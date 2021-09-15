طريقة عمل حلى البثيث الاماراتي الشعبية المشهورة

حلوة البثيث تعد من احلي وأشهر الحلويات في دولة الأمارات لأنها تتمتع بمذاق و نكهة مميزه عن باقي الحلويات دائما تقدم على العشاء اهم ما يميز حلوى البثيث الاماراتي أنها تمد الجسم بالطاقة يتم تحضير هذه الحلوة على مستوى جميع بلاد العالم هذه الحلوة غير متعبة ومكلفة تحتاج من الوقت 30 دقيقة والطهي 20 دقيقة وهذه الكمية تكفي 5 أشخاص من خلال السطور الأتية سوف نقدم لكم طريقة عمل حلوى البثيث الاماراتي تابعوا وصفتنا الأصلية. طريقة عمل حلى البثيث الاماراتي طريقة عمل حلى البثيث الاماراتي المكونات:- مقدار 2 كوب طحين محمر أو ابيض حسب الرغبة.

زبدة سايحة.

200 غ تمر.

ملعقة ماء ورد.

2 ملعقة كبيرة جوز.

ملعقة صغيرة قرفة.

2 ملعقة كبيرة فستق حلبي.

مقدار ملعقة صغيرة زعفران منقوع مع ملعقة صغيرة هيل بودرة. تزيين حلى البتيت الاماراتي. سمسم محمص – جوز بندق مكسر- فستق حلبي. طريقة تحضير حلي البثيث الاماراتي طريقة تحضير حلي البثيث الاماراتي تدخل التمور في عمل أنواع مختلفة من الحلوى الشعبية في الأمارات لأنها من الأطعمة المتوازنة وبها جميع أنواع الفيتامينات. في وعاء عميق يوضع على نار متوسطة الحرارة ثم يوضع فيه الدقيق الطحين الأبيض بعد نخله ثم يتم تشويحة. يرفع من على النار عندما يتحول لونه الى اللون الذهبي و يضاف إليه التمر والزبدة في هذه المرحلة. قومي بعجن الدقيق والزبدة عجن جيد. وبعد يضاف على الطحين بالزبدة التمر المفروم مثل المعجون. هنا بتم عجن المكونات جيدا حتى تحصلين على عجينة متجانسة القوام. ثم نقوم بوضع العجين على نار هادئة مرة اخرى ونكمل عجن المكونات مرة اخرى لعدة دقائق. وبعد يضاف ماء الورد والهيل والزعفران ويرفع من على النار. نكمل الخلط والعجن مرة ثانية حتى تتجانس المكونات مع بعضها للغاية. نأخذ من العجين وتشكل على هيئة كرات ثم تغمس هذه الكرات في الجوز وبعد في السمسم وبعد في الفستق الحلبي. تكرر نفس العملية السابقة حتى نفاذ كمية حلوى البثيث التي لديكى وبذلك تصبح الحلوى جاهزة للتقديم. دار حوارنا في هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري عن طريقة عمل حلوى إماراتية شعبية وهي حلوة البثيث ويشكل الطحين والتمر والتوابل أحدي مكونات هذه الوصفة العربية. الوسوم

حلوة البثيث تعد من احلي وأشهر الحلويات في دولة الأمارات لأنها تتمتع بمذاق و نكهة مميزه عن باقي الحلويات دائما تقدم على العشاء اهم ما يميز حلوى البثيث الاماراتي أنها تمد الجسم بالطاقة يتم تحضير هذه الحلوة على مستوى جميع بلاد العالم هذه الحلوة غير متعبة ومكلفة تحتاج من الوقت 30 دقيقة والطهي 20 دقيقة وهذه الكمية تكفي 5 أشخاص من خلال السطور الأتية سوف نقدم لكم طريقة عمل حلوى البثيث الاماراتي تابعوا وصفتنا الأصلية. طريقة عمل حلى البثيث الاماراتي طريقة عمل حلى البثيث الاماراتي المكونات:- مقدار 2 كوب طحين محمر أو ابيض حسب الرغبة.

زبدة سايحة.

200 غ تمر.

ملعقة ماء ورد.

2 ملعقة كبيرة جوز.

ملعقة صغيرة قرفة.

2 ملعقة كبيرة فستق حلبي.

مقدار ملعقة صغيرة زعفران منقوع مع ملعقة صغيرة هيل بودرة. تزيين حلى البتيت الاماراتي. سمسم محمص – جوز بندق مكسر- فستق حلبي. طريقة تحضير حلي البثيث الاماراتي طريقة تحضير حلي البثيث الاماراتي تدخل التمور في عمل أنواع مختلفة من الحلوى الشعبية في الأمارات لأنها من الأطعمة المتوازنة وبها جميع أنواع الفيتامينات. في وعاء عميق يوضع على نار متوسطة الحرارة ثم يوضع فيه الدقيق الطحين الأبيض بعد نخله ثم يتم تشويحة. يرفع من على النار عندما يتحول لونه الى اللون الذهبي و يضاف إليه التمر والزبدة في هذه المرحلة. قومي بعجن الدقيق والزبدة عجن جيد. وبعد يضاف على الطحين بالزبدة التمر المفروم مثل المعجون. هنا بتم عجن المكونات جيدا حتى تحصلين على عجينة متجانسة القوام. ثم نقوم بوضع العجين على نار هادئة مرة اخرى ونكمل عجن المكونات مرة اخرى لعدة دقائق. وبعد يضاف ماء الورد والهيل والزعفران ويرفع من على النار. نكمل الخلط والعجن مرة ثانية حتى تتجانس المكونات مع بعضها للغاية. نأخذ من العجين وتشكل على هيئة كرات ثم تغمس هذه الكرات في الجوز وبعد في السمسم وبعد في الفستق الحلبي. تكرر نفس العملية السابقة حتى نفاذ كمية حلوى البثيث التي لديكى وبذلك تصبح الحلوى جاهزة للتقديم. دار حوارنا في هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري عن طريقة عمل حلوى إماراتية شعبية وهي حلوة البثيث ويشكل الطحين والتمر والتوابل أحدي مكونات هذه الوصفة العربية.

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