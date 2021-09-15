كريم طبيعي بديل البروتين لفرد الشعر المجعد خلال ساعة

أصحاب الشعر الكيرلي أو المجعد يبحثون عن وصفات طبيعية تساعدهم في الحصول على شعر ناعم ومفرود، فعادة ما تبحث الفتاة عن كريمات طبيعية لفرد الشعر أو اللجوء لصالون التجميل لفرد شعرها باالبرويتن أو الكيراتين وكلاهما مضران بالشعر، لاحتوائهما على مواد كيميائية ضارة بالشعر وتؤدي لتساقطه على فترات، حيث إن البروتين مكلف للغاية ويتعرض شعر البعض للتلف عند استخدامه، وأسباب تجعد الشعر هو فقدان نسبة من البروتين الذي تقوم فروة الرأس بإفرازه بسبب استخدام أدوات تجفيف الشعر واستخدام كريمات تصفيف ضارة، ومن الوصفات الطبيعية البسيطة سوف تجدها في السطور التالية.

كريم طبيعي بديل البروتين لفرد الشعر المجعد

استخدام وصفات طبيعية خالية من أي مواد ضارة تعطي نتيجة مرضية للشخص، بل تعمل على ترطيب الشعر وتغذيته وتساعده على تعزيز نموه بعيداً عن أي مواد ضارة بالشعر

وصفة الزبادي والبيض لفرد الشعر

المكونات

عبوة زبادي.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير

في طبق واحد يتم وضع البيض مع الزبادي ومزجهم جيداً حتي تحصل على خليط ناعم ومتجانس.

يتم دهن الشعر بداية من فروة الرأس وحتي الأطراف ويمكن أن تضعفي المكونات إذا كنتي تملكين شعر كثيف وطويل.

اتركي الخلطة على شعرك لمدة ثلاثين دقيقة مع لف الشعر بفوطه ساخنة أو بونيه للشعر.

قومي بغسل الشعر بماء بادر حتي لا يتسبب البيض في رائحة للشعر، ثم قومي بغسل الشعر باستخدام البلسم.

يتم تكرر الوصفة مرتين كل أسبوع.

وصفة العسل وصفار البيض

المكونات

ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

صفار بيضة واحدة.

طريقة التحضير

خلط جميع المكونات حتي تتجانس.

ترك الخليط على الشعر من ربع ساعة إلى ثلث ساعة.

غسل الشعر جيداً بماء بارد.

ثم يتم غسل الشعر مرة أخرى باستخدام البلسم أو الشامبو.

يتم تكرر الوصفة مرتين أسبوعياً.

هذه الوصفة لا يتم استخدامها لأصحاب فروة الرأس الدهنية.

وصفة حليب جوز الهند والافوكادو

المكونات

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة حليب جوز الهند.

ثمرة أفوكادو.

طريقة التحضير