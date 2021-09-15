طريقة عمل صابونة الليمون السحرية علاج فعال لإزالة أثار حب الشباب وتفتيح البشرة

تعتبر صابونة الليمون ، من أفضل وأقوي أنواع الصابون، الذي يعمل علي تفتيح البشرة بشكل ملحوظ وسريع، وتعتبر أيضاً هذه الصابونة الرهيبة أقوي صابونة لعلاج جميع مشاكل البشرة، لأنها تحتوي علي الأحماض والمعادن التي تساعد علي تفتيح البشرة وتغذيتها، وهي مفيدة جداً وصحية لأنها تتكون من مكونات طبيعية 100%، تعالج هذه الصابونة الكثير من مشاكل البشرة مثل، أثار حب الشباب والبقع الداكنة والتصبغات الجلدية، والهالات السوداء والبثور وتعمل علي غلق المسام الواسعة في البشرة، فالليمون معزز بالفيتامينات سي وحمض الستريك الأساسي في التخلص من خلايا الميتة، تمنح أيضاً البشرة نضارة طبيعية كونها تحتوي علي فيتامينات وأحماض تساعد علي التخلص من مشاكل البشرة جميعاً، تعمل أيضاً علي ترطيبها وتحميها من العوامل المضرة بها، كذلك تحارب هذه الصابونة التجاعيد وتؤخر علامات الشيخوخة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل صابونة الليمون في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل صابونة الليمون

تتكون هذه الصابونة من مكونات طبيعية وفعالة وغير مكلفة سوف نتعرف عليها من هنا وهي كما يلي:-

200 جرام من رقائق صابون الجلسرين.

3 أكواب من الماء.

نصف معلقة صغيرة من الملون الغذائي الأصفر.

معلقة صغيرة من زيت الليمون العطري.

قشور لليمون مجفف.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير صابونة الليمون في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

قومي أولاً بوضع رقائق صابون الجلسرين، في وعاء علي نار هادئة، حتي تذوب كلياً. ثم اخلطي علي حدة الملون الغذائي، مع الماء وأضيفي الخليط مع الزيت العطري وقشور الليمون، إلي الصابون واتركيه حتي الغليان. بعد ذلك ارفعي الخليط من علي النار، وصبيه في قوالب مناسبة، وضعي في الثلاجة، حتي يتجمد كلياً. عندما يتجمد الصابون، سوف يصبح جاهز للاستخدام، استعمليه علي بشرتك، يومياً صباحاً ومساءً.

فوائد صابونة الليمون للبشرة

هيا بنا نتعرف علي أهم فوائد الليمون للبشرة من خلال هذه المقالة وهي كما يلي:-