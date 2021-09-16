طاجن بطاطا باللبن في الفرن أسهل طريقة عمل البطاطا باللبن والنشا لذيذة

طاجن بطاطا باللبن في الفرن ، طريقة خليجية شهيرة، لعمل البطاطا أو البطاطس في الفرن، على هيئة صينية بطاطس أو طاجن بطاطا، بحيث تكون وجبة متكاملة ومغذية، وذات مذاق رائع ومختلف، لكل من يتذوقها مع القليل من التوابل والبهارات والإضافات، التي تجعل منها وجبة مغذية، دون الكثير من الكوليسترول أو استخدام زيوت القلي، التي تقلل كثيرًا من فوائد البطاطا باللبن، أو تقلل من فوائد البطاطس عمومًا. خاصة وأن البطاطس هي أشهر النشويات على الإطلاق، ولها وضعية ومكانة خاصة لدى الكبار والصغار، ويمكنك عمل البطاطا باللبن بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل البطاطا باللبن والنشا، أو على هيئة طاجن بطاطا باللبن في الفرن، كما يمكنك اتباع طريقة عمل البطاطا باللبن فاطمة ابو حاتي، وعمل البطاطا باللبن والسكر على قد الأيد، أو نفذي طريقة بطاطس باللبن في الفرن.طريقة بطاطس باللبن في الفرن
البطاطا باللبن في الفرن، تناسب وجبة غداء شهية، أو يمكنك تحضيرها في عزومة أو مناسبة، لتضيف إلة مائدتك نوعًا جديدًا من الطعام، الذي سوف يبهر ضيوفك بالفعل. خاصة وأن طرق عمل البطاطس كثيرة ومنها؛ فطيرة البطاطس باللحم المفروم ، وطريقة فطيرة البطاطس بالجبن، و فطيرة البطاطس التركية، ومن بين أشهر الوصفات الخفيفة، التي يمكنك إضافة البطاطس إليها، طريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري، فهي تناسب يوم دراسي أو عمل طويل، فجربي دائمًا ما يضفي على البطاطا، رونقًا ومذاقًا جديدًا.البطاطا باللبن والسكر على قد الأيد
- كيلو بطاطس أو بطاطا.
- ½ كوب سكر.
- كيلو حليب سائل.
- 5 ملاعق كبيرة من النشا.
- كوب ماء.
- ملعقتان كبيرتان من جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان سمن بلدي.
- قومي بغسيل البطاطا جيدًا، ثم قشريها وقطعيها إلى مكعبات صغيرة الحجم.
- ثم أحضري إناء واسع، وضعي به البطاطس مع الماء والسكر.
- وبعدها اتركيها على نار هادئة، حتى يتم سلقها وتنضج خلال نصف ساعة على الأقل.
- ثم افرعي البطاطا عن النار، وضعيها في وعاء واسع واهرسيها جيدًا، مع ملعقتي السمن.
- وبعد أن يتحول قوام البطاطس إلى الناعم، ضعي الجوز الهند وامزجيهم جيدًا.
- ثم قومي بغلي الحليب السائل مع السكر، ورشة فانيليا واحرصي على تحريكه حتى الغليان.
- وبعدها ضعي النشا، أثناء التقليب حتى يتحول قواتم اللبن إلى الأثقل.
- ثم أضيفي الحليب والنشا، فوق خليط البطاطا وامزجيهم جيدًا.
- وفي صينية الخبز بالفرن، ادهني كل الجوانب بالسمن أو الزبدة، ثم صبي خليط البطاطا مع الشكر والنشا.
- ثم ادهني الوجه بملعقة سمن من الأعلى.
- وأدخليها في درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة ربع الساعة حتى تنضج.
- وبعدها ضعيها فوق الشواية قليلا، ثم أخرجيها وقدميها لأسرتك ساخنة، مع المقبلات وألف هناء.
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طاجن بطاطا باللبن في الفرن ، طريقة خليجية شهيرة، لعمل البطاطا أو البطاطس في الفرن، على هيئة صينية بطاطس أو طاجن بطاطا، بحيث تكون وجبة متكاملة ومغذية، وذات مذاق رائع ومختلف، لكل من يتذوقها مع القليل من التوابل والبهارات والإضافات، التي تجعل منها وجبة مغذية، دون الكثير من الكوليسترول أو استخدام زيوت القلي، التي تقلل كثيرًا من فوائد البطاطا باللبن، أو تقلل من فوائد البطاطس عمومًا. خاصة وأن البطاطس هي أشهر النشويات على الإطلاق، ولها وضعية ومكانة خاصة لدى الكبار والصغار، ويمكنك عمل البطاطا باللبن بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل البطاطا باللبن والنشا، أو على هيئة طاجن بطاطا باللبن في الفرن، كما يمكنك اتباع طريقة عمل البطاطا باللبن فاطمة ابو حاتي، وعمل البطاطا باللبن والسكر على قد الأيد، أو نفذي طريقة بطاطس باللبن في الفرن.طريقة بطاطس باللبن في الفرن
البطاطا باللبن في الفرن، تناسب وجبة غداء شهية، أو يمكنك تحضيرها في عزومة أو مناسبة، لتضيف إلة مائدتك نوعًا جديدًا من الطعام، الذي سوف يبهر ضيوفك بالفعل. خاصة وأن طرق عمل البطاطس كثيرة ومنها؛ فطيرة البطاطس باللحم المفروم ، وطريقة فطيرة البطاطس بالجبن، و فطيرة البطاطس التركية، ومن بين أشهر الوصفات الخفيفة، التي يمكنك إضافة البطاطس إليها، طريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري، فهي تناسب يوم دراسي أو عمل طويل، فجربي دائمًا ما يضفي على البطاطا، رونقًا ومذاقًا جديدًا.البطاطا باللبن والسكر على قد الأيد
- كيلو بطاطس أو بطاطا.
- ½ كوب سكر.
- كيلو حليب سائل.
- 5 ملاعق كبيرة من النشا.
- كوب ماء.
- ملعقتان كبيرتان من جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان سمن بلدي.
- قومي بغسيل البطاطا جيدًا، ثم قشريها وقطعيها إلى مكعبات صغيرة الحجم.
- ثم أحضري إناء واسع، وضعي به البطاطس مع الماء والسكر.
- وبعدها اتركيها على نار هادئة، حتى يتم سلقها وتنضج خلال نصف ساعة على الأقل.
- ثم افرعي البطاطا عن النار، وضعيها في وعاء واسع واهرسيها جيدًا، مع ملعقتي السمن.
- وبعد أن يتحول قوام البطاطس إلى الناعم، ضعي الجوز الهند وامزجيهم جيدًا.
- ثم قومي بغلي الحليب السائل مع السكر، ورشة فانيليا واحرصي على تحريكه حتى الغليان.
- وبعدها ضعي النشا، أثناء التقليب حتى يتحول قواتم اللبن إلى الأثقل.
- ثم أضيفي الحليب والنشا، فوق خليط البطاطا وامزجيهم جيدًا.
- وفي صينية الخبز بالفرن، ادهني كل الجوانب بالسمن أو الزبدة، ثم صبي خليط البطاطا مع الشكر والنشا.
- ثم ادهني الوجه بملعقة سمن من الأعلى.
- وأدخليها في درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة ربع الساعة حتى تنضج.
- وبعدها ضعيها فوق الشواية قليلا، ثم أخرجيها وقدميها لأسرتك ساخنة، مع المقبلات وألف هناء.
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