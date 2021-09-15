طريقة فرد الشعر بكرياتين طبيعي يمكن عمله في المنزل لضمان العناية بالشعر

يوجد الكثير من الفتيات اللاتي ترغبن في امتلاك شعر ناعم وأملس الذي يعطيهن لمسة جمال مذهلة فالشعر رمز لجمال المرأة كما يعطيها مظهر أنيق وبسيط عند تسريحه وتنعيمه، لذلك يوجد الكثيرات ممن يقومون بتصفيف الشعر يومياً وبطرق غير طبيعية والتي يمكن أن تكون وبنسبة كبيرة ضاره لها على المدى البعيد، وحينها يأتي دور الوصفات المصنوعة من الطبيعة التي تأخذ من وقتنا الكثير والكثير ولكن مفعولها ساحر وصحي للغاية وتثمر بنتائج باهرة على الشعر.

يمكن لتصفيف الشعر يومياً أن يقوم بإتلاف الشعر كما أنه يمكن أن يضر بفروة الرأس، وقد يميت بصيلات الشعر من جذورها بسبب الأضرار الجانبية لبعض الأدوات أو المنتجات الكيميائية المستخدمة عند محلات تصفيف الشعر بل وقد يسبب أمراض خطيرة، وصحيح أنه سيكون جميلا لحظه تصفيفه ولكن مع الوقت بعد ذلك ستلاحظين التلف الحادث بشعرك مع مرور العمر ولن تنفعك أيا من الوصفات بعد ذلك سواء الطبيعية أو الكيميائية لذلك سنقدم إليكم في هذا المقال أهم وأشهر وصفات للعناية بالشعر وتنعيمه وفرده.

بعض البنات يقومون باستعمال الاسشوار في تصفيف شعرهن، لتجفيف الشعر بسرعة بعد غسله بالمياه مباشرة، لكن على الرغم من أنه أحد الأدوات التجميلية المتعارف عليها، سواء في تصفيف الشعر أو تجفيفه، ولكن أضراره على الشعر المبلل خطيرة.

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات التي تجعل من الشعر أملس وناعم جدا لأنه بفضل البروتين الموجود بالحليب يحمي الشعر من التساقط عند استخدامه على الشعر كما أن العسل يعمل كمرطب ومطهر للشعر مما يجعل من الشعر أكثر لمعانا وإشراقا، وطريقة تحضيره كالآتي: