فرد الشعر بالخميرة والنشا بنتائج أقوى من الكيراتين وخطوات سهلة

فرد الشعر بالخميرة والنشا هي واحدة من الوصفات الطبيعية لفرد الشعر وتنعيمه، وهي وصفة ذات نتائج مبهرة ورائعة قد تساوي نعومة الشعر المفرود بالكيراتين رغم أنها وصفة اقتصادية وموفرة ولا تحتاج إلى ميزانية كبيرة لعملها، ولكن هناك عيباً واحداً فقط لاستخدام وصفة الخميرة والنشا للشعر هي أنها لا تتماشى مع جميع أنواع الشعر، فهي تناسب الشعر المجعد والجاف وتساعد في فرده وتنعيمه لكنها قد تتسبب في حدوث بعض الجفاف بالشعر، لذلك فإن ترطيب الشعر بعد تلك الوصفة من الخطوات الهامة حتى تصبح النتائج مثمرة، تعرفي على كيفية فرد الشعر بالخميرة والزبادي والنشا.

فرد الشعر بالخميرة والنشا

نحضر مكونات الماسك أولاً وهي:

ملعقة كبيرة من الخميرة البودرة.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نمزج كل المكونات معاً حتى يتكون خليط متجانس.

نقسم الشعر إلى خصلات رفيعة ثم نضع عليها الماسك من الجذور وحتى الأطراف ثم نجمع الشعر مع ضرورة ارتداء غطاء للشعر.

يُترك الماسك على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة ثم يُغسل الشعر بالشامبو والبلسم.

يفضل استخدام كريم مرطب للشعر بعد غسله حتى لا يُصاب بالجفاف.

يمكن عمل هذه الوصفة للشعر مرة واحدة في الأسبوع بالتبادل مع حمام الزيت أو مع أي وصفة أخرى من وصفات تنعيم الشعر للحصول على أفضل النتائج والتمتع بشعر حريري وحيوي.

يحتوي على أحماض أمنية وفيتامينات وبالتالي يحسن من نمو الشعر.

يقلل النشا من مشكلة تقصف أطراف الشعر.

يحمي النشا الشعر من أضرار المواد الكيميائية مثل الصبغات والفرد الكيميائي.

يساعد في علاج قشرة الرأس.

الخميرة من المواد عالية القيمة الغذائية، فهي تحتوي على مجموعة فيتامينات على رأسها فيتامين ب المركب، إلى جانب الأملاح والمعادن ومنها الحديد والكالسيوم.

تدخل الخميرة في العديد من الأغراض التجميلية لتحسين صحة البشرة والشعر حيث تساعد على تنعيم الشعر ومنع تساقطه.

تستخدم كمطهر وواقي لفروة الرأس من الإصابة بالفطريات مثل قشرة الشعر.

تساعد الخميرة على التخلص من تلف الشعر وتقويه من جذوره وحتى أطرافه.

طريقة عمل ماسك الخميرة والنشافوائد النشا للشعرفوائد الخميرة للشعرفرد الشعر بالنشا

تعد النشا من أكثر المواد المستخدمة في فرد الشعر منزلياً ومن أهم فوائده إنه يرطب فروة الرأس ويساعد في التخلص من القشرة ويقلل من تقصف الشعر، أما عن خطوات فرد الشعر بالنشا فهي كما يلي:

نحضر ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة ثم نضعها في وعاء عميق صغير الحجم.

نضيف ملعقة كبيرة من كل من زيت الزيتون وزيت الخروع ونخلط جيداً.

نفرد خلطة النشا والزيوت على جميع خصلات الشعر ثم نتركه لمدة ساعة.

نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ومن الضروري المواظبة على استخدام النشا لفرد الشعر بشكل يومي أو شبه يومي بمعنى مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً وسوف تظهر نتائج مرضية جداً في خلال ثلاثة أشهر.

كم مرة استخدم وصفة الخميرة للشعر؟

وصفات الخميرة للشعر تعتبر من الوصفات التي تسبب الجفاف، خاصة مع امتزاجها بالنشا، لذلك فإن الخبراء دائماً ينصحون باستخدام تلك الوصفة للشعر مرة واحدة أسبوعياً وليس أكثر من ذلك، مع العناية بترطيب الشعر وغسله جيداً من الوصفة.