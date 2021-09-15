عمل ميني بيتزا الأفران في أقل من 10 دقائق بعجينة زي القطن هشة وخفيفة ومكونات بسيطة، تعتبر مينى بيتزا من الأكلات سريعة التحضير والتى يفضلها معظم الناس والبيتزا من الأكلات الديلفرى التى يتهافت عليها الناس وتعتبر سيدة البيت العاملة من أكثر المتهافتين على أكل الديلفرى والميني بيتزا التى سوف نقوم بتحضيرها لكم سوف تغنيكم عن الديلفرى وتكون عملية أكثر مما هى عليه عند صانع البيتزا من حيث المكونات وضمان جودتها ونقدم لك سيدتى طريقة عمل المينى بيتزا في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة وعجينة ناجحة وخفيفة والطعم لا يقاوم لن تتوقفي عن عملها لأطفالك. عمل ميني بيتزا الأفران المكونات 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من اللبن المجفف.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من زيت الدرة النباتى.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام. عمل ميني بيتزا الأفران المكونات هناك خلطة التلميع وفيها بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من اللبن أو الماء. وهناك أيضا الخلطة الخاصة بالطبقة العلوية للبيتزا وفيها حبتان كبيرتان من ثمار الطماطم مقطعة إلى شرائح.

حبتان كبيرتان من الفلفل الحلو ذو الألوان المختلفة مقطع إلى أصابع. تحضير ميني بيتزا هشة وطرية نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الدقيق واللبن المجفف والملح والخميرة والبيكنج بودر ثم نقوم بعملية الخلط حتى تختلط المكونات تماما. ثم نقوم بإضافة الزيت والماء إلى الخلط والقيام بالخلط مرة أخرى حتى تتكون عجينة لينة ناعمة على شكل كرة. بعد ذلك نقوم بوضع العجينة فى وعاء مدهون بالزيت ونقوم بدهن وجع العجينة ونغطيها إلى أن يتم التخمر ويتضاعف حجمها. نقوم بتحضير الصوانى ونقطع العجينة على شكل كرات ويتم فردها على شكل أقراص. ثم نقوم بمسح الأقراص بخلطة التلميع باستخدام فرشاة ونرش عليها القليل من حبة البركة. بعد ذلك نقوم بإضافة قطعة من شرائح الطماطم على طرف والطرف المقابل شريحة من الفلفل. نترك الأقراص جانبا حتى تتخمر تماما قبل وضعها فى الفرن. نقوم بتجهيز الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونضع الصينية فى الفرن لمدة ربع ساعة. بعد نضج المينى بيتزا نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بوضع قطعة من جبنة الموتزاريلا فى المنتصف وتقدم ساخنة. يمكن استخدام بعض اللحوم مثل البسطرمة فى تحضير المينى بيتزا أو نستخدم السجق. تحضير ميني بيتزا هشة وطرية الوسوم

عمل ميني بيتزا الأفران في أقل من 10 دقائق بعجينة زي القطن هشة وخفيفة ومكونات بسيطة، تعتبر مينى بيتزا من الأكلات سريعة التحضير والتى يفضلها معظم الناس والبيتزا من الأكلات الديلفرى التى يتهافت عليها الناس وتعتبر سيدة البيت العاملة من أكثر المتهافتين على أكل الديلفرى والميني بيتزا التى سوف نقوم بتحضيرها لكم سوف تغنيكم عن الديلفرى وتكون عملية أكثر مما هى عليه عند صانع البيتزا من حيث المكونات وضمان جودتها ونقدم لك سيدتى طريقة عمل المينى بيتزا في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة وعجينة ناجحة وخفيفة والطعم لا يقاوم لن تتوقفي عن عملها لأطفالك. عمل ميني بيتزا الأفران المكونات 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من اللبن المجفف.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من زيت الدرة النباتى.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام. عمل ميني بيتزا الأفران المكونات هناك خلطة التلميع وفيها بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من اللبن أو الماء. وهناك أيضا الخلطة الخاصة بالطبقة العلوية للبيتزا وفيها حبتان كبيرتان من ثمار الطماطم مقطعة إلى شرائح.

حبتان كبيرتان من الفلفل الحلو ذو الألوان المختلفة مقطع إلى أصابع. تحضير ميني بيتزا هشة وطرية نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الدقيق واللبن المجفف والملح والخميرة والبيكنج بودر ثم نقوم بعملية الخلط حتى تختلط المكونات تماما. ثم نقوم بإضافة الزيت والماء إلى الخلط والقيام بالخلط مرة أخرى حتى تتكون عجينة لينة ناعمة على شكل كرة. بعد ذلك نقوم بوضع العجينة فى وعاء مدهون بالزيت ونقوم بدهن وجع العجينة ونغطيها إلى أن يتم التخمر ويتضاعف حجمها. نقوم بتحضير الصوانى ونقطع العجينة على شكل كرات ويتم فردها على شكل أقراص. ثم نقوم بمسح الأقراص بخلطة التلميع باستخدام فرشاة ونرش عليها القليل من حبة البركة. بعد ذلك نقوم بإضافة قطعة من شرائح الطماطم على طرف والطرف المقابل شريحة من الفلفل. نترك الأقراص جانبا حتى تتخمر تماما قبل وضعها فى الفرن. نقوم بتجهيز الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونضع الصينية فى الفرن لمدة ربع ساعة. بعد نضج المينى بيتزا نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بوضع قطعة من جبنة الموتزاريلا فى المنتصف وتقدم ساخنة. يمكن استخدام بعض اللحوم مثل البسطرمة فى تحضير المينى بيتزا أو نستخدم السجق. تحضير ميني بيتزا هشة وطرية

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