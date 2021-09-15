10 غلطات تجنبيها عشان تحمي موبايلك من الحرارة الزيادة

4 ساعات و 10 دقايق تقريبا ده متوسط الوقت اللي بيقضيه الاشخاص في استخدام موبايلاتهم ، وبالتالي اقل حاجة نتوقعها ان العنصر الموجود في حياتنا ، سواء للعلاقات الشخصية, الشغل, او لاوقات الفراغ ، انه يشتغل دايما بشكل مثالي ، وواحدة من المشاكل اللي ممكن تواجهيها مع الموبايل هي الحرارة المفرطة ، عشان كده النهاردة هنقولك نصايح لـ حماية تليفونك من الحرارة الزيادة ، وايه اللي المفروض تعمليه ، وايه اللي تتجنبيه.
حماية تليفونك من الحرارة الزيادة:
علامات تقولك ان موبايلك بيعاني من الاجهاد الحراري:
قبل ما نعرف ايه الحاجات اللي المفروض تتجنبيها ، هنقولك على العلامات اللي تبين ان تليفونك درجة حرارتة عالية.
– هتلاقي التليفون ابطأ معاكي ، والتطبيقات بتاخد وقت على ما تفتح ، او بتتقفل لوحدها فجأة.
– توقف فلاش الكاميرا عن العمل.
– شحن البطارية بياخد وقت اطول من الطبيعي او مش بتتشحن خالص.
– الموبايل هيديكي شاشة سودا او الشاشة توقف خالص.
1- السيجنال او الاشارة بتاعة الموبايل هتبقى ضعيفة لانه بيتنقل لوضع الطاقة المنخفضة.
1- بتستخدميه او بتسيبيه بره في يوم حر:
في يوم حر اتجنبي انك تسيبي الموبايل معرض للشمس في العربية ، او مثلا لو انتي بتتغدي بره البيت في مكان مفتوح والتليفون على الترابيزة ، او بتاخدي صور على البحر ، او تستخدمي داعم التليفون اللي بيتحط في العربية والموبايل يبقى في الشمس طول الوقت.
لو درجة حرارة الجو عدت 35 درجة مئوية ، اتجنبي استخدام الموبايل في ضوء الشمس المباشر.
2- بتحطي الموبايل قريب من اللاب توب, التابلت, او موبايل تاني:
في الشغل دايما هتبقى كل الحاجة اللي بتستخدميها حواليكي في نفس المكان ، وبالتالي هيبقى الموبايل جنب الكمبيوتر او احيانا جنب التابلت ، ولما بتخلصي استخدامهم بتحطيهم مع بعض في نفس الشنطة.
في حالة سخونة جهاز واحد منهم وانتي حطاهم جنب بعض الحرارة هتتنقل للجهاز اللي جنبه ، وده هيأثر على درجة حرارته وهيأثر على ادائه على المدى الطويل ، عشان كده الافضل انك تخليهم منفصلين عن بعض.
3- بتشيلي الموبايل في جيبك:
لو يوم حر وجسمك بتبقى حرارته مرتفعة ، ده هيأثر على الموبايل لو بتشليه في جيبك ، عشان كده بننصحك انك تتجنبي حفظ الموبايل في جيبك في كل الاوقات عموما ، وبشكل خاص في الايام الحر.
4- مش بتنتبهي للي بيعمله التليفون:
انك تسيبي الموبايل قريب من مصدر حرارة مش السبب الوحيد لارتفاع درجة حرارته ، لان التليفون بيشبه جهاز كمبيوتر صغير ولكن من غير مراوح ، ولكن كمان المكونات الداخلية للموبايل هي اللي ممكن تسخن ، لو بتواجهي المشكلة دي ، عطلي بعض الوظايف اللي على التليفون زي الترجمة, او العمليات غير الضرورية في خلفية الموبايل ، اللي بتستهلك الطاقة من موبايلك.
5- مش بتشيلي الكفر (الجراب) بتاعه ابدا:
الكفر او الجراب بيحمي التليفون لما يقع او من اي خدش او اي ضرر ممكن يتعرض له ، ولكن لسوء الحظ ان مش كل الكفرات مناسبة لتهوية الموبايل بشكل كافي ، ولو الجو حر عن المعتاد حاولي انك تشيلي الكفر بتاعه ، وممكن كمان تعملي ده وقت شحن الموبايل ، ولو انتي هتفضلي في الشمس فترة طويلة ، ممكن تحاولي تستخدمي كفر خاص لتجنب النوع ده من المشاكل.
