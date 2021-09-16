طريقه عمل الفراخ المشوية بتتبيله الزبادي أفضل من المطاعم

طريقه عمل الفراخ المشوية بتتبيله الزبادي والتي تعتبر من اشهر الطرق الناجحة لعمل الفراخ المنزل و بطريقه رائعه و طعم لذيذ مسلسل وسنوضح لكم عبر هذا المقال كيف تكون تتبيله الفراخ المشوية على أصولها وأحلي مما يتم عملها في المطاعم تتكون من مكونات نجيبها في بيوتنا، حيث أنها من الآكلات التي تفضل ستات البيوت عملها خاصة اذا كان هناك عزومة، أو تجمع الأقارب علي الأكل، وهناك عدة طرق لعمل الفراخ المشوية.

فرخة متوسطة الحجم

علبة زبادي عادية

ملعقتين خل

جنزبيل

سكر

ملح

بصل بودر

فلفل اسود

بابريكا

نقوم بغسل الفرخة جيدا ونقعها في محلول النقع مدة كافية لتتخلص من الزفارة، بعد ذلك في تحضير تتبيله الفراخ المشوية التي ستعطي مذاق خاص. نقوم بخلط جميع مكونات تتبيله الفراخ المشوية التي ذكرناها في المقادير حيث نخلط البابريكا مع الجنزبيل والسكر والملح والفلفل الأسود والبصل البودر ومعهم الخل خلطاً جيداً ونضيف لهم الزبادي ونستمر في تقليبهم معاً نقوم بوضع التتبيل علي الفرخة كاملة حيث لم نقوم بتقطيع الفرخة وإنما سنقوم بتتبيل الفرخة وهي سليمة ونغطي جميع أجزاء الفرخة بالتتبيلة. نقوم بضبط فرن البوتاجاز علي درجة حرارة متوسط ثم نضع الفرخة في صنية علي الشبكة المتوسطة ونتركها حتي تنضج، ويمكن أن نضعها تحت الشوية عشرة دقائق.

مكونات عمل الفراخ المشويةطريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيله الزباديطريقة أخري لعمل الفراخ المشوية بتتبيله الزبادي

في هذه الطريقة ستكون التتبيله متكونة ملعقة زيت ومعها ملعقة خل وكوب زبادي، وماء بصلة مبشورة، ونضيف أيضا ونصف لمونة مع خمس فصوص وثوم، ونضيف فلقل أسود وبهارات فراخ وملح وبابريكا وقرفة ورشة زعتر

ونقوم بخلط تتبيله الفراخ مع بعضها وفرم فصوص الثوم ناعم جدا ونضيف جميع المكونات معاً حتي يختلطا جيدا، وبعد ذلك نقوم بعمل فتحات في الفرخة بالسكينة حتي نضع التتبيلة، وتشربها الفرخة بسهولة، ونتركها لمدة ليلة كاملة أو علي الأفل ساعتين في الثلاجة وبعد وذلك نضعها في صنية ثم نضعها في الفرن لمدة نصف إلي ساعة إلا ربع والنار من تحت بعد ذلك نضعها تحت شواية الفرن لمدة عشر دقائق وبعدا تكون الفراخ جاهزة للتقديم علي السفرة.