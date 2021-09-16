رجيم الصيام المتقطع كم ينزل بالأسبوع وهل له أضرار؟

رجيم الصيام المتقطع كم ينزل بالأسبوع أو بالشهر، قبل أن نبدأ في ممارسة أي نظام غذائي بهدف إنقاص الوزن نتساءل كثيراً عن مدى فعالية هذا النظام في تنزيل الدهون وفقدان الوزن، ففي الغالب نحن نبحث عن الرجيم الأسرع والذي يتيح لنا تناول معظم أنواع المأكولات، ولذلك ظهرت الكثير من الأنظمة الغذائية التي تعتمد على السعرات الحرارية، منها نظام الصيام المتقطع أو الصيام العكسي، فما هو هذا الرجيم وكيف نطبقه، وما مدى فعاليته وتأثيره على الجسم، سنجيب علىَ كل تلك الأسئلة من خلال الأسطر التالية.

رجيم الصيام المتقطع كم ينزل بالأسبوع

يُعرف نظام الصيام المتقطع على أنه أحد الأنظمة الغذائية التي تسمح لك بتناول الطعام في عدد معين من الساعات في اليوم، في الغالب تكون من 8 إلى 10 ساعات في حدود سعراتك الحرارية المسموح لك بها، ثم صيام باقي ساعات اليوم، حيث تصل عدد ساعات الصيام يومياً إلى 14 أو 16 ساعة، وقد تزيد عن ذلك، يستثنى من ذلك تناول المياه أو المشروبات العشبية الخالية من الحليب أو السكر أو بدائل السكر، حيث يمكنكم تناولها في أي وقت من اليوم.

لا تتعجل نتيجة هذا النظام، ولا تتوقع نزول الوزن منذ أول أسبوع، ولكن مم الأفضل قياس الوزن مرة شهرياً، ومن المتوقع أن يكون معدل نزول الوزن الشهري ما بين 6 إلى 8 كيلو جرامات شهرياً، وذلك في حالة الحفاظ على سعرات الحرارية اليومية في خلال الساعات المسموح لك فيها بإدخال الطعام.

يساعدك هذا النظام في الوقاية من مشكلة مقاومة الانسولين في الجسم، وهي مشكلة تحدث للأشخاص الذين يتناولون السكريات والكربوهيدرات باستمرار، وتكون مؤشراً للتعرض لمرض السكري.

يحميك من الجوع المستمر، للأشخاص الذين لديهم مشكلة في الشرهة للطعام.

ساعات الصيام الطويلة تساعدك على تقليل محيط البطن وحجمها.

يساعد على تنظيم عمل هرمون الانسولين في الجسم.

من الأنظمة التي لا يستطيع الكثير من الناس الاستمرار عليها بسبب صعوبتها، حيث من الصعب للبعض أن يظلوا يومياً في حالة صيام لمدة 16 ساعة، ويتسبب ذلك لهم في الشعور بالهبوط والدوخة وعدم الاتزان، وكذلك ظهور علامات التعب والإرهاق.

قد يصاحبه حدوث الامساك.

قد يتسبب الصيام المتقطع في حدوث خلل هرمون لدى النساء وتأخير الدورة الشهرية، في خال الصيام لأكثر من 14 ساعة يومياً.

فوائد رجيم الصيام المتقطعأضرار نظام الصيام المتقطع