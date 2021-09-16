تعلمي معنا تحضير كرياتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل للحصول علي شعر مفرود وناعم

كرياتين طبيعي هو كل ما يبحث عنه السيدات كي تظهرن بمظهر جذاب، ويكون شعرهن أملس مثل الحرير، ويوجد طرق كثيرة لفرد الشعر باستخدام الكرياتين ولكن قد تكون هذه الطرق مضرة للشعر، وتتجنب السيدات تلك الطرق التي يدخل في تحضيرها مواد كيميائية، وتبحث كثيرًا منهن عن الطرق ذات المكونات الطبيعية المفيدة للشعر ولا تضر به.

كرياتين طبيعي لفرد الشعر

يزداد البحث يوميًا عن طريقة سهلة لفرد الشعر وفي ذات الوقت تكون مكوناتها طبيعية حتى يستفيد منها الشعر، وتعالج أيضًا بصيلات الشعر، وسوف نتعرف الآن على الطريقة الأسهل بين الطرق المختلفة، وسوف نتعرف أيضًا على مكوناتها وطريقة تحضيرها التي لا تستغرق الكثير من الوقت.

حبة من البيض.

حبة واحدة من الموز.

بلسم.

شامبو مخفف بقليل من الماء.

نقوم بهرس الموزة باستخدام الشوكة جيدًا.

نقوم بخفق البيضة باستخدام المضرب اليدوي.

نخلط البيضة مع الموزة المهروسة جيدًا حتى يتجانسوا.

نضع الخليط على الشعر بعد أن نقوم بتقسيمه لأربع أجزاء.

نغطي الشعر بغطاء شعر بلاستيكي، أو فوطة ساخنة.

نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نغسل الشعر بالشامبو المخفف ثم البلسم.

يتم بعد ذلك تصفيف الشعر بالطريقة المعتادة.

كوب واحد من بذور الكتان، ويتم شرائها من محلات العطارة.

كوبين من الماء.

كوبين من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون ويمكن استبداله بزيت السمسم.

في إناء عميق نضع كوبين من الماء ونتركها على النار حتى الغليان.

عند درجة الغليان نضع كمية بذور الكتان في الماء، ونخفض درجة الحرارة، وبعد ذلك نتركه لمدة عشر دقائق حتى نحصل على جل.

نتركه حتى يغلي جيدًا، بعد ذلك نطفئ النار ونتركه حتى يبرد.

نستخدم قطعة من الشاش لتصفية الجل ويصفى من البذور.

نضع الزيوت السابقة إلى هذا الجل، مع التقليب.

نضع هذا الخليط على الشعر، ويتم توزيعه جيدًا دون ترك فراغات، ونتركه على الشعر لمدة ساعتين.

يتم غسل الشعر بالماء الدافئ.

وبعدها يتم غسل الشعر مرة أخرى بالماء البارد حتى تغلق المسام.

تستخدم هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع كي نحصل على نتيجة مبهرة.

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