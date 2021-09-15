طريقه عمل كفتة الأرز المصرية الشهيرة في المنزل

كفته الأرز تتميز بسهوله والطعم الجميل ويعشقها كثير من الناس وكفته الأرز بصلصه ويوجد منها باللحم المفروم وسهلة ومكوناتها متوفره في كل مكان ومحبه للأطفال والكبار، كما أننا سوف نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال طريقة عملها فى المنزل بكل سهولة. مكونات كفته الأرز المصريه: نص كيلو من اللحم المفروم بدون دهون.

2 كوب من الأرز الحبه المتوسطه.

2 كوب من الأرز المصري.

4 قطع من الطماطم.

نص كوب من البقدونس.

نص كوب من الشبت.

2 قطع من البطاطس.

1 بصله.

3 فصوص من الثوم.

معلقه من الكمون.

معلقه من الكركم.

معلقه من الفلفل الأسود.

معلقه من البهارات اللحمة.

معلقه من الزنجبيل المطحون.

نص معلقه من حبه البركه المطحون.

رشة من الهيل.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الزيت الزيتون.

1 كوب من عصير الطماطم.

ملح.

ماء. طريقه التحضير: ضع الارز الحبه المتوسطه في الماء لمدة 15 دقيقه، بعد 15 دقيقه نخرجه من الماء ونطحنه الأرز بواسطة الكبة جيدا، ونضع الأرز المصري في الماء لمدة 3 ساعات. ونضع البقدونس والشبت ونفرمه ليكون ناعم. ونضع فصوص الثوم ونفرمه، ويقطع البصل شرائح صغيره. نقطع البطاطس لي أصابع أو مكعبات. نحضر وعاء كبيره ونضع فيه اللحمة المفروم، والملح، والبهارات، والكمون، الكركم، الهيل،وحبه البركة، والشطه، والزنجبيل، ونقلبهم جيدا ونضع الأرز المطحون تتدريج، وخلطهم جيدا، أو نضعها في الكبة ليخلطهم جيدا والخليط يكون متماسك. نشكل كفته الأرز الي أصابع. لعمل الصلصة نحضر وعاء ونضع في قليل من الزيت النباتي حتي يسخن ونضع شرائح البصل ونقليها حتي يتغير لونها لذهبي ونضع الثوم المطحون، ونقلها جيدا، ونضع بعض البهارات، والملح، ونضع الطماطم المطحونه ونقلبها لمده دقيقه ونضيف عصير الطماطم، والماء ونحركها جيدا ونضع حتي تمام التسوية وملح حسب الرغبة. ونحضر وعاء لقلي لحمه ونضع الزيت النباتي، والزيت الزيتون، وتتحمر من الاتجهان ونخرجها من الزيت ونصفه من الزيت جيدا، ونضيف اللحمة الأصابع في صلصة الطماطم ونضع علي النار لمدة 30دقيقه، ونرقب الصلصه حتي لا تقل ونضيف مكعبات البطاطس في صلصه الطماطم. ونحضر وعاء ونضع في الفلفل من الزيت النباتي ونضع الأرز المصري بعد أن نخلصه من الماء ونضع الأرز في الزيت بعد أن سخن، ونضع عليه الماء بمقدار الأرز، ونضع علي النار متوسطه حتي ان يستوي. ونقدم الأرز الأبيض المفلفل في وعاء ومعه كفته اللحمة. مكونات كفته الأرز المصريه:طريقه التحضير: الوسوم

كفته الأرز تتميز بسهوله والطعم الجميل ويعشقها كثير من الناس وكفته الأرز بصلصه ويوجد منها باللحم المفروم وسهلة ومكوناتها متوفره في كل مكان ومحبه للأطفال والكبار، كما أننا سوف نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال طريقة عملها فى المنزل بكل سهولة. مكونات كفته الأرز المصريه: نص كيلو من اللحم المفروم بدون دهون.

2 كوب من الأرز الحبه المتوسطه.

2 كوب من الأرز المصري.

4 قطع من الطماطم.

نص كوب من البقدونس.

نص كوب من الشبت.

2 قطع من البطاطس.

1 بصله.

3 فصوص من الثوم.

معلقه من الكمون.

معلقه من الكركم.

معلقه من الفلفل الأسود.

معلقه من البهارات اللحمة.

معلقه من الزنجبيل المطحون.

نص معلقه من حبه البركه المطحون.

رشة من الهيل.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الزيت الزيتون.

1 كوب من عصير الطماطم.

ملح.

ماء. طريقه التحضير: ضع الارز الحبه المتوسطه في الماء لمدة 15 دقيقه، بعد 15 دقيقه نخرجه من الماء ونطحنه الأرز بواسطة الكبة جيدا، ونضع الأرز المصري في الماء لمدة 3 ساعات. ونضع البقدونس والشبت ونفرمه ليكون ناعم. ونضع فصوص الثوم ونفرمه، ويقطع البصل شرائح صغيره. نقطع البطاطس لي أصابع أو مكعبات. نحضر وعاء كبيره ونضع فيه اللحمة المفروم، والملح، والبهارات، والكمون، الكركم، الهيل،وحبه البركة، والشطه، والزنجبيل، ونقلبهم جيدا ونضع الأرز المطحون تتدريج، وخلطهم جيدا، أو نضعها في الكبة ليخلطهم جيدا والخليط يكون متماسك. نشكل كفته الأرز الي أصابع. لعمل الصلصة نحضر وعاء ونضع في قليل من الزيت النباتي حتي يسخن ونضع شرائح البصل ونقليها حتي يتغير لونها لذهبي ونضع الثوم المطحون، ونقلها جيدا، ونضع بعض البهارات، والملح، ونضع الطماطم المطحونه ونقلبها لمده دقيقه ونضيف عصير الطماطم، والماء ونحركها جيدا ونضع حتي تمام التسوية وملح حسب الرغبة. ونحضر وعاء لقلي لحمه ونضع الزيت النباتي، والزيت الزيتون، وتتحمر من الاتجهان ونخرجها من الزيت ونصفه من الزيت جيدا، ونضيف اللحمة الأصابع في صلصة الطماطم ونضع علي النار لمدة 30دقيقه، ونرقب الصلصه حتي لا تقل ونضيف مكعبات البطاطس في صلصه الطماطم. ونحضر وعاء ونضع في الفلفل من الزيت النباتي ونضع الأرز المصري بعد أن نخلصه من الماء ونضع الأرز في الزيت بعد أن سخن، ونضع عليه الماء بمقدار الأرز، ونضع علي النار متوسطه حتي ان يستوي. ونقدم الأرز الأبيض المفلفل في وعاء ومعه كفته اللحمة. مكونات كفته الأرز المصريه:طريقه التحضير:

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