اقوي ماسك غير مكلف لعلاج الكلف والنمش والبقع الداكنة في الوجه من أول أستخدام

الكلف والنمش من الأمور المزعجة التي تعاني منها معظم النساء وبالأخص النساء في فترة الحمل، فتبحث عن طرق لمعالجة هذه المشكلات فتقوم بشراء الكثير من الكريمات التي تزيل النمش والكلف، ولكن هذه الكريمات تكون بلا فائدة ويرجع السبب وراء ذلك إلى احتواء هذه الكريمات على مواد ضارة تسبب تلف البشرة، ولكن يوجد أيضَا الكثير من الوصفات التي تعمل على إزالة الكلف والنمش، وسوف نتعرف عيها سويًا، فتابعينا سيدتي.

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تزيل الكلف والنمش وتحمي البشرة منهما، وبالإضافة إلى ذلك تقضي على أثارهم، ومن ضمن هذه الوصفات:

وصفة جل الصبار والكاكاو

من أجمل الوصفات التي لها دور فعال في إزالة الكلف والنمش وجميع مكوناتها موجودة في البيت، وهي ذات نتائج فعالة، ولكن لابد من تطبيقها للمدة وبالوصفات المحددة لها، ولكِ عزيزتي الوصفة بالتفصيل:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة ونصف من الكاكاو الخام.

ربع ملعقة من عصير الليمون بدون سكر.

2 ملعقة من ماء الورد الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية يتم إحضار وعاء مناسب ووضع جميع المكنات فيه ثم خلطها بواسطة ملعقة خشبية. بعد ذلك، يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة. في غضون ذلك يتم عمل حمام بخار للوجه. ثم يتم إزالة جميع الأوساخ الموجودة بعد حمام البخار. بعد ذلك يتم تنظيف الوجه بفوطة نظيفة. يتم إخراج الخليط من الثلاجة ووضعه على البشرة لمدة نصف ساعة. بعد مرور نصف ساعة سوف تلاحظين أن الخليط قد جف تمامًا، يتم فرك الخليط بأصابع اليد وفي حركات دائرية. في النهاية يتم غسل الوجه بالماء والغسول المخصص لها، ثم ترطيبها بمرطب طبيعي. لابد من كترار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، وسوف تندهشين من النتائج في غضون شهرين.