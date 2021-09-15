وصفة روسية لتبييض سواد بين الفخذين وعلاجها بشكل نهائي منزليًا بسهولة

وصفة روسية لتبييض سواد بين الفخذين ، وتفتيح ما بين الفخذين بسرعة، بمكونات طبيعية من مطبخك، وتأثيرها يظهر بشكل ملحوظ من أول استعمال، والوصفة للاستعمال من أجل تبييض الفخذين والمنطقه الحساسة أيضًا، وكما هو معروف أن الوصفات الروسية من أشهر الوصفات الفعالة فهي من الموروثات الشعبية، من زمن الإمبراطورية الروسية قديمًا، ولفاعليتها وسهولة استخدامها، تناقلت عبر الأجيال وانتقلت إلى بلدان العالم، ولمعرفة كيفية عمل وصفة إزالة السواد بين الفخذين نهائيا، والذي يعد أمر محرج جدًا للفتيات والنساء، وخاصة إذا كانت عروس مقبلة على الزفاف، فلابد من الوقوف على أسباب الحالة ومعالجتها أولًا، قبل البدء في تطبيق الوصفات المنزلية، كما ينصح باتباع عدة نصائح، لتقليل السواد بين الفخذين، نذكرها في التالي.

وصفة روسية لتبييض سواد بين الفخذين

في نفس السياق من الوصفات التي تلجأ لها الفتيات، التي تعانين من سواد بين الفخذين، هي الوصفة الروسية، وخاصة إذا تم استخدامها مع الوصفات الطبيعية الكورية للتبييض أيضًا، والجدير بالذكر أن هناك عدة عوامل وأسباب السواد بين الفخذين، تؤدي إلى تغيير لون الجلد في تلك المنطقة، نذكر منها التالي:

مرض السمنة الذي يعمل على احتكاك الفخذين بعضهما البعض، مما يعمل على سواد تلك المنطقة.

ارتداء الملابس الضيقة، الغير قطنية، تعمل على زيادة الاحتكاك وتؤدي للسواد في تلك المنطقة.

عدم تهوية تلك المنطقة بالقدر الكافي، وحدوث تعرق فيها، يعمل على تراكم الرطوبة، مما يؤدي للاسمرار.

استخدام صابون به نسبة عالية من الصودا، لتنظيف تلك المنطقة، يعمل على التهاب تلك المنطقة وتغيير لون الجلد فيها.

في حالات التغييرات الهرمونية للحامل، تؤدي إلى تغيير في لون بعض مناطق بالجسم، ومنها بين الفخذين.

الإصابة بمرض جلدي أو فطريات ، تعمل على سواد بين الفخذين.

كذلك في حال كنتي عروس ابتعدي تمامًا عن كريم تبييض مابين الفخذين التجاري، بسبب المركبات الكيميائية بداخله، واستخدمي الوصفات الطبيعية، كما ينصح بتجربة الوصفات الطبيعية للتفتيح والتبييض، كروتين قبل زفافك، منها الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس، وأيضًا الوصفة الروسية لعلاج سواد الركب ، مع أيضًا الوصفة الروسية لتبييض الإبطين للعروس، وابهري الجميع بطلة عروس ملكية يوم زفافك، ولا تنسي استخدام الوصفة الكورية لتبييض الوجه المجربة الفعالة أيضًا.

مكونات وصفة التبييض بمكونات طبيعية منزليًا

وفي التالي مقادير، كيف يروح السواد اللي بين الفخوذ، بمكونات طبيعية، وهي:

كوب من الزبادي.

½ فنجان من الكركم.

فنجان من الشوفان.

½ فنجان خل تفاح.

عصير ليمون.

¼ فنجان خل أبيض.

سكر حبيبات خشنة.

كوب من جل الصبار.

عسل نحل طبيعي.

زيت جنين القمح.

زيت اللوز الحلو.

عصير حبة من الطماطم.

عصير حبة من الخيار.

ملعقة بيكربونات الصوديوم.

أولًا قومي بتحضير ماسك السنفرة أولًا، أحضري الهاند بليندر، وأحضري وعاء عميق وقومي بخلط عصير الخيار مع جل الصبار جيدًا، ثم أضيفي ملعقة بيكربونات الصوديوم، وفنجان الشوفان، وبالتقليب جيدًا حتى تمتزج جميع مكونات الخليط سويًا. أحضري وعاء آخر عميق وضعي به عسل النحل، وأضيفي إليه عصير الطماطم، والكركم وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي خل التفاح، ولبن الزبادي إلى الخليط وبالتقليب جيدًا، حتى تمتزج جميع المكونات. ثم قومي بإضافة حبيبات السكر الخشنة إلى الخليط السابق، وبالتقليب جيدًا، حتى يصبح عندك ماسك الوصفة الروسية جاهز للاستخدام. قومي بغسل المنطقة الداخلية من الفخذين، والتي تريدي إزالة السواد منها بماء دافئ، وجففيها جيدًا بمنشفة نسيجها خشن نوعًا ما، ثم استخدمي فرشاة الماسك، وافردي ماسك السنفرة على الفخذين أولًا، واتركيه لمدة 25 دقيقة. افركي الفخذين بحركات دائرية، حتى يزول ماسك السنفرة تمامًا، من على الفخذين، ويتم تنشيط الدورة الدموية فيهما، ثم قومي بإحضار كوب واخلطي عصير الليمون مع الخل الأبيض، وبالتقليب جيدًا، واغمسي قطعة من القطن، داخل الكوب وامسحي على منطقة الفخذين بالخليط، حتى تتأكدي من زوال ماسك السنفرة نهائي من على الفخذين. اغسلي الفخذين بماء دافئ، وجففيهما جيدًا، ثم استخدمي فرشاة الماسك، وافردي الوصفة الروسية بالتساوي على منطقة الفخذين، واتركي الوصفة لمدة ساعة ونصف، ثم اغسليها بالماء الدافئ، وجففيها جيدًا. اخلطي زيت جنين القمح، مع زيت اللوز الحلو، حتى يصبح عندك خليط زيوت مفتح، وادهني به منطقة الفخذين جيدًا، واتركيه حتى صباح اليوم التالي. استمتعي بلون فخوذ فاتحة ومن أول استخدام، فسوف تلاحظين الفرق بين السابق، وبين بعد استخدامك للوصفة الروسية المجربة الفعالة. وللعروس لنتائج أسرع يفضل استخدام وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، مع وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس. تستخدم الوصفة الروسية الملكية، تعد مثل كريم لازالة السواد بين الفخذين، ولتبييض مابين الفخذين، وتستخدم مرة واحدة في الأسبوع، وتكرر الوصفة عند الحاجة، وفي الحالات التي تعاني من سواد شديد، يستحسن استخدامها مرتين في الأسبوع حتى يزول السواد تمامًا.

في الختام يجب العلم أن في حال اتباعك، أي وصفة من الوصفات الطبيعية المجربة، لابد من البدء في تنفيذها، والاستمرار عليها، مدة لا تقل عن 3 شهور متتالية، وذلك حتى تحصلين، على النتيجة المرغوبة، كما يجب اتباع النسب المذكورة، من المكونات بشكل دقيق، حتى تحصلي على القوام المناسب المرغوب من الوصفة.