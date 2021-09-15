رجيم التمر والماء بالتفصيل طريقة سريعة لخسارة الوزن يعتبر من أنواع الرجيم التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وأصبح هناك الكثير من الأفراد يتبعون هذا الرجيم حتى يتمكنوا من نقص أوزانهم، ولا يحتاجون إلى مجهود كبير للوصول إلى الوزن المثالي، وسوف نتعرف على جميع التفاصيل من خلال هذا المقال.

رجيم التمر والماء بالتفصيل طريقة سريعة لخسارة الوزن

تعتبر من أنواع الحميات الغذائية المفيدة، لأن التمر من العناصر الغذائية المفيدة إلى جسم الإنسان، ولكن هذا النوع من الرجيم لا يمكن استخدامه إلا ثلاثة أيام فقط، ولا يكرر إلا بعد أن ينتهي لمدة أسبوع حتى لا يتعرض الجسم إلى الضرر.

ويحتاج الجسم إلى عناصر متنوعة تتوفر في الأطعمة الغذائية الأخرى، ولابد أن يلتزم الأشخاص خلال اتباع هذا الرجيم بتناول طعام معين خلال اليوم دون النظر إلى الأطعمة الأخرى.

يتناول الأفراد الذين يريدون أن ينقص وأوزانهم سبع تمرات، بالإضافة إلى كوب من الماء كبديل عن الوجبات الأساسية.

ليست من الشرط أن يتناول الإنسان عدد التمرات كله مرة واحدة بل يمكن أن يقسم هذه التمرات إلى وجبتين أو ثلاثة.

التمر يعتبر من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، لأنه يحتوي على الكربوهيدرات والألياف في سد احتياجات الجسم من الجوع.

يخلص التمر الجسم من الوزن الزائد، لأنه يعمل على حرق الدهون.

بالإضافة إلى أنه يحسن من عملية الهضم.

أما بالنسبة إلى شرب الكميات الكبيرة من الماء يساعد في خسارة الوزن.

مسموح خلال هذا الرجيم أن يتم شرب المواد العشبية والشاي والقهوة والمنبهات وغيرها.

أقصى عدد يمكن أن يتناوله الأفراد الذين يتبعون هذا النظام من حبات التمر على مدار اليوم هو 20 حبة.

يعتبر المشي من التمارين الرياضية التي تساعد الجسم على حرق الدهون.

لابد من أن يتزامن المشي مع الثلاثة أيام المخصصة إلى رجيم التمر والماء.

أقل فترة يتم مشيها خلال هذا الرجيم هي نصف ساعة بشكل يومي.

لا يشترط أن يضغط الإنسان على نفسه في ممارسة الرياضة خلال اتباع الرجيم، لأن هذا الأمر ربما يأتي بالنتائج العكسية.

خطوات رجيم التمر والماء لخسارة الوزنأهمية الرجيم