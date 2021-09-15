كريم النشا وقشور البرتقال الكريم السحري في تفتيح البشرة والعناية بها

كريم النشا وقشور البرتقال هو من الكريمات التي تستخدم لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الجلدية، وهو كريم يتم تجهيزه داخل المنزل بمكونات بسيطة جداً ولا تكلفا الكثير من المال بل هي في متناول الجميع، يحتوي الكريم علي مفعول قوي جداً في تفتيح البشرة، وهو كريم طبيعي يتم تحضيره من خلال ثلاث مكونات طبيعية متوفرة دائماً في المنزل كل مكون منهم يحتوي علي خصائص قوية جداً في تفتيح البشرة، ويدخل في تحضير الكريم مسحوق الأرز الأبيض الذي هو من أقوي المكونات التي تستخدم في العناية بالبشرة وفي تصنيع مستحضرات التجميل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام شرح طريقة عمل كريم النشا وقشور البرتقال في المنزل وبأبسط المكونات المتوفرة لدينا للحصول علي بشرة صافية ونقية.

مكونات عمل كريم النشا وقشور البرتقال

يحتوي الكريم في تحضيره علي أربع مكونات فقط هي كما يلي:-

قشور حبة من البرتقال.

ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق الأرز الأبيض.

٢ ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

كوب من الماء المغلي سابقاً.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كريم النشا وقشور البرتقال وهي كما يلي:-

نقوم بغسل حبة من البرتقال جيداً، ثم نقوم بتقشيرها للحصول علي قشور البرتقال. توضع قشور البرتقال في إناء ثم نضيف إليها كوب من الماء المعدني أو ماء سبق غليه. يوضع الإناء علي النار ويترك لكي يغلي لمدة عشر دقائق، يرفع من علي النار ونصفيه للحصول علي الماء فقط. نضع الماء الذي تم تصفيه في إناء ثم نضيف إليه ثلاث ملاعق من الأرز الأبيض وملعقتين من النشا. ثم نقلب المكونات معاً حتي تذوب تماماً، ثم نصفى الخليط للتخلص من أي حبيبات من مسحوق الأرز. ثم نضع الخليط علي نار هادئة لمدة أربع دقائق، حتي يغلي ويصبح قوامه ثقيل وكريمي مع مراعاة التقليب المستمر. يصب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ثم نحكم إغلاقه جيداً، ويتم حفظه داخل الثلاجة لمدة سبع أيام.

طريقة الاستخدام

يستخدم الكريم باتباع الخطوات الآتية، :-