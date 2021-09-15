صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه بمكونات طبيعية بدون تكاليف

صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه وهي من أجمل الصبغات الطبيعية للشعر، وصبة الشعر من أهم أولويات السيدات التي تبحث عنه كل ما تهوى الجمال، ولأن الصبغات الطبيعية تبحث عنها الكثيرات، حيث أنها تضمن جمال وصحة الشعر، وللحناء فوائد عديدة للشعر، والتي نعرفها من قديم الأزل، وقد تؤثر الحناء في صبغة الشعر لأكثر من خمسة أسابيع، وتميل السيدات إلى معرفة كل ما هو جديد وحصري من صبغات الشعر، حبذا كانت طبيعية، لأن الكيماويات لها تأثير سلبي وغير صحي على الشعر، خاصة إذا تكرر استعماله، فيتساقط الشعر بطريقة مرعبة للكثير من السيدات، التي تهوي دائما أن تظهر بمظهر الشباب، وسوف نعرض من خلال السطور القادمة طريقة من أفضل طرق صبغات الشعر.

صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه

واللون الذي يعطيه صبغ الشعر بالنسكافيه هو اللون لون بني يميل إلى الاحمرار، كما يمكنك تحضير صبغة شعر بلون احمر، لعشاق اللون الأحمر، مع أجمل ألوان صبغات الشعر، وفيما يلي نعرض عليكم كيفية تحضير صبغة واستعمالها من خلال خطوات سهلة ألا وهي:

مقدار مناسب لكثافة الشعر من الحناء النقية.

عصير 2 ليمونه مصفى.

معلقتان من الخل الأبيض.

القليل من الماء الدافيء.

كمية مناسبة من النسكافيه، بما يتناسب مع كمية الحناء.

مزج كمية الحناء والنسكافيه حتى يصبحوا مزيجا واحد، في وعاء زجاجي.

إضافة الخل الأبيض على المزيج.

احصلي على قوام كريمي ناعم يشبه الصبغة الجاهزة.

يترك الخليط لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

يضاف عصير الليمون إلى المزيج.

تضاف الصبغة إلى الشعر وتوزع جيدا بفرشاة خاصة.

يغطي الشعر بغطاء بلاستيكي لحفظ السوائل حتي يتم امتصاصها من قبل الشعر.

اتركي الصبغة على شعرك مدة لا تقل عن 3 ساعات.

يتم غسيل الشعر بنوعية شامبو جيدة تتناسب مع الصبغة.

صبغ الشعر بالحناء والقهوة

فوائد الحناء للشعر لا تعد ولا تحصى، وحبذا إذا خلطت بالقهوة فيعطي الشعر مظهرا خلابا، ومن أجمل الصبغات الطبيعية هي صبغة الشعر بالحناء والقهوة، فنقوم بتحضير كميه مناسبة من الحناء، وأخرى مناسبة من القهوة، ويتم خلطهم جيدا حتي يصبحوا مزيجا واحدا، ثم قومي بوضع كمية مناسبة من الماء الدافىء حتي يصبح القوام لينا بعض الشيء، ونضع معلقتان من زيت الزيتون حتي يعطي الشعر صحة ولمعانا، وقومي بحفظ الخليط لمدة لا تقل عن ساعتان.

ثم يضاف بعض نقاط عصير الليمون على الخليط، ويمشط الشعر جيدا، وتضاف الصبغة على الشعر بالتساوي، مع مراعاة التمشيط بمرونة، ويغطى الشعر جيدا، ويترك لمدة 4 ساعات وتزيد، ويغسل الشعر بالماء الفاتر، وسوف تحصلين على لون شعر جذاب، وشعر صحي.