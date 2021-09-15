طريقة عمل الكنافة التركية الساخنة بشرائح جبن الموزاريلا الحلو

طريقه عمل الكنافة التركية بشرائح جبن الموزاريلا الحلو تعد من أحدي أصناف الحلويات التي تتكون من خيوط عجينة رفيعة ثم يضاف عليها بعض المكونات من السمن والسكر والمكسرات تنتشر الكنافة التركية في عده بلاد عربيه منها مصر والشام وتركيا ويطلق عليها اسم النابلسية في بلاد الشام يوجد للكنافة أكثر من طريقة لتحضيرها تقدم دائما الكنافة ساخنة ويرش عليها مبشور الفستق الحلبي طريقة عمل الكنافة التركية و مقاديرها طريقة عمل الكنافة التركية و مقاديرها المقادير… 1 كيلو من كنافة الشعر متاح شرائها من محل الكنافة.

مقدار 2 كوب من الزبدة السايحة أو السمن السايح.

2 ملعقة ماء ورد.

مقدار مناسب من جبن الموتزاريلا الحلو شرائح.

مقدار من القطر الجاهز.

عبوة قشطه للتقديم على الكنافة.

نصف كوب فستق حلبي لتزيين الكنافة.

كوب صغير من الحليب.

صحن يوجد به خليط من قطع الفواكه المشكلة (برتقال – عنب – تفاح – يوسفي – وغير ذلك). طريقة تحضير الكنافة التركية بالجبنه أولا ومن اللازم أن يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. توضع الكنافة في إناء واسع كي يتم تفتيتها. في وعاء اخر يتم وضع ماء الورد والسمن وتخلط المكونات بشكل جيد. ثم يمزيج السمن مع الكنافة وتقلب جيدا. نجهز صينية مدهونة بالسمن ونضع فيها طبقة خفيفة من عجينة الكنافة وترص بشكل جيد. قومي بوضع شرائح الجبنه فوق عجينة الكنافة لكي يغطي الوجه بالكامل. توضع صينية الكنافة في الفرن الساخن لمدة عشر دقائق ثم نخرجها بسرعة وتقلب من الجهة الأخري ثم نعيدها إلي الفرن لمدة عشر دقائق اخرى. ثم أخرجي الكنافة من الفرن واسكبي عليها القطر وغطيها بشكل كامل. قومي برش الكنافة بالفستق الحلبي المبشور وبذلك أصبحت جاهزة للتقديم والأكل. يمكن تناولها بالطريقة التركية عن طريق إعداد الحليب والفواكه الحامضة بجانبها بعد تناول الكنافة والسبب يعود لهذه الطريقة هو كسر طعم الحلو بعد تناول الكنافة وذلك يعود ويشرب الحليب أو تناول الفاكهة ثم يعود يتناول الكنافة. طريقة تحضير الكنافة التركية بالجبنه وبعد وصلنا إلي نهاية هذه الوصفة من الكنافة التركية تعد تجربة عمل الكنافة من الوجبات الحلوة التي تشعر أثناء تناولها بالشبع لأنها دسمة للغاية نرجو أن نكون قدمنا الإفادة المرجوة من خلال تقديم هذه الوصفة. الوسوم

طريقه عمل الكنافة التركية بشرائح جبن الموزاريلا الحلو تعد من أحدي أصناف الحلويات التي تتكون من خيوط عجينة رفيعة ثم يضاف عليها بعض المكونات من السمن والسكر والمكسرات تنتشر الكنافة التركية في عده بلاد عربيه منها مصر والشام وتركيا ويطلق عليها اسم النابلسية في بلاد الشام يوجد للكنافة أكثر من طريقة لتحضيرها تقدم دائما الكنافة ساخنة ويرش عليها مبشور الفستق الحلبي طريقة عمل الكنافة التركية و مقاديرها طريقة عمل الكنافة التركية و مقاديرها المقادير… 1 كيلو من كنافة الشعر متاح شرائها من محل الكنافة.

مقدار 2 كوب من الزبدة السايحة أو السمن السايح.

2 ملعقة ماء ورد.

مقدار مناسب من جبن الموتزاريلا الحلو شرائح.

مقدار من القطر الجاهز.

عبوة قشطه للتقديم على الكنافة.

نصف كوب فستق حلبي لتزيين الكنافة.

كوب صغير من الحليب.

صحن يوجد به خليط من قطع الفواكه المشكلة (برتقال – عنب – تفاح – يوسفي – وغير ذلك). طريقة تحضير الكنافة التركية بالجبنه أولا ومن اللازم أن يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. توضع الكنافة في إناء واسع كي يتم تفتيتها. في وعاء اخر يتم وضع ماء الورد والسمن وتخلط المكونات بشكل جيد. ثم يمزيج السمن مع الكنافة وتقلب جيدا. نجهز صينية مدهونة بالسمن ونضع فيها طبقة خفيفة من عجينة الكنافة وترص بشكل جيد. قومي بوضع شرائح الجبنه فوق عجينة الكنافة لكي يغطي الوجه بالكامل. توضع صينية الكنافة في الفرن الساخن لمدة عشر دقائق ثم نخرجها بسرعة وتقلب من الجهة الأخري ثم نعيدها إلي الفرن لمدة عشر دقائق اخرى. ثم أخرجي الكنافة من الفرن واسكبي عليها القطر وغطيها بشكل كامل. قومي برش الكنافة بالفستق الحلبي المبشور وبذلك أصبحت جاهزة للتقديم والأكل. يمكن تناولها بالطريقة التركية عن طريق إعداد الحليب والفواكه الحامضة بجانبها بعد تناول الكنافة والسبب يعود لهذه الطريقة هو كسر طعم الحلو بعد تناول الكنافة وذلك يعود ويشرب الحليب أو تناول الفاكهة ثم يعود يتناول الكنافة. طريقة تحضير الكنافة التركية بالجبنه وبعد وصلنا إلي نهاية هذه الوصفة من الكنافة التركية تعد تجربة عمل الكنافة من الوجبات الحلوة التي تشعر أثناء تناولها بالشبع لأنها دسمة للغاية نرجو أن نكون قدمنا الإفادة المرجوة من خلال تقديم هذه الوصفة.

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