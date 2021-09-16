ماسك القرفة والنشا للتفتيح البشرة وتوحيد لونها وجعلها صافية وبيضاء مثل بشرة الأطفال

يعتبر ماسك القرفة والنشا ، من أقوي المسكات التي تساعد علي تفتيح البشرة وتوحيد لونها بسرعة كبيرة، لأن هذا الماسك يحتوي علي مجموعة كبيرة من العناصر المضادة للأكسدة، التي تساعد علي إزالة التجاعيد وتؤخر من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، سوف يعطي هذا الخليط بشرتك نضارة وحيوية ونعومة غير عادية، سوف يجعلك تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، لذلك ننصح أي سيدة أو فتاة باستخدام هذا الماسك السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، والخطوط الدقيقة والبثور والرؤوس السوداء، يعالج أيضاً الالتهابات والحروق الناتجة عن أشعة الشمس، ويعتبر مقشراً طبيعياً للبشرة لأنه يحمي البشرة من الجفاف، ويجعلها أكثر رطوبة ونعومة، يزيل خلايا الجلد الميتة ويعمل علي تجديدها، يزيل البقع الداكنة والتصبغات ويساعد علي تفتيح المناطق الداكنة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ماسك القرفة والنشا في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل ماسك القرفة والنشا

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الماسك السحري وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من القرفة المطحونة.

مقدار معلقة كبيرة من النشا.

عصير نصف لليمونة.

معلقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير ماسك القرفة والنشا الرهيب في التفتيح وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به معلقة النشا ومعلقة القرفة ونخلطهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بإضافة عسل الأبيض وعصير الليمون ونستمر في خلط جميع المكونات حتي تتجانس وتصبح جاهزة. بعد ذلك نقوم بفرد طبقة من الخليط، علي بشرة نظيفة ونتركها لمدة 30 دقيقة، حتي يجف الخليط تماماً. ثم نقوم بغسل الوجه، بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، ويجفف تماماً تكرر هذه الوصفة مرتين أو ثلاث في الاسبوع، للحصول علي نتيجة.

فوائد وصفة القرفة والنشا للبشرة

تعرفي من خلال هذه المقالة علي بعض فوائد هذا الماسك الرهيب وهي كالاتي:-