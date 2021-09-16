كبة بالصينية ولا أروع على طريقة منال العالم

كبة بالصينية ، من الأكلات الرائعة الخفيفة واللذيذة التي يحب أن يتناولها الكبار والصغار.وهي أكلة سورية ناجحة تعتمد بشكل رئيسي على ، اللحم المفروم والبرغل.والطريقة التقليدية لها ، هي عملها على شكل بيضاوي مسحوب الأطراف ، وحشوها باللحم المفروم والمكسرات. ومن ثم يتم قليها في زيت غزير. ولكن اليوم أحضرنا لكم طريقة مختلفة كليا لعمل الكبة، تعتمد بشكل رئيسي على عملها في صينية كقطعه واحده ، ومن ثم تقطيعها. ولا يتم تحميرها بالزيت لتكون صحية بشكل أكثر ، نقوم بوضعها داخل الفرن حتى تصل إلى درجة النضج المطلوبة، وإلى اللون المناسب والمحبب للتقديم ، ويتم وضع المكسرات فوقها للتزيين.

مقادير صينية الكبة بالفرن

نحتاج إلى بعض المقادير الخاصة بعمل الكبة ، للحصول على صينية متوسطة الحجم تلزمنا المكونات التالية.

نصف كيلو من اللحم المفروم ويفضل أن يكون من لحم الماعز

كوب كامل من البرغل المغسول جيدا والمنقوع لمدة ساعه

حبتان كبيرتان من البصل

ملعقة صغيرة من البهار المشكل

ملعقتان صغيرتان من الكمون

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الناعمة

نصف ملعقة من جوزة الطيب

ملعقة صغيرة من النعناع المحفف البودر

يلزم أيضا القليل من المقادير من أجل حشو الكبة، وهي كالتالي:

ربع كيلو من اللحم المفروم

حبتان كبيرتان من البصل المفروم

ملعقة كبيرة من السمن

فصان من الثوم المهروس

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

ملعقة صغيرة من البهار المشكل

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمه

ملعقتان صغيرتان من الملح بحسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر

ربع كوب من الصنوبر

ربع كوب من الفستق الحلبي

طريقة عمل كبة بالصينية

أولا نقوم بتحضير خليط الكبة، من خلال وضع خليط اللحم المفرومة مع البرغل والبصل في الكبه ونقوم بضربهم مرة أخرى معا للحصول على خليط ناعم ومتجانس.نعمل على بإضافة كافة بهارات الكبة المذكورة بالأعلى، وخلطها مع الخليط بشكل جيد جدا ودعكهم معا جيدا.ومن ثم نقوم بوضع الخليط في طبق بالثلاجة لمدة نصف ساعه حتى تتماسك معا بشكل جيد.

نقوم بتحضير حشو الكبة عن طريق، وضع السمن في وعاء وإضافة البصل والثوم. ثم بعد أن يصبح لونهما ذهبي، نقوم بإضافة اللحم المفروم، وبعدها البهارات المذكورة بالأعلى.وفي النهاية نقوم بإضافة الصنوبر والفستق وخلط المزيج جيدا، حتى النضج ومن ثم نضعه في وعاء ليبرد.

نقوم بإحضار خليط الكبة وتقسيمه لنصفين، نقوم بإحضار صينية ووضع ورقة زبد عليها، ونقوم بفرد نصف خليط حشو الكبة في الصينية وفردها جيدا. بعدها نقوم بوضع الخليط الخاص بالكبة في الصينية. ومن ثم نضع الجزء الثاني من خليط الكبة وفردها على خليط الحشو .قومي بتبليل يدك بالماء قليلا وفرد الخليط بالأعلى جيدا حتي يلتصق معا جيدا. ونقوم بتقطيعه بالشكل الذي تريدينه وتوزيع السمن والمكسرات بالأعلى . ومن ثم ندخله الفرن على درجة حراره 200 درجة مئوية حتى النضج.