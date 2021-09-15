طريقة المهلبية بمكونات جديدة وثلاث نكهات مختلفة الفانيليا والشوكولاتة والكراميل

طريقة المهلبية التي تعد من أنواع الحلويات المشهورة جدًا في كل الدول العربية تقريبًا وتصنعها ربات البيوت في المنزل باستمرار نظرًا لسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في البيت ولكونها حلوى اقتصادية لا تحتاج للكثير من المكونات المعقدة أو ذات التكاليف الباهظة، ومن المعروف أن المهلبية تتكون أساسًا من الحليب والنشا، لكن وصفة اليوم مختلفة بعض الشيء فسنضيف إليها الدقيق الأبيض مع النشا والذي سيعطيها طعم وقوام مميزين للغاية، ليس هذا فحسب بل سنضيف إليها عدد من النكهات المختلفة والجميلة والتي يحبها الأطفال بصفة خاصة والكبار كذلك. المقادير الأساسية المطلوبة لعمل الوصفة هذه المقادير مناسبة لعمل من 3 إلى 4 أكواب من المهلبية ولعمل كمية أكبر يمكنكم مضاعفة المقادير للحصول على الكمية المطلوبة.

2 كوب من الحليب السائل.

4 ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة نشا.

نصف كيس أو ظرف من الكريم شانتيه، أي ما يعادل بالجرامات 40 جرام.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملعقة كبيرة سكر.

فانيليا. مقادير إضافية لنكهات مختلفة نصف كوب من الشوكولاتة المقطعة لقطع صغيرة للحصول على مهلبية بطعم الشوكولاتة.

نصف كوب من السكر لنكهة الكراميل اللذيذة. طريقة المهلبية بنكهات مختلفة في إناء مناسب ضع الحليب ومعه السكر والنشا والدقيق واخلطهم جيدًا على البارد.

ضع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوام المكونات أسمك أي قوام المهلبية المطلوب.

هنا ضع الزبدة مع استمرار التقليب حتى تختفي داخل الخليط ويرفع الإناء من على النار.

ضع الفانيليا والكريم شانتيه البودر واخفقهم مع المهلبية بالمضرب الكهربائي حتى تحصل على قوام ناعم جدًا.

والآن تسكب في أكواب أو كاسات التقديم وتترك لتبرد ثم تقدم.

تلك كانت المهلبية الأساسية بنكهة الفانيليا.

والجميل في وصفة المهلبية هذه أنه يمكن تغيير نكهتها وإضافة نكهات مفضلة مثل الشوكولاتة والكراميل واللوتس على سبيل المثال.

فمثلًا لنكهة الكراميل نقوم في البداية بوضع نصف كوب السكر في الإناء الذي سنعد فيه المهلبية على النار حتى يذوب السكر ويأخذ لون ذهبي بعدها نسكب مكونات المهلبية بنفس الطريقة الأولى المستخدمة في نكهة الفانيليا.

أما لنكهة الشوكولاتة فتوضع قطع الشوكولاتة على المهلبية في الخطوة الأخيرة قبل رفعها من على النار حتى تذوب فيها. الوسوم

طريقة المهلبية التي تعد من أنواع الحلويات المشهورة جدًا في كل الدول العربية تقريبًا وتصنعها ربات البيوت في المنزل باستمرار نظرًا لسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في البيت ولكونها حلوى اقتصادية لا تحتاج للكثير من المكونات المعقدة أو ذات التكاليف الباهظة، ومن المعروف أن المهلبية تتكون أساسًا من الحليب والنشا، لكن وصفة اليوم مختلفة بعض الشيء فسنضيف إليها الدقيق الأبيض مع النشا والذي سيعطيها طعم وقوام مميزين للغاية، ليس هذا فحسب بل سنضيف إليها عدد من النكهات المختلفة والجميلة والتي يحبها الأطفال بصفة خاصة والكبار كذلك. المقادير الأساسية المطلوبة لعمل الوصفة هذه المقادير مناسبة لعمل من 3 إلى 4 أكواب من المهلبية ولعمل كمية أكبر يمكنكم مضاعفة المقادير للحصول على الكمية المطلوبة.

2 كوب من الحليب السائل.

4 ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة نشا.

نصف كيس أو ظرف من الكريم شانتيه، أي ما يعادل بالجرامات 40 جرام.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملعقة كبيرة سكر.

فانيليا. مقادير إضافية لنكهات مختلفة نصف كوب من الشوكولاتة المقطعة لقطع صغيرة للحصول على مهلبية بطعم الشوكولاتة.

نصف كوب من السكر لنكهة الكراميل اللذيذة. طريقة المهلبية بنكهات مختلفة في إناء مناسب ضع الحليب ومعه السكر والنشا والدقيق واخلطهم جيدًا على البارد.

ضع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوام المكونات أسمك أي قوام المهلبية المطلوب.

هنا ضع الزبدة مع استمرار التقليب حتى تختفي داخل الخليط ويرفع الإناء من على النار.

ضع الفانيليا والكريم شانتيه البودر واخفقهم مع المهلبية بالمضرب الكهربائي حتى تحصل على قوام ناعم جدًا.

والآن تسكب في أكواب أو كاسات التقديم وتترك لتبرد ثم تقدم.

تلك كانت المهلبية الأساسية بنكهة الفانيليا.

والجميل في وصفة المهلبية هذه أنه يمكن تغيير نكهتها وإضافة نكهات مفضلة مثل الشوكولاتة والكراميل واللوتس على سبيل المثال.

فمثلًا لنكهة الكراميل نقوم في البداية بوضع نصف كوب السكر في الإناء الذي سنعد فيه المهلبية على النار حتى يذوب السكر ويأخذ لون ذهبي بعدها نسكب مكونات المهلبية بنفس الطريقة الأولى المستخدمة في نكهة الفانيليا.

أما لنكهة الشوكولاتة فتوضع قطع الشوكولاتة على المهلبية في الخطوة الأخيرة قبل رفعها من على النار حتى تذوب فيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة المهلبية بمكونات جديدة وثلاث نكهات مختلفة الفانيليا والشوكولاتة والكراميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.