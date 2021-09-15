أسهل طريقة عمل القهوة التركية في المنزل برغوة كثيفة وسر عملها مثل الكافيهات

القهوة التركي تعتبر مزاج مميز للكثير من الناس، يعشقها العديد من الناس في كل بلاد العالم، تتميز باختلاف نكهتها وايضًا طرق صناعتها التي تعطيها المذاق الخاص بكل نوع، فهناك القهوة الفرنسية وايضًا القهوة الأمريكية المميزة، وفي الآونة الأخيرة أصبح هناك العديد من الاضافات التي تضاف إليها فتعطي لها جمالًا فوق جمالها، وذلك مثل الشيكولاته، أو البندق، أو الحليب، أو الكراميل، كل ذلك أعطى للقهوة شكل وطعم يفضله الكثير، وسوف نتحدث من خلال هذا المقال عن طريقة عمل وتحضير القهوة التركي.

طريقة عمل القهوة التركية

يمكن عمل القهوة التركي بكل سهولة من خلال المنزل، كما يجب أن تكون بأفضل مذاق وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

كوب من الماء

ملعقتين من القهوة التركي.

ملعقة من السكر أو حسب الرغبة في كمية السكر المطلوبة فيمكن تناولها بدون سكر نهائيًا.

طريقة التحضير

يمكن تحضيرها من خلال إحضار وعاء مخصص لعمل القهوه وعمل الكمية المناسبة فيه إذا كان لشخص او لأكثر، فلابد أن يكون الوعاء الكمية فقط.

بعد ذلك يتم إضافة المياة في الوعاء، ثم إضافة السكر مع التقليب المستمر.

بعد ذلك يتم رفع الوعاء على النار حتى يذوب السكر.

نضع القهوه داخل الوعاء مع التقليب.

لابد أن تكون النار هادئة جدًا لضمان أن تكون القهوه افضل في المذاق والتسوية الجيدة لها.

ننتظر تمامًا حتى يغلي دون أن يعلو وجه القهوه المتكون على سطح الوعاء.

ثم يتم تقليب البن مرة اخرى، وواضعة مره اخرى.

ثم يتم صب القهوه في فنجان مخصص لها وهكذا تم عمل القهوه التركي الصحيحة.

طريقة عمل القهوه التركي باللبن

القهوه التركي باللبن من أهم الأنواع التي يعشقها الكثير وهي يتم تحضيرها من خلال الآتي:

المكونات

ملعقتان من القهوه التركي.

كوب من الماء البارد

ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة سكر.

طريقة التحضير