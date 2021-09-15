طريقة عمل معمول التمر السعودي الفاخر مثل الجاهز تماماً

ما هي طريقة عمل معمول التمر السعودي في المنزل؟ كيف يمكنني عمل معمول التمر السعودي؟ أسئلة كثيرة بخصوص هذا الشأن لاحظنا تواجدها بشكل متكرر داخل محركات البحث المختلفة، حيث يعد معمول التمر من أشهى الحلويات المنتشرة في العالم العربي، ولكن معمول التمر السعودي له طعم مميز ونكهة سعودية خاصة، وهذا ما جعل معظم الأفراد يبحث عن طريقة عمله، حيث من يتذوقه مرة لا يستطيع الاستغناء عنه ولكن يتم بيعه بأسعار عالية في المحلات، وهذا ما دفعنا لتقديم مثل هذا الموضوع اليوم لتحقيق رغبة الأفراد في الحصول على معمول التمر دون الضغط على ميزانية المنزل. طريقة عمل معمول التمر الفاخر طريقة عمل معمول التمر الفاخر مقادير عمل معمول التمر السعودي: نصف كوب سكر بودر ونفس المقدار من السمن المذاب.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر ونفس المقدار من الهيل المطحون.

بيضة واحدة.

التمر الخاص بالحشو.

مقدار ملعقة من الفانيليا صغيرة.

مقدار ٢ كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب زبدة.

مقدار مناسب من الملح. خطوات تحضير معمول التمر السعودي خطوات تحضير معمول التمر السعودي لتطبيق طريقة عمل معمول التمر السعودي فقط قومي باتباع الخطوات الآتية: احضري وعاء مناسب ثم قومي بخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر جيدًا.

ضعي الهيل المطحون والسكر فوق المكونات السابق ذكرها ثم قومي بخلطهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع السمن والزبدة المذابة على الخليط المتكون وافركيهم جيدًا بيدك.

قومي في النهاية بإضافة البيض والفانيليا إلى الخليط المتكون.

على سطح مستوي اعجني العجينة لمدة ٣ دقائق بشكل مستمر.

قومي بأخذ قطع من العجين واجعليها في شكل كروي.

قومي بعمل تجويف في قطع العجين وضعي به كمية مناسبة من تمر الحشو.

احضري صينية ثم ادهنيها بالزبدة وضعي بها المعمول.

ضعي الصينية داخل الفرن في درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركي الصينية في الفرن لمدة تلت ساعة إلى أن يصبح لون المعمول ذهبي بعدها اخرجي الصينية من الفرن.

يراعى عدم نقل المعمول من الصينية حتى يهدأ حتى لا يكون سهل الكسر.

يمكن رش المعمول بالسكر البودر وتخزينه فى علبة جافة محكمة الغلق لحين الاستخدام. الوسوم

ما هي طريقة عمل معمول التمر السعودي في المنزل؟ كيف يمكنني عمل معمول التمر السعودي؟ أسئلة كثيرة بخصوص هذا الشأن لاحظنا تواجدها بشكل متكرر داخل محركات البحث المختلفة، حيث يعد معمول التمر من أشهى الحلويات المنتشرة في العالم العربي، ولكن معمول التمر السعودي له طعم مميز ونكهة سعودية خاصة، وهذا ما جعل معظم الأفراد يبحث عن طريقة عمله، حيث من يتذوقه مرة لا يستطيع الاستغناء عنه ولكن يتم بيعه بأسعار عالية في المحلات، وهذا ما دفعنا لتقديم مثل هذا الموضوع اليوم لتحقيق رغبة الأفراد في الحصول على معمول التمر دون الضغط على ميزانية المنزل. طريقة عمل معمول التمر الفاخر طريقة عمل معمول التمر الفاخر مقادير عمل معمول التمر السعودي: نصف كوب سكر بودر ونفس المقدار من السمن المذاب.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر ونفس المقدار من الهيل المطحون.

بيضة واحدة.

التمر الخاص بالحشو.

مقدار ملعقة من الفانيليا صغيرة.

مقدار ٢ كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب زبدة.

مقدار مناسب من الملح. خطوات تحضير معمول التمر السعودي خطوات تحضير معمول التمر السعودي لتطبيق طريقة عمل معمول التمر السعودي فقط قومي باتباع الخطوات الآتية: احضري وعاء مناسب ثم قومي بخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر جيدًا.

ضعي الهيل المطحون والسكر فوق المكونات السابق ذكرها ثم قومي بخلطهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع السمن والزبدة المذابة على الخليط المتكون وافركيهم جيدًا بيدك.

قومي في النهاية بإضافة البيض والفانيليا إلى الخليط المتكون.

على سطح مستوي اعجني العجينة لمدة ٣ دقائق بشكل مستمر.

قومي بأخذ قطع من العجين واجعليها في شكل كروي.

قومي بعمل تجويف في قطع العجين وضعي به كمية مناسبة من تمر الحشو.

احضري صينية ثم ادهنيها بالزبدة وضعي بها المعمول.

ضعي الصينية داخل الفرن في درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركي الصينية في الفرن لمدة تلت ساعة إلى أن يصبح لون المعمول ذهبي بعدها اخرجي الصينية من الفرن.

يراعى عدم نقل المعمول من الصينية حتى يهدأ حتى لا يكون سهل الكسر.

يمكن رش المعمول بالسكر البودر وتخزينه فى علبة جافة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

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