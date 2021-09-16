طريقة تحضير الصفيحة السورية بدبس الرمان

الصفيحة السورية هي أهم واشهر الاطباق في المطبخ السوري والتي يتميزون بها لطعمها الشهي واللذيذ وقد اصبح المطبخ السوري مشهور في جميع انحاء الوطن العربي خاصة مصر ومن أهم اكلاته والتي اصبح المصريين يعشقونها عن ظهر قلب فتة الشاورما والشاورما السوري والصفيحة السوري بكافة حشواتها ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل الصفيحة. طريقة عمل الصفيحة السورية: المكونات 3 كوب طحين

ملعقتان من الحليب البودر .

ملعقة واحدة صغيرة من الملح .

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة .

ملعقة واحدة كبيرة من السكر .

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف فنجان من زيت الذرة.

كوب من الماء الدافئ . مكونات الحشوة نصف كيلو لحم مفروم بشكل ناعم .

حبتان من البصل المبروش

حبتان كبيرتان الطماطم المبشور

3 فص من الثوم المهروس .

القليل من الفلفل الأخضر المقطع صغير.

نصف فنجان من دبس الرمان.

نصف فنجان من الطحينة

نصف علبة زبادي .

ملعقة واحدة صغيرة من القرفة.

ملعقة واحدة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة .

نصف فنجان صنوبر. طريقة التحضير: في وعاء الخلاط الكهربائي نضع الدقيق والملح والسكر والخميرة والبيكنج باودر والخميرة والحليب البودر ثم نقوم بأضافة الزيت والماء ثم نقوم بتشغيل الخلاط أو العجان الكهربائي حتى نحصل عجينة طرية هشة.

ثم نحضر وعاء مدهون بالزيت ونضع به العجينة ثم نقوم بدهن سطح العجينة بالزيت ثم نقوم بتغطية العجينة ووضعها في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ثم نقوم بتحضير الحشوة نحضر وعاء نضع اللحمة المفروم والبصل والطماطم والفلفل ودبس الرمان والطحينة والزبادي والقرفة والملح والفلفل الأخضر ثم نقوم بأضافة البهارات والصنوبر ثم نقوم بخلط جميع المكونات معاً جيدا ثم نقوم بتحريك الخليط حتى تمتظج جميع المكونات.

ثم نحضر صواني مع مراعاة ان تكون حافاتها قصيرة.

ثم نقوم بتقسيم العجينة الى دوائر متساوية الحجم ثم نقوم بفرد هذه الدوائر ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

ثم نقوم بوضع بعض من الحشو في الأقراص ونضعها في الصواني وبعد الأنتهاء من جميع الكمية نضعها في الفرن لمدة عشر دقائق حتى يتحول لونها للون البني. طريقة عمل الصفيحة السورية: المكوناتمكونات الحشوةطريقة التحضير: الوسوم

الصفيحة السورية هي أهم واشهر الاطباق في المطبخ السوري والتي يتميزون بها لطعمها الشهي واللذيذ وقد اصبح المطبخ السوري مشهور في جميع انحاء الوطن العربي خاصة مصر ومن أهم اكلاته والتي اصبح المصريين يعشقونها عن ظهر قلب فتة الشاورما والشاورما السوري والصفيحة السوري بكافة حشواتها ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل الصفيحة. طريقة عمل الصفيحة السورية: المكونات 3 كوب طحين

ملعقتان من الحليب البودر .

ملعقة واحدة صغيرة من الملح .

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة .

ملعقة واحدة كبيرة من السكر .

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف فنجان من زيت الذرة.

كوب من الماء الدافئ . مكونات الحشوة نصف كيلو لحم مفروم بشكل ناعم .

حبتان من البصل المبروش

حبتان كبيرتان الطماطم المبشور

3 فص من الثوم المهروس .

القليل من الفلفل الأخضر المقطع صغير.

نصف فنجان من دبس الرمان.

نصف فنجان من الطحينة

نصف علبة زبادي .

ملعقة واحدة صغيرة من القرفة.

ملعقة واحدة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة .

نصف فنجان صنوبر. طريقة التحضير: في وعاء الخلاط الكهربائي نضع الدقيق والملح والسكر والخميرة والبيكنج باودر والخميرة والحليب البودر ثم نقوم بأضافة الزيت والماء ثم نقوم بتشغيل الخلاط أو العجان الكهربائي حتى نحصل عجينة طرية هشة.

ثم نحضر وعاء مدهون بالزيت ونضع به العجينة ثم نقوم بدهن سطح العجينة بالزيت ثم نقوم بتغطية العجينة ووضعها في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ثم نقوم بتحضير الحشوة نحضر وعاء نضع اللحمة المفروم والبصل والطماطم والفلفل ودبس الرمان والطحينة والزبادي والقرفة والملح والفلفل الأخضر ثم نقوم بأضافة البهارات والصنوبر ثم نقوم بخلط جميع المكونات معاً جيدا ثم نقوم بتحريك الخليط حتى تمتظج جميع المكونات.

ثم نحضر صواني مع مراعاة ان تكون حافاتها قصيرة.

ثم نقوم بتقسيم العجينة الى دوائر متساوية الحجم ثم نقوم بفرد هذه الدوائر ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

ثم نقوم بوضع بعض من الحشو في الأقراص ونضعها في الصواني وبعد الأنتهاء من جميع الكمية نضعها في الفرن لمدة عشر دقائق حتى يتحول لونها للون البني. طريقة عمل الصفيحة السورية: المكوناتمكونات الحشوةطريقة التحضير:

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