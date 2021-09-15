 طريقة عمل المايونيز بدون بيض في المنزل بمكونات بسيطة في دقيقتين زي الجاهزة

المايونيز من أهم أنواع المقبلات التي يعتبر من أهم الصلصات التي يمكن وضعها في الكثير من الأكلات وخاصتًا الأكلات السريعة التي أصبحت مفضلة لدى الكثير من الناس مثل البطاطس المقلية، والفراخ البانية أو الكفتة المشوية، ويمكن الآن لكل ربة منزل تريد تجهيزه في البيت أن تقوم بذلك بكل سهولة من خلال بعض الطرق البسيطة سواء كان بإضافة بيض او بدون، وسوف نتعرف على طريقة عمل المايونيز بدون بيض خلال دقائق معدودة. طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض بمكونات بسيطة وسهلة التحضير وذلك سوف نتعرف عليه من خلال الخطوات الآتية: المكونات كوب ونصف من اللبن كامل الدسم الحليب

ربع كوب من الخل الأبيض

كوب من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح. طريقة التحضير كالاتي: لعمل المايونيز يفضل استخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط.

ضعي في البداية اللبن واضربي جيدًا حتى يتضاعف حجمه.

أضيفي الخل بعد ذلك، ثم أضيفي الملح إلى الخليط واستمري في الخلط جيدًا.

أضيفي الزيت بشكل تدريجي اثناء عملية الضرب أو الخلط، وذلك حتى تشعري بتغير القوام وأنه بدأ أن يصبح كثيف بعض الشيء.

هكذا أصبح جاهزًا يمكن تعبئته الآن في علبة محكمة الغلق ثم يوضع في الثلاجة لحين الرغبة في الاستخدام. طريقة عمل المايونيز بالبطاطس طريقة عمل المايونيز بالبطاطس يمكن أيضًا عمل المايونيز بشكل آخر بدون إضافة بيض نهائيًا، وبشكل صحي، وبدون اي تكاليف كبيرة فهو كل ما يحتاج هي مكونات موجودة في كل منزل وهي كالأتي: المكونات كوب من اللبن الحليب

حبة واحدة من البطاطس متوسطة.

ملعقتين من الخل الأبيض

رشة ملح

خمس ملاعق من الزيت النباتي. طريقة التحضير: اسلقي البطاطس في البداية ثم قومي بتقشيرها وهرسها جيدًا.

ضعي البطاطس بعد ذلك في الخلاط ليتم عرضها بشكل أفضل، ثم أضيفي إليها الحليب، واستمري في الهرس حتى تصبح كريمي القوام، وناعم.

أضيفي بعد ذلك المكونات الأخرى التي تم تحضيرها مع الاستمرار في الخلط جيدًا.

استمري حتى تحصلي على قوام المايونيز المعروف بثقل قوامه بعض الشيء

بعد ذلك يمكنك الآن تعبئة المايونيز فهو الآن جاهز لاستخدامه على العديد من الأطعمة الجاهزة المميزة. الوسوم

المايونيز من أهم أنواع المقبلات التي يعتبر من أهم الصلصات التي يمكن وضعها في الكثير من الأكلات وخاصتًا الأكلات السريعة التي أصبحت مفضلة لدى الكثير من الناس مثل البطاطس المقلية، والفراخ البانية أو الكفتة المشوية، ويمكن الآن لكل ربة منزل تريد تجهيزه في البيت أن تقوم بذلك بكل سهولة من خلال بعض الطرق البسيطة سواء كان بإضافة بيض او بدون، وسوف نتعرف على طريقة عمل المايونيز بدون بيض خلال دقائق معدودة. طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض بمكونات بسيطة وسهلة التحضير وذلك سوف نتعرف عليه من خلال الخطوات الآتية: المكونات كوب ونصف من اللبن كامل الدسم الحليب

ربع كوب من الخل الأبيض

كوب من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح. طريقة التحضير كالاتي: لعمل المايونيز يفضل استخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط.

ضعي في البداية اللبن واضربي جيدًا حتى يتضاعف حجمه.

أضيفي الخل بعد ذلك، ثم أضيفي الملح إلى الخليط واستمري في الخلط جيدًا.

أضيفي الزيت بشكل تدريجي اثناء عملية الضرب أو الخلط، وذلك حتى تشعري بتغير القوام وأنه بدأ أن يصبح كثيف بعض الشيء.

هكذا أصبح جاهزًا يمكن تعبئته الآن في علبة محكمة الغلق ثم يوضع في الثلاجة لحين الرغبة في الاستخدام. طريقة عمل المايونيز بالبطاطس طريقة عمل المايونيز بالبطاطس يمكن أيضًا عمل المايونيز بشكل آخر بدون إضافة بيض نهائيًا، وبشكل صحي، وبدون اي تكاليف كبيرة فهو كل ما يحتاج هي مكونات موجودة في كل منزل وهي كالأتي: المكونات كوب من اللبن الحليب

حبة واحدة من البطاطس متوسطة.

ملعقتين من الخل الأبيض

رشة ملح

خمس ملاعق من الزيت النباتي. طريقة التحضير: اسلقي البطاطس في البداية ثم قومي بتقشيرها وهرسها جيدًا.

ضعي البطاطس بعد ذلك في الخلاط ليتم عرضها بشكل أفضل، ثم أضيفي إليها الحليب، واستمري في الهرس حتى تصبح كريمي القوام، وناعم.

أضيفي بعد ذلك المكونات الأخرى التي تم تحضيرها مع الاستمرار في الخلط جيدًا.

استمري حتى تحصلي على قوام المايونيز المعروف بثقل قوامه بعض الشيء

بعد ذلك يمكنك الآن تعبئة المايونيز فهو الآن جاهز لاستخدامه على العديد من الأطعمة الجاهزة المميزة.

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