بملعقة نشا اصنعي مزيل عرق طبيعي في البيت يخلصك من رائحة العرق يدوم طويلا ومبيض فوري للابطين

بملعقة نشا طريقة عمل مزيل عرق طبيعي يساعد في أن يتم التخلص بشكل فوري من أي روائح نفاذة قد يتسبب فيها التعرق المفرط، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي تساعد في عمل وصفة من بين أقوى المزيلات المستوحاة من الطبيعة لمكافحة التعرق الزائد الذي يتسبب في الشعور بالخمول، وتعد الوصفات الطبيعية هي مفتاح النجاة الوحيد لتبديل استخدام المزيلات الكيميائية والتي قد تؤدي لسرطان الجلد، وفيما يلي نتعرف على تلك الوصفة المثلى لإزالة العرق.

بملعقة نشا طريقة عمل مزيل عرق طبيعي

بملعقة نشا طريقة عمل مزيل عرق طبيعي ويعد هو الأقوى كما يعد نوع من الخلطات الطبيعية التي تسهم في تعطير الجسم علاوة على فائدتها للجلد وعدم تسببها في أي عرض من الأعراض الجانبية التي قد تنتج عن الاستعمال لأي مزيل من مزيلات التعرق الكيميائية والتي تحوي معدن الألومنيوم والذي تم الإثبات أنه ذو أثر خطير على الجلد، ومن خلال الآتي نتعرف على أهم المكونات الأكثر فعالية في تلك الوصفة:

ملعقة نشاء واحدة.

ملعقة فازلين.

ملعقتان من الدقيق.

ملعقتان شبة.

ملعقتان ماء الورد.

ملعقة زيت ياسمين.

ملعقة زيت لافندر.

كيفية التحضير لتلك الوصفة المزيلة للتعرق

من الممكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة من خلال الاستعمال للوعاء الملائم لخلط النشاء منع الفازلين وبقية المكونات حيث تعد كل المكونات قابلة للامتزاج والتداخل وبعد المزج ما بين ماء الورد مع الشبة والدقيق، ولا بد من أن تكون الخلطة في النهاية عبارة عن مزيج تام التجانس من الممكن أن يطبق في أي لحظو زمن الممكن أن يتم حفظه بعلبة وتكون محكمة في غلقها.

كيف يمكن التطبيق لتلك الخلطة المزيلة للعرق؟

التطبيق يكون عقب الاستحمام ومن الممكن أن يتم استعماله بدهنه بالمناطق الأكثر معاناة من التعرق وتعد خلطة ذات فوائد عديدة إذ تمنع الروائح السيئة للعرق وتعمل على التنعيم للجلد والتحسين من مظهره حيث تعد خلطة تبييض هي الأقوى من بين الخلطات الطبيعية، واستعمالها اليومي لا يضر الجلد.