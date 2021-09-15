طريقة عمل القراقيش الساده المقرمشة الهشة زي المخابز احلى قراقيش ممكن تدوقيها، القراقيش من الحلويات التى تهتم بها ربة المنزل خصوصا فى شهر رمضان المبارك والقراقيش يمكن أن تكون سادة أو محشوة بالعجوة أو محشوة بالملبن والكثير من الناس يفضلون القراقيش لكى يتناولونها كوجبة أساسية مع كوب من اللبن أو كوب من الشاى حيث أن القراقيش تحتوى على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على المواد الكربوهيدراتية ونحن فى هذا المقال سوف نستعرض معكم طريقة عمل القراقيش الساده زي المخابز بكل سهولة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة وموفرة لربة المنزل حيث إن طريقة عمل القراقيش سهلة وبسيطة ولن تأخذ وقت أو مجهود كغيرها من المخبوزات الأخرى وسوف يسعد بها أطفالك وعائلتك فيمكن تناولها كوجبة أساسية في الإفطار والعشاء أو سناك بين الوجبات. طريقة عمل القراقيش الساده مكونات القراقيش الشاي 3 أكواب من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات.

كوب من السمن البلدى.

ملعقة صغيرة من البهارات المستخدمة مع كعك العيد.

ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.

لبن طبيعى سائل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

خميرة فورية. طريقة عمل القراقيش زي المحلات يتم إذابة الخميرة فى الماء الدافئ واللبن الدافئ مع السكر. ثم نحضر وعاء ونضع به الدقيق والسمسم والبيكنج بودر والملح وبهارات الكعك. يتم تسخين السمن البلدى ووضعه على الدقيق مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية حتى يكتسب الخليط الدفيء. ثم نقوم بوضع مخلوط الخميرة على الدقيق ونقوم بعملية التقليب ثم نضيف بعد ذلك اللبن الطبيعي. نقلب المكونات ببطء حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نقوم بتشكيل العجين على شكل مستطيل بسمك حوالى السنتيمتر ونصف ونقطعها إلى شرائح مستطيلة ونقوم برصها فى الصاج الخاص بعمل كعك العيد. بعد ذلك نقوم بتغطية شرائح القراقيش بغطاء بلاستيكى أو قطعة من القماش ثقيلة وننتظر حتى تحدث عملية التخمر. وذلك سوف يتم خلال 10 دقائق. قومى بتجهيز الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. إذا كنتي ترغبين في عمل القراقيش بالملبن قومي بتسيح الملبن على حمام مائي وضيفي إليه القليل من السمن. ثم خذي قطعة من العجين واصنعي حفرة في المنتصف وضعي بها الملبلن ثم اغلقيها ولفيها رول. بعد ذلك بططيها وقطعيها بالسكين إلى أصابع القراقيش وصحتين وهنا. طريقة عمل القراقيش الساده مكونات القراقيش الشايطريقة عمل القراقيش زي المحلات الوسوم

طريقة عمل القراقيش الساده المقرمشة الهشة زي المخابز احلى قراقيش ممكن تدوقيها، القراقيش من الحلويات التى تهتم بها ربة المنزل خصوصا فى شهر رمضان المبارك والقراقيش يمكن أن تكون سادة أو محشوة بالعجوة أو محشوة بالملبن والكثير من الناس يفضلون القراقيش لكى يتناولونها كوجبة أساسية مع كوب من اللبن أو كوب من الشاى حيث أن القراقيش تحتوى على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على المواد الكربوهيدراتية ونحن فى هذا المقال سوف نستعرض معكم طريقة عمل القراقيش الساده زي المخابز بكل سهولة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة وموفرة لربة المنزل حيث إن طريقة عمل القراقيش سهلة وبسيطة ولن تأخذ وقت أو مجهود كغيرها من المخبوزات الأخرى وسوف يسعد بها أطفالك وعائلتك فيمكن تناولها كوجبة أساسية في الإفطار والعشاء أو سناك بين الوجبات. طريقة عمل القراقيش الساده مكونات القراقيش الشاي 3 أكواب من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات.

كوب من السمن البلدى.

ملعقة صغيرة من البهارات المستخدمة مع كعك العيد.

ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.

لبن طبيعى سائل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

خميرة فورية. طريقة عمل القراقيش زي المحلات يتم إذابة الخميرة فى الماء الدافئ واللبن الدافئ مع السكر. ثم نحضر وعاء ونضع به الدقيق والسمسم والبيكنج بودر والملح وبهارات الكعك. يتم تسخين السمن البلدى ووضعه على الدقيق مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية حتى يكتسب الخليط الدفيء. ثم نقوم بوضع مخلوط الخميرة على الدقيق ونقوم بعملية التقليب ثم نضيف بعد ذلك اللبن الطبيعي. نقلب المكونات ببطء حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نقوم بتشكيل العجين على شكل مستطيل بسمك حوالى السنتيمتر ونصف ونقطعها إلى شرائح مستطيلة ونقوم برصها فى الصاج الخاص بعمل كعك العيد. بعد ذلك نقوم بتغطية شرائح القراقيش بغطاء بلاستيكى أو قطعة من القماش ثقيلة وننتظر حتى تحدث عملية التخمر. وذلك سوف يتم خلال 10 دقائق. قومى بتجهيز الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. إذا كنتي ترغبين في عمل القراقيش بالملبن قومي بتسيح الملبن على حمام مائي وضيفي إليه القليل من السمن. ثم خذي قطعة من العجين واصنعي حفرة في المنتصف وضعي بها الملبلن ثم اغلقيها ولفيها رول. بعد ذلك بططيها وقطعيها بالسكين إلى أصابع القراقيش وصحتين وهنا. طريقة عمل القراقيش الساده مكونات القراقيش الشايطريقة عمل القراقيش زي المحلات

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