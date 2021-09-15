طريقة عمل طبق سمين مشكل بكل سهولة وبمذاق رائع وشهي جداً

طبق سمين مشكل ، من الأكلات الرئيسية اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الغداء مع السلطات والخبز والمخلل، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، نظراً لمذاقه الرائع والمميز الذي لا مثيل له، كما يقدم في المناسبات والأعياد أيضاً، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة شاورما اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل طبق سمين مشكل بألذ الوصفات.

مكونات طبق سمين مشكل

يتكون طبق سمين مشكل من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، وصحية، ومتوفرة في كل مكان، هي كالآتي:

ربع كيلو سجق.

ربع كيلو كفته.

2 قطعة ليه.

ربع كيلو كلاوي مقطعة شرائح.

ربع كيلو كبده مقطعة شرائح.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

ربع كيلو قلب مقطع شرائح.

2 حبة بصل مقطع شرائح.

2 حبة طماطم مقطع شرائح.

10 فصوص ثوم بلدي مهروس.

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.

نصف كوب كزبرة مفروم ناعم.

2 حبة فلفل أخضر رومي مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

مقادير السلطة الخضراء

2 حبة طماطم مقطع شرائح.

حبة خيار مقطع شرائح.

حبة فلفل أخضر مقطع شرائح.

ثلث كوب بقدونس مفروم ناعم.

ثلث كوب كزبرة مفروم ناعم.

حبة بصلة مقطعة شرائح.

عصير ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

رشة شطة.

ملح حسب الرغبة.

القليل من الخل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طبق سمين مشكل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: