شكشوكة الباذنجان على الطريقة التركية بطريقة سهلة جداً وبألذ الوصفات

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شكشوكة الباذنجان على الطريقة التركية ، من الأكلات الصحية واللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، حيث يتميز المطبخ التركي بأكلاته وأطباقه اللذيذة والمتنوعة والمميزة مثل البوريك التركي باللحم المفروم، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، حيث تحتوي على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والحديد والفيتامينات والكربوهيدرات والمعادن الهامة لصحة الإنسان، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، كما يمكن تقديمها على وجبة الغداء أو العشاء، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل شكشوكة الباذنجان على الطريقة التركية بكل سهولة، وبمذاق رائع وشهي جداً.مكونات شكشوكة الباذنجان
تتكون شكشوكة الباذنجان من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 5 حبات باذنجان.
- 3 حبات فلفل أخضر مفروم ناعم.
- حبة بصل مفرومة ناعم.
- 4 فصوص ثوم مهروس.
- 3 حبات طماطم مقطع مكعبات متوسطة.
- كوب ماء ساخن.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- زيت للقلي.
للتزيين
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على شكشوكة الباذنجان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نقوم بغسل الباذنجان جيداً، ثم نقطعه مكعبات صغيرة، ثم نضعه في ماء وملح مدة قليلة.
- ثم نصفي الباذنجان من الماء جيداً، ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت حار ونتركه يسخن.
- ثم نقلي الباذنجان في الزيت ونقلبه وعندما يستوي نرفعه من الزيت على مناديل مطبخ لتمتص الزيت.
- بعد ذلك نضع مقلاة أخرى على النار ونضيف إليها القليل من الزيت والبصل المفروم ناعم والثوم المهروس الفلفل الأخضر المفروم ناعم والطماطم المقطع مكعبات، ثم نقلبهم جيداً.
- ثم نضيف صلصة الطماطم والملح والسكر ونقلبهم جيداً.
- ثم نضيف ماء ساخن ونقلبهم، ثم نترك المكونات حتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر، ثم نرفع الخلطة من على النار.
- بعد ذلك نضع الباذنجان المقلي في طبق تقديم، ثم نسكب عليه الخلطة ونقلبهم، ثم نزينها بالبقدونس المفروم ناعم.
- ثم نقدم شكشوكة الباذنجان مع خبز البيتا والباذنجان المخلل.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
شكشوكة الباذنجان على الطريقة التركية ، من الأكلات الصحية واللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، حيث يتميز المطبخ التركي بأكلاته وأطباقه اللذيذة والمتنوعة والمميزة مثل البوريك التركي باللحم المفروم، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، حيث تحتوي على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والحديد والفيتامينات والكربوهيدرات والمعادن الهامة لصحة الإنسان، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، كما يمكن تقديمها على وجبة الغداء أو العشاء، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل شكشوكة الباذنجان على الطريقة التركية بكل سهولة، وبمذاق رائع وشهي جداً.مكونات شكشوكة الباذنجان
تتكون شكشوكة الباذنجان من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 5 حبات باذنجان.
- 3 حبات فلفل أخضر مفروم ناعم.
- حبة بصل مفرومة ناعم.
- 4 فصوص ثوم مهروس.
- 3 حبات طماطم مقطع مكعبات متوسطة.
- كوب ماء ساخن.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- زيت للقلي.
للتزيين
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على شكشوكة الباذنجان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نقوم بغسل الباذنجان جيداً، ثم نقطعه مكعبات صغيرة، ثم نضعه في ماء وملح مدة قليلة.
- ثم نصفي الباذنجان من الماء جيداً، ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت حار ونتركه يسخن.
- ثم نقلي الباذنجان في الزيت ونقلبه وعندما يستوي نرفعه من الزيت على مناديل مطبخ لتمتص الزيت.
- بعد ذلك نضع مقلاة أخرى على النار ونضيف إليها القليل من الزيت والبصل المفروم ناعم والثوم المهروس الفلفل الأخضر المفروم ناعم والطماطم المقطع مكعبات، ثم نقلبهم جيداً.
- ثم نضيف صلصة الطماطم والملح والسكر ونقلبهم جيداً.
- ثم نضيف ماء ساخن ونقلبهم، ثم نترك المكونات حتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر، ثم نرفع الخلطة من على النار.
- بعد ذلك نضع الباذنجان المقلي في طبق تقديم، ثم نسكب عليه الخلطة ونقلبهم، ثم نزينها بالبقدونس المفروم ناعم.
- ثم نقدم شكشوكة الباذنجان مع خبز البيتا والباذنجان المخلل.
- وبالهنا والشفا.
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