افضل تتبيلة صدور دجاج مشوي في الفرن وسر تتبيلة المشويات زي المطاعم

تتبيلة صدور دجاج مشوي من الطرق المفضلة لدي الكثير من النساء اللاتي يهوي كل منهن الطبخ، وعمل الأصناف الجميلة في داخل المنزل والحصول على طعم ونكهة تكون اجمل من المطاعم والأكلات الجاهزة، والحفاظ تبعا إلي ذلك على صحه الأطفال وكافة أفراد الأسرة، وتختلف هذه الطريقة وتتنوع بحسب التوابل التي تضاف عليها، والتي تجعل الدجاج المشوي من اجمل الأكلات المحبوبة للأطفال والكبار معا.

تتبيلة صدور دجاج مشوي

لنتعرف معا علي افضل تتبيل الدجاج المشوي في الفرن في المنزل بأسهل الطرق، ولمعرفة افضل طرق عمل شرائح الدجاج المقرمشة، كما يمكنك أيضا معرفة طرق تتبيل برجر اللحم.

مقادير تتبيل الدجاج للشوي بالليمون والأعشاب

مقدار ثلث كوب من زيت الزيتون.

عدد 3 فصوص من الثوم مهروس.

نصف ملعقة صغيرة ملح الطعام.

ربع ملعقة فلفل اسود مطحون.

عدد 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

عدد 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

مقدار من الزعتر بحسب الطلب.

نضع صدور الدجاج في داخل كيس من النايلون ثم الدق بمطرقة وبرفق على الكيس.

ثم نقوم بخلط كافة المقادير السابق عرضها من اجل الحصول على طريقة تتبيل الدجاج للشوي.

نقوم بإنزال الدجاج في داخل المكونات المخلطة جيدا.

كما ترك الدجاج في خليط التتبيل مدة 4 من الساعات.

نقوم بتسخين الفرن ثم وضع الدجاج لمدة نصف ساعة او حتى تمام النضج.

عدد كوب واحد من الزبادي.

ملعقة صغيرة ملح.

عدد 2 من البصل المفروم.

زعتر اخضر بحسب الرغبة.

عدد 2 من فصوص الثوم المفروم.

كيفية تحضير طريقة تتبيلة صدور دجاج للشويمقادير تتبيلة صدور دجاج للشوي باللبن والكاري

للحصول على تتبيله رائعة في طريقة تتبيل الدجاج للشوي نضيف ملعقتان من الكاري والكزبرة الناشفة.

طريقة تتبيلة الدجاج للشوي بالكاري

نقوم بخلط كافة المكونات والمقادير السابقة للبهارات المذكورة ثم نضع في داخلها الدجاج المقطع ونترك الخليط لمدة يوم كامل في داخل الثلاجة من اجل الحصول على النكهة المطلوبة للدجاج والطعم الرائع، وبعد ذلك نبدأ عملية الشوي التي تتمثل في وضع الدجاج المتبل في صينيه والزج بها داخل فرن ساخنه حتي تمام النضج ويمكن دهن وجه الدجاج المتبل بقليل من معجون الطماطم” الصلصة الحمراء” من اجل احمرار الوجه والاستمتاع بأجمل طريقة تتبيل الدجاج للشوي.