6- مش بتعطلي الاتصالات اللاسلكية (الوايرلس):
في كتير من الاوقات ، موبايلاتنا بتعمل حاجات من غير ما نحس وحتى لو مش قريبة مننا ، زي مثلا لو انتي في مكان في اشارة ضعيفة او اتصال انترنت سيء ، الموبايل هيستمر في البحث عن الشبكات المتوفرة حواليه لوحده ، او لو فاتحة البلوتوث هيفضل يدور على الاجهزة المفتوحة في المكان للاتصال بيها ، فلو لقيتي تليفونك بيسخن ، حاولي توقفي تشغيل الاتصالات اللاسلكية او الوايرلس ، على الاقل لحد ما يتم تنظيم درجة حرارته.
7- بتتجاهلي “الاوضاع” اللي بيتطلبها موبايلك:
لو تليفونك سخن اكتر من المعتاد ، حاولي استخدام الوضع المظلم ، اللي بيقلل عمل الشاشة وبالتالي هيولد حرارة اقل ، وتقدري تنشطي ده من الاعدادت العامة ، او في بعض التطبيقات زي فيسبوك, واتساب ، وفي حيلة تانية لتبريد الموبايل وهي تنشيط وضع الطائرة ، وده بيقلل من الوظايف الداخلية للموبايل.
8- بتستخدمي التطبيقات اللي بتحتاج متطلبات عالية على موبايلك:
لو بتحبي تلعبي جيمز او العاب على موبايلك او بتتفرجي على افلام ومسلسلات ، حطي في اعتبارك ان الحاجات دي ممكن انها تسبب ارتفاع درجة حرارة موبايلك اكتر من المعتاد ، باستخدام الشاشة لفرة طويلة ، وده بيجبر معالج الموبايل انه يشتغل اكتر ، وده بيولد حرارة اكتر.
9- شحن البطارية بشكل غير صحيح:
عادة بتكون مشاكل البطارية وشحنها هي الاسباب الاكتر شيوعا لارتفاع درجة حرارة موبايلك ، عشان كده لازم تتجنبي انك تقعي في بعض الغلطات ، زي استخدام الموبايل اثناء شحنه او استخدام اي شاحن عام غير الشاحن الخاص بموبايلك ، غلطة تانية ممكن تسبب ارتفاع درجة حرارة التليفون اثناء الشحن هو انك تحطيه تحت المخدة او على سطح مايسمحش للتليفون بالتهوية بشكل صحيح.
10- مش بتحافظي على تحديث الموبايل والتطبيقات اللي عليه:
حاولي دايما تحدثي موبايلك باستمرار ، وده ينطبق على نظام التشغيل والتطبيقات ، لان التحديثات دي في كتير من الاوقات ، بتصلح بعض الاخطاء اللي في التليفون وبتحسن وظايفه.
كمان حاولي باستمرار تمسحي التطبيقات اللي مش بتستخدميها ، لان بعضها ممكن يكون بيشتغل في الخلفية وانتي مش واخدة بالك ، وده بيولد عمل زيادة للمعالج ولبطارية موبايلك وبالتالي هيسخن منك.
تعملي ايه لو بالفعل ارتفعت درجة حرارة موبايلك:
لو معملتيش اي غلطة من الغلطات اللي قولناها فوق ومع ذلك موبايلك لسه بيسخن ، ممكن تجربي النصايح دي:
– اقفليه وسيبيه يرتاح لحد ما ينظم درجة حرارته.
– حطيه جنب مروحة او في مكان فيه تكييف او تهوية كويسة.
– متحطيش الموبايل في التلاجة ابدا عشان تبرديه ، لان التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة ممكن تبقى مضره اكتر على موبايلك على المدى الطويل ، بالاضافة ان التكثيف اللي بيحصل جوه التلاجة هيسبب رطوبة للموبايل.
عايزة تشحني موبايلك في وقت أقل وتحافظي على الشحن وقت أطول؟.. اعرفي 7 طرق تقدرى تشحنى بيهم موبايلك فى أسرع وقت
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 غلطات تجنبيها عشان تحمي موبايلك من الحرارة الزيادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.