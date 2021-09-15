عمل رز بلبن بدون نشا قوام كريمي وطعم لا يقاوم زي أكبر المحلات والسر في ملعقة واحدة، يعتبر الأرز باللبن من الأطباق التى يعتز بها كل بيت فى مصر وهو صناعة قديمة جدا من أيام الأجداد وطبق الأرز بالحليب يعتبر من أطباق الحلويات المميزة التى يحبها الأطفال وذلك لأنها طرية بالنسبة للأطفال وكبار السن ويتميز طبق الأرز باللبن بأنه يحتوى على قيمة غذائية عالية والكثير من الناس يعتبرون طبق الأرز باللبن من الأطباق الأساسية التى تكون فى الإفطار أو فى العشاء ساخنة كانت أم باردة ويمكن تحضيرعمل رز بلبن مصري بكل سهولة ولكن يفضل استخدام الأرز المصرى ذو الحبة القصيرة لأنه يحتوى على كمية أكبر من النشا ونحن فى هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم طريقة عمل الأرز باللبن كما هو معروف فى مصر أو الأرز بالحليب كما هو معروف فى بعض البلدان العربية. عمل رز بلبن بدون نشا المكونات 4 أكواب من اللبن الطبيعى.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف كوب من الأرز المصرى.

نصف ملعقة من زيت الذرة.

6 ملاعق من السكر الناعم الأبيض.

كوب واحد من الماء. طريقة عمل رز بلبن مصري يتم غسل الأرز وهو فى الماء وفركه عدة مرات. ثم نحضر وعاء ونضع به كمية الزيت ونضعه على النار حتى تسخن تماما. يتم سكب الماء والأرز على الزيت ويغطى الوعاء بغطاء ويترك لمدة 10 دقائق حتى تنضج حبة الأرز وتصبح طرية. عندما يتم نضج حبة الأرز نقوم بإضافة اللبن إلى الأرز وهو على النار ونقلبه ونغطيه بغطاء ونتركه على النار لمدة لا تزيد عن نصف ساعة مع التقليب من وقت إلى آخر. بعد نضج الأرز باللبن يتم إضافة ماء الورد إليه ويوزع فى أطباق التقديم يمكن بعد توزيع الأرز فى أطباق التقديم نرش على وجه الطبق مبشور جوز الهند الناعم أو القرفة الناعمة حسب الرغبة والطلب. كما يمكن نثر حبات من الزبيب على وجه الطبق ونضعه فى الثلاجة حتى يتماسك لمدة نصف ساعة ويتم تقديم الطبق باردا وبالهنا والشفا. عمل رز بلبن بدون نشا المكوناتطريقة عمل رز بلبن مصري الوسوم

عمل رز بلبن بدون نشا قوام كريمي وطعم لا يقاوم زي أكبر المحلات والسر في ملعقة واحدة، يعتبر الأرز باللبن من الأطباق التى يعتز بها كل بيت فى مصر وهو صناعة قديمة جدا من أيام الأجداد وطبق الأرز بالحليب يعتبر من أطباق الحلويات المميزة التى يحبها الأطفال وذلك لأنها طرية بالنسبة للأطفال وكبار السن ويتميز طبق الأرز باللبن بأنه يحتوى على قيمة غذائية عالية والكثير من الناس يعتبرون طبق الأرز باللبن من الأطباق الأساسية التى تكون فى الإفطار أو فى العشاء ساخنة كانت أم باردة ويمكن تحضيرعمل رز بلبن مصري بكل سهولة ولكن يفضل استخدام الأرز المصرى ذو الحبة القصيرة لأنه يحتوى على كمية أكبر من النشا ونحن فى هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم طريقة عمل الأرز باللبن كما هو معروف فى مصر أو الأرز بالحليب كما هو معروف فى بعض البلدان العربية. عمل رز بلبن بدون نشا المكونات 4 أكواب من اللبن الطبيعى.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف كوب من الأرز المصرى.

نصف ملعقة من زيت الذرة.

6 ملاعق من السكر الناعم الأبيض.

كوب واحد من الماء. طريقة عمل رز بلبن مصري يتم غسل الأرز وهو فى الماء وفركه عدة مرات. ثم نحضر وعاء ونضع به كمية الزيت ونضعه على النار حتى تسخن تماما. يتم سكب الماء والأرز على الزيت ويغطى الوعاء بغطاء ويترك لمدة 10 دقائق حتى تنضج حبة الأرز وتصبح طرية. عندما يتم نضج حبة الأرز نقوم بإضافة اللبن إلى الأرز وهو على النار ونقلبه ونغطيه بغطاء ونتركه على النار لمدة لا تزيد عن نصف ساعة مع التقليب من وقت إلى آخر. بعد نضج الأرز باللبن يتم إضافة ماء الورد إليه ويوزع فى أطباق التقديم يمكن بعد توزيع الأرز فى أطباق التقديم نرش على وجه الطبق مبشور جوز الهند الناعم أو القرفة الناعمة حسب الرغبة والطلب. كما يمكن نثر حبات من الزبيب على وجه الطبق ونضعه فى الثلاجة حتى يتماسك لمدة نصف ساعة ويتم تقديم الطبق باردا وبالهنا والشفا. عمل رز بلبن بدون نشا المكوناتطريقة عمل رز بلبن مصري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل رز بلبن بدون نشا قوام كريمي وطعم لا يقاوم زي أكبر المحلات والسر في ملعقة واحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.