الوصفة الأميريكية سنو وايت للتبييض وتوحيد لون البشرة وإزالة التصبغات

الوصفة الأميريكية سنو وايت للتبييض ، أو سيروم سنو وايت المصنع منزليًا، هو هدف كل فتاة تعاني من مشاكل في البشرة، سواء كانت المشاكل كلف، أو بقع وتصبغات، أو بغرض تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، أو لمشاكل أخرى مثل مظهر مسام الوجه المزعجة، وغيرها من مشاكل البشرة التي تحتاج عناية خاصة، وبسبب أن منتجات علاج البشرة التجارية الفعالة، باهظة الثمن، مثل كريم سنو وايت في الصيدلية، خاصة إذا كانت تخلو من المواد الكيميائية الضارة بالبشرة، فتبحث الفتيات عن بديل فعال، وأن يكون تأثيره ملحوظ بحيث تكون فعاليته لا تستغرق وقت طويل لتظهر على البشرة، هنا ننصحك باتباع الوصفة الأميريكية سنو وايت لتبييض البشرة، وتوحيد لونها والقضاء على كافة مشاكلها، كما يستخدم كريم سنو وايت للمناطق الحساسة، وفعال بشكل قوي وملحوظ ومجرب، ومكونات طبيعية من مطبخك، وليس ذلك فقط بل طريقة تحضير وصفة طبية تم تحضيرها بواسطة الطبيبة آيه عسكر، إضافة إلى طريقة استخدام كريم سنو وايت المحضر منزليًا.

إضافة لما سبق، فالوصفة سنو وايت للتبييض وإزالة الكلف، سوف نقوم بتحضيرها بطريقة مناسبة للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة، وطريقة أخرى باختلاف مكونات بسيطة للبشرة الجافة، وكلها من مكونات طبيعية من المنزل، مع العلم بأن صلاحية الوصفة في الثلاجة مدتها شهر، لأن مكوناتها كلها طبيعية، وغير مكلفة، وتحضير هذا المنتج بالطريقة الطبية للدكتورة / آيه عسكر، يعد كنز، فلكل خطوة من خطوات التحضير فوائد لا تعد ولا تحصى للبشرة، والوصفة بإمكانك استخدامها وتكرارها حتى تختفي مشاكل البشرة تمامًا، أو الوصول للنتيجة المرغوبة، باتباع روتين يبدأ باستخدام وصفة ياباني لعمل سيروم تقشير الفواكه للبشرة، وبعد الانتهاء من تقشيرها استخدمي الوصفة الكوري لشد ونضارة بشرة العروس، واتبعيها بالوصفة الأميريكية سنو وايت للتبييض، وسوف تلاحظين الفرق في أقل من شهرين، وينصح للعروس البدء في تنفيذ الوصفات الطبيعية المنزلية، قبل موعد الزفاف بشهرين على الأقل، حتى تتهيأ البشرة جيدًا، لاستقبال المرطبات، وكريمات عناية البشرة، والمكياج قبل يوم زفافك، وأيضًا لثبات المكياج على وجهك يوم الزفاف.

1/2 كوب من الأرز ( مصري، أو بسمتي).

1 كوب من الماء.

جل صبار نقي 100%.

جلسرين طبي.

أول خطوة قومي بغسل الأرز جيدًا، مع العلم أنه يفضل الأرز المصري، أكثر من البسمتي. أحضري وعاء وضعي به الأرز، وأضيفي ضعف كمية الأرز ماء، وقومي بتغطية الوعاء، وإحكام الغلق، واتركي الأرز منقوع بداخله مدة 24 ساعة. أحضري الخلاط الكهربائي، وافتحي الوعاء المنقوع فيه الأرز، وصبي المكونات في الخلاط، واضربيهم جيدًا، ثم قومي بتفريغ المزيج في وعاء نظيف وناشف. قومي بتغطية وعاء المزيج الذي تم ضربه بالخلاط الكهربائي، مرة أخرى مع الحرص على إحكام الغلق، واتركيه 24 ساعة أخرى. افتحي الوعاء بعد مرور ال 24ساعة، وسوف تلاحظين رائحة خميرة نفاذه، أحضري وعاء ومصفاة، وقومي بتصفية الخليط من الأرز تمامًا. قومي باستخدام ماء الأرز المخمر المصفي المليء بكافة عناصلا التبييض والتفتيح للبشرة، للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة، قومي بإحضار وعاء ومقابل كل ملعقة من ماء الأرز المخمر، ضعي ملعقة جل صبار، وبالتقليب جيدًا، مع العلم أن بإمكانك تحضير الكمية وفق رغبتك، ووفق احتياجك. قومي بتعبئة الخليط في عبوة سيروم قديمة، مغسولة ومعقمة بالكحول جيدًا، وأصبح لديكي أقوى سيروم سنو وايت للتبييض. بالنسبة للبشرة الجافة، أحضري وعاء وضعي به ماء الأرز المخمر، بمقدار كل ملعقة يوضع مقابلها ملعقة جلسرين طبي، وملعقة جل صبار، وبالتقليب جيدًا. قومي بتعبئة وصفة سنو وايت الأميريكية للبشرة الجافة، في عبوة قديمة، مغسولة ومعقمة بالكحول جيدًا، وأصبح لديكي أقوى سيروم للتبييض.

مكونات الوصفةطريقة تحضير وصفة سيروم سنو وايت بالطريقة الطبية الصحيحة للدكتورة/ آيه عسكر

اغسلي وجهك جيدًا، وجففيه بالمنشفة.

ضعي السيروم على وجهك، على هيئة نقاط ووزعيها جيدًا على البشرة، وابتعدي عن منطقة العينين، حتى تتشربه البشرة تمامًا، ثم قومي بعدها بوضع المرطب الخاص بنوع بشرتك.

يترك على البشرة دون شطف، فهذا سيروم لا يشطف.

سوف تلاحظين مع مرور الوقت، تحسين في مظهر مسام البشرة بشكل ملحوظ، إزالة في كافة تصبغات البشرة، والقضاء على كلف البشرة بشكل نهائي وملحوظ.

ينصح باستخدام جل الصبار المباع بالصيدليات، وليس الطبيعي المستخرج منزليًا من النباتات المنزلية، وذلك لتضمني صلاحية المنتج لأكثر من شهر.

طريقة تطبيق الوصفة الأميريكية الطبية على الوجه Dr Aya Askar

كما أن وصفة سنو وايت الفعالة للتفتيح وإزالة تصبغات البشرة، لها العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، ونذكرها كالتالي: