10 غلطات تجنبيها عشان تحمي موبايلك من الحرارة الزيادة

4 ساعات و 10 دقايق تقريبا ده متوسط الوقت اللي بيقضيه الاشخاص في استخدام موبايلاتهم ، وبالتالي اقل حاجة نتوقعها ان العنصر الموجود في حياتنا ، سواء للعلاقات الشخصية, الشغل, او لاوقات الفراغ ، انه يشتغل دايما بشكل مثالي ، وواحدة من المشاكل اللي ممكن تواجهيها مع الموبايل هي الحرارة المفرطة ، عشان كده النهاردة هنقولك نصايح لـ حماية تليفونك من الحرارة الزيادة ، وايه اللي المفروض تعمليه ، وايه اللي تتجنبيه.

حماية تليفونك من الحرارة الزيادة:

علامات تقولك ان موبايلك بيعاني من الاجهاد الحراري:

قبل ما نعرف ايه الحاجات اللي المفروض تتجنبيها ، هنقولك على العلامات اللي تبين ان تليفونك درجة حرارتة عالية.

– هتلاقي التليفون ابطأ معاكي ، والتطبيقات بتاخد وقت على ما تفتح ، او بتتقفل لوحدها فجأة.

– توقف فلاش الكاميرا عن العمل.

– شحن البطارية بياخد وقت اطول من الطبيعي او مش بتتشحن خالص.

– الموبايل هيديكي شاشة سودا او الشاشة توقف خالص.

1- السيجنال او الاشارة بتاعة الموبايل هتبقى ضعيفة لانه بيتنقل لوضع الطاقة المنخفضة.

1- بتستخدميه او بتسيبيه بره في يوم حر:

في يوم حر اتجنبي انك تسيبي الموبايل معرض للشمس في العربية ، او مثلا لو انتي بتتغدي بره البيت في مكان مفتوح والتليفون على الترابيزة ، او بتاخدي صور على البحر ، او تستخدمي داعم التليفون اللي بيتحط في العربية والموبايل يبقى في الشمس طول الوقت.

لو درجة حرارة الجو عدت 35 درجة مئوية ، اتجنبي استخدام الموبايل في ضوء الشمس المباشر.

2- بتحطي الموبايل قريب من اللاب توب, التابلت, او موبايل تاني:

في الشغل دايما هتبقى كل الحاجة اللي بتستخدميها حواليكي في نفس المكان ، وبالتالي هيبقى الموبايل جنب الكمبيوتر او احيانا جنب التابلت ، ولما بتخلصي استخدامهم بتحطيهم مع بعض في نفس الشنطة.

في حالة سخونة جهاز واحد منهم وانتي حطاهم جنب بعض الحرارة هتتنقل للجهاز اللي جنبه ، وده هيأثر على درجة حرارته وهيأثر على ادائه على المدى الطويل ، عشان كده الافضل انك تخليهم منفصلين عن بعض.

3- بتشيلي الموبايل في جيبك:

لو يوم حر وجسمك بتبقى حرارته مرتفعة ، ده هيأثر على الموبايل لو بتشليه في جيبك ، عشان كده بننصحك انك تتجنبي حفظ الموبايل في جيبك في كل الاوقات عموما ، وبشكل خاص في الايام الحر.

4- مش بتنتبهي للي بيعمله التليفون:

انك تسيبي الموبايل قريب من مصدر حرارة مش السبب الوحيد لارتفاع درجة حرارته ، لان التليفون بيشبه جهاز كمبيوتر صغير ولكن من غير مراوح ، ولكن كمان المكونات الداخلية للموبايل هي اللي ممكن تسخن ، لو بتواجهي المشكلة دي ، عطلي بعض الوظايف اللي على التليفون زي الترجمة, او العمليات غير الضرورية في خلفية الموبايل ، اللي بتستهلك الطاقة من موبايلك.

