين عن طريق عمل حمام بخار ساخن، ثم نضيف إليه باقي المكونات التي قمنا بتحضيرها جيدا.

بعد الانتهاء من خلط هذه المكونات بشكل جيد قومي بتوزيعها في المكان في المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها.

قومي بترك الخليط لمدة تصل لربع ساعة حتي يجف هذا المزيج، ثم قومي بإزالته عكس اتجاه منبت الشعر، ثم قومي بشطف المنطقة جيدا وتنشيفها.

وتعمل هذه الوصفة علي تقليل نمو الشعر بشكل ملحوظ، كما أنها مع الاستمرار تعمل علي تفتيح تلك المناطق بشكل كبير.

تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعرفوائد الفازلين للبشرة

الفازلين مادة أمنة للغاية علي البشرة، كما أن لها الكثير من الاستخدامات ليست للبشرة فقط، ولكن للجسم والجلد بشكل عام والشعر أيضا، وذلك لما له من فوائد كثيرة، وسنعرض لكم الآن فوائد الفازلين للبشرة كما يلي :

يحافظ الفازلين علي رطوبة الوجه والجلد بشكل عام.

كما يمكن استخدامه أيضا كمزيل للمكياج.

كما يعالج بعض المشاكل المتعلقة بالجلد مثل التشققات التي تصيب الكوع والكعب.

يحمي الجروح من تراكم الجراثيم عليها.

يستخدم كمرطب للشفاه، ويحميها من الالتهاب والتشقق.

كما يعالج العديد من المشاكل الجلدية كما ذكرنا، وذلك لكونه له الكثير من الاستخدامات والفوائد ويحافظ كثيرا علي رطوبة الجلد، والتي تعد عامل أساسي للحفاظ علي الجلد من الجفاف.