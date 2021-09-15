طريقة عمل العيش الشامي بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة في المنزل مثل المخابز

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يعد العيش الشامي من أنواع الخبز المشهورة والمعروفة والذي يقبل عليه الكثيرين، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، ايضاً يتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهو يستخدم لأطفال المدارس بشكل كبير، وسوف نقدم طريقة عمل الخميرة البيرة بكل سهولة في البيت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل العيش الشامي في البيت.مقادير عمل العيش الشامي
يحتوي العيش الشامي على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٤ أكواب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- ماء للعجن.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير العيش الشامي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بنخل الدقيق ثم نضيف عليه الملح والسكر ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإحضار ربع كوب من الماء الدافئ ونضع به الخميرة مع ربع ملعقة صغيرة من السكر ونتركها حتى تتخمر.
- نقوم بوضع الخميرة على الدقيق ونعجنهم جيداً مع إضافة الماء بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجين بكيس من النايلون ونتركها في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة ونصف حتى تخمر.
- نقوم بتقطيع العجين إلى كرات صغيرة متساوية ونتركها قليلاً حتى ترتاح ونرقها على سطح مستوي حتى تصبح دائرية.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية، ثم ندخل العيش الفرن حتى ينضج ثم نخرجها ونتركه ليهدأ قليلاً.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى عيش في المنزل لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
طريقة عمل الخميرة البيرة في المنزل
- نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق مع إضافة القليل من الملح ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء إلى الدقيق ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة ونغطيها لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة.
- ثم نقوم بإعادة عجن العجين ونتركه مرة آخرى لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة ثم نضعها في الثلاجة بكيس من النايلون وتصبح جاهزة للاستخدام وقت الحاجة.
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يعد العيش الشامي من أنواع الخبز المشهورة والمعروفة والذي يقبل عليه الكثيرين، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، ايضاً يتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهو يستخدم لأطفال المدارس بشكل كبير، وسوف نقدم طريقة عمل الخميرة البيرة بكل سهولة في البيت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل العيش الشامي في البيت.مقادير عمل العيش الشامي
يحتوي العيش الشامي على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٤ أكواب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- ماء للعجن.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير العيش الشامي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بنخل الدقيق ثم نضيف عليه الملح والسكر ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإحضار ربع كوب من الماء الدافئ ونضع به الخميرة مع ربع ملعقة صغيرة من السكر ونتركها حتى تتخمر.
- نقوم بوضع الخميرة على الدقيق ونعجنهم جيداً مع إضافة الماء بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجين بكيس من النايلون ونتركها في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة ونصف حتى تخمر.
- نقوم بتقطيع العجين إلى كرات صغيرة متساوية ونتركها قليلاً حتى ترتاح ونرقها على سطح مستوي حتى تصبح دائرية.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية، ثم ندخل العيش الفرن حتى ينضج ثم نخرجها ونتركه ليهدأ قليلاً.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى عيش في المنزل لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
طريقة عمل الخميرة البيرة في المنزل
- نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق مع إضافة القليل من الملح ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء إلى الدقيق ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة ونغطيها لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة.
- ثم نقوم بإعادة عجن العجين ونتركه مرة آخرى لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة ثم نضعها في الثلاجة بكيس من النايلون وتصبح جاهزة للاستخدام وقت الحاجة.
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