5- مش بتشيلي الكفر (الجراب) بتاعه ابدا:

الكفر او الجراب بيحمي التليفون لما يقع او من اي خدش او اي ضرر ممكن يتعرض له ، ولكن لسوء الحظ ان مش كل الكفرات مناسبة لتهوية الموبايل بشكل كافي ، ولو الجو حر عن المعتاد حاولي انك تشيلي الكفر بتاعه ، وممكن كمان تعملي ده وقت شحن الموبايل ، ولو انتي هتفضلي في الشمس فترة طويلة ، ممكن تحاولي تستخدمي كفر خاص لتجنب النوع ده من المشاكل.

6- مش بتعطلي الاتصالات اللاسلكية (الوايرلس):

في كتير من الاوقات ، موبايلاتنا بتعمل حاجات من غير ما نحس وحتى لو مش قريبة مننا ، زي مثلا لو انتي في مكان في اشارة ضعيفة او اتصال انترنت سيء ، الموبايل هيستمر في البحث عن الشبكات المتوفرة حواليه لوحده ، او لو فاتحة البلوتوث هيفضل يدور على الاجهزة المفتوحة في المكان للاتصال بيها ، فلو لقيتي تليفونك بيسخن ، حاولي توقفي تشغيل الاتصالات اللاسلكية او الوايرلس ، على الاقل لحد ما يتم تنظيم درجة حرارته.

7- بتتجاهلي “الاوضاع” اللي بيتطلبها موبايلك:

لو تليفونك سخن اكتر من المعتاد ، حاولي استخدام الوضع المظلم ، اللي بيقلل عمل الشاشة وبالتالي هيولد حرارة اقل ، وتقدري تنشطي ده من الاعدادت العامة ، او في بعض التطبيقات زي فيسبوك, واتساب ، وفي حيلة تانية لتبريد الموبايل وهي تنشيط وضع الطائرة ، وده بيقلل من الوظايف الداخلية للموبايل.

8- بتستخدمي التطبيقات اللي بتحتاج متطلبات عالية على موبايلك:

لو بتحبي تلعبي جيمز او العاب على موبايلك او بتتفرجي على افلام ومسلسلات ، حطي في اعتبارك ان الحاجات دي ممكن انها تسبب ارتفاع درجة حرارة موبايلك اكتر من المعتاد ، باستخدام الشاشة لفرة طويلة ، وده بيجبر معالج الموبايل انه يشتغل اكتر ، وده بيولد حرارة اكتر.

9- شحن البطارية بشكل غير صحيح:

عادة بتكون مشاكل البطارية وشحنها هي الاسباب الاكتر شيوعا لارتفاع درجة حرارة موبايلك ، عشان كده لازم تتجنبي انك تقعي في بعض الغلطات ، زي استخدام الموبايل اثناء شحنه او استخدام اي شاحن عام غير الشاحن الخاص بموبايلك ، غلطة تانية ممكن تسبب ارتفاع درجة حرارة التليفون اثناء الشحن هو انك تحطيه تحت المخدة او على سطح مايسمحش للتليفون بالتهوية بشكل صحيح.

10- مش بتحافظي على تحديث الموبايل والتطبيقات اللي عليه:

حاولي دايما تحدثي موبايلك باستمرار ، وده ينطبق على نظام التشغيل والتطبيقات ، لان التحديثات دي في كتير من الاوقات ، بتصلح بعض الاخطاء اللي في التليفون وبتحسن وظايفه.

كمان حاولي باستمرار تمسحي التطبيقات اللي مش بتستخدميها ، لان بعضها ممكن يكون بيشتغل في الخلفية وانتي مش واخدة بالك ، وده بيولد عمل زيادة للمعالج ولبطارية موبايلك وبالتالي هيسخن منك.

تعملي ايه لو بالفعل ارتفعت درجة حرارة موبايلك:

لو معملتيش اي غلطة من الغلطات اللي قولناها فوق ومع ذلك موبايلك لسه بيسخن ، ممكن تجربي النصايح دي:

– اقفليه وسيبيه يرتاح لحد ما ينظم درجة حرارته.

– حطيه جنب مروحة او في مكان فيه تكييف او تهوية كويسة.

– متحطيش الموبايل في التلاجة ابدا عشان تبرديه ، لان التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة ممكن تبقى مضره اكتر على موبايلك على المدى الطويل ، بالاضافة ان التكثيف اللي بيحصل جوه التلاجة هيسبب رطوبة للموبايل.

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