تعلمي طريقة عمل بسكوت النشادر الهش الاقتصادي بكل سهولة

بسكوت النشادر ، من أشهر أنواع البسكوت التي يتم تصنيعها في الأفراح والأعياد، وهو يعطي البهجة والسعادة أثناء عمله في المنزل، وكثير من ربات البيوت يبحثون عن طريقة سهلة للتحضير البسكوت في المنزل بدبل من شرائه من المخابز بأسعار باهظة الثمن، وهو من المخبوزات الذي يفضلوها الكثير من الأطفال، ويقبلون على تناوله بكثرة، ويرغبون في تناوله بجانب المشروبات الساخنة مثل الشاي والحليب، وهو من أنواع البسكوت المميزة التي يمكن تقدمها كهدية للأقارب والأصحاب، ويوجد للبسكوت أنواع عديدة مثل بسكوت الشكولاتة وبسكوت البرتقال، وبسكوت الحليب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش بكل سهولة في المنزل. مكونات بسكوت النشادر الهش مكونات بسكوت النشادر الهش سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل بسكوت هش وسريع بكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:- 7 أكواب من الدقيق. نصف كيلو من السمنة المثلجة. 4 بيضات. كيس بيكنج بودر. 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من النشادر. 3 أكواب من السكر البودر. ملعقة كبيرة من الفانلنيا. نصف كوب من الحليب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت النشادر الهش بكل سهولة وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع السمنة، والسكر ونخفق حتى يصبح القوام أبيض مثل الكريمة.

ثم نضيف البيض، والفانيليا بالتدريج، ثم نضيف الحليب ونقلب حتى تمزج جميع المكونات مع بعضها.

نحضر بولة ونضع الدقيق، والبكنج بودر، والنشادر ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بإضافة الدقيق على الخليط، ونعجن باستمرار حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.

نحضر كيس الحلواني ونضع العجين داخله، ونقوم بتقطيع العجين على صينية مدهونة بقليل من الزبدة.

ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى نحصل على اللون الذهبي الجميل.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمه بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت النشادر في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة عند عمل البسكوت في المنزل وهى كما يلي:- يفضل وضع النشادر مع الحليب. تسخين الفرن قبل وضع صينية البسكوت. يفضل وضع البيكنج بودر مع الدقيق. يجب أن تكون العجينة طرية عند وضعها في كيس الحلواني. يجب أن تكون المعاير البسكوت مضبوطة حتى نحصل على عجينة سليمة. عدم العجن البسكوت جيداً حتى نحصل على القوام المناسب. الوسوم

بسكوت النشادر ، من أشهر أنواع البسكوت التي يتم تصنيعها في الأفراح والأعياد، وهو يعطي البهجة والسعادة أثناء عمله في المنزل، وكثير من ربات البيوت يبحثون عن طريقة سهلة للتحضير البسكوت في المنزل بدبل من شرائه من المخابز بأسعار باهظة الثمن، وهو من المخبوزات الذي يفضلوها الكثير من الأطفال، ويقبلون على تناوله بكثرة، ويرغبون في تناوله بجانب المشروبات الساخنة مثل الشاي والحليب، وهو من أنواع البسكوت المميزة التي يمكن تقدمها كهدية للأقارب والأصحاب، ويوجد للبسكوت أنواع عديدة مثل بسكوت الشكولاتة وبسكوت البرتقال، وبسكوت الحليب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش بكل سهولة في المنزل. مكونات بسكوت النشادر الهش مكونات بسكوت النشادر الهش سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل بسكوت هش وسريع بكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:- 7 أكواب من الدقيق. نصف كيلو من السمنة المثلجة. 4 بيضات. كيس بيكنج بودر. 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من النشادر. 3 أكواب من السكر البودر. ملعقة كبيرة من الفانلنيا. نصف كوب من الحليب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت النشادر الهش بكل سهولة وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع السمنة، والسكر ونخفق حتى يصبح القوام أبيض مثل الكريمة.

ثم نضيف البيض، والفانيليا بالتدريج، ثم نضيف الحليب ونقلب حتى تمزج جميع المكونات مع بعضها.

نحضر بولة ونضع الدقيق، والبكنج بودر، والنشادر ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بإضافة الدقيق على الخليط، ونعجن باستمرار حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.

نحضر كيس الحلواني ونضع العجين داخله، ونقوم بتقطيع العجين على صينية مدهونة بقليل من الزبدة.

ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى نحصل على اللون الذهبي الجميل.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمه بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت النشادر في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة عند عمل البسكوت في المنزل وهى كما يلي:- يفضل وضع النشادر مع الحليب. تسخين الفرن قبل وضع صينية البسكوت. يفضل وضع البيكنج بودر مع الدقيق. يجب أن تكون العجينة طرية عند وضعها في كيس الحلواني. يجب أن تكون المعاير البسكوت مضبوطة حتى نحصل على عجينة سليمة. عدم العجن البسكوت جيداً حتى نحصل على القوام المناسب.